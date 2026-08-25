耗資540億港元！法國沙特合作 全球第二座龍珠主題樂園將落戶巴黎

各位《龍珠》迷，準備好買機票去法國了嗎？繼沙特阿拉伯去年宣布興建全球首座《龍珠》主題樂園後，法國總統府宣布，法國與沙特已達成協議，沙特將投資60億歐元（逾540億港元），於巴黎近郊興建三座全新大型主題樂園。法國總統府確認其中一座將以漫畫為主題，據悉將以鳥山明經典神作《龍珠Z》為藍本。



法國總統馬克龍在社交平台X發文，形容園區將成為「全新的全球旅遊目的地」，並指項目規模是「自巴黎迪士尼以來未曾見過」的等級。

據總統府顧問向記者透露，計劃源自2024年12月馬克龍訪問利雅德期間，他與沙特王儲發現雙方都熱愛日本漫畫，尤其是《龍珠Z》。兩人一拍即合，最終促成今次合作。事實上，馬克龍今年4月與日本首相高市早苗會面後，亦曾在記者會結束時一同做出《龍珠》系列的招牌「龜波氣功」手勢，足見其對動漫的熱愛。

沙特阿拉伯目前正在首都利雅德附近的奇迪亞城（Qiddiya City），興建全球首座官方授權的《龍珠》主題樂園。該項目由沙特主權財富基金旗下的Qiddiya投資公司主導，而今次巴黎項目亦由同一間公司負責注資與開發，意味巴黎將迎來全球第二座《龍珠》主題樂園，園區選址於巴黎西北約30公里的塞爾吉蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）。

目前巴黎園區的具體設計尚未公開，餘下兩座樂園的主題同樣未有披露。若參考利雅德奇迪亞城首座樂園的規劃，該園區佔地超過50萬平方米，劃分七大經典區域，還原龜仙屋、膠囊公司及比魯斯之星等標誌性場景，設有五項先進遊樂設施，總計超過30個景點。園內更有一座高達70米、內部設有大型過山車的「神龍」地標，並配備酒店與餐廳。三座巴黎樂園將分階段建設及開放，工程預計需時數年，開幕日期暫未公布。