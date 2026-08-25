香港攝影師Gary Ng奪國際建築攝影大賽年度攝影師　成亞洲第一人

國際建築攝影大賽日前公布2026年度得獎名單， 香港攝影師伍梓濠(Gary Ng)奪得賽事最高榮譽「 年度攝影師 」（Photographer of the Year），成為該賽事歷來首位獲此殊榮的香港及亞洲攝影師。Gary其後在Threads發文分享喜訊，表示未來會繼續透過鏡頭，記錄眼中的香港與世界各地建築，呈現當中的人物故事與光影幾何。



香港攝影師Gary Ng作品 《Clean Vision》（圖片來源： @garyfive/ IG）

香港攝影師Gary Ng作品《Steps to 》（圖片來源： @garyfive/ IG）

APA是國際建築攝影界的年度活動，本屆設有抽象幾何、粗獷主義建築、光影、對稱、窗戶等23個組別，而「年度攝影師」為賽事最高獎項。在今屆賽事中，Gary於多個組別取得佳績：他憑藉於京都宇治車站拍攝的作品《Concrete Memento》奪得「粗獷主義建築組」冠軍；《Frames of Minecraft》奪得「窗戶組」冠軍及「立面設計組」季軍；《Steps to Enlightenment》獲「對稱組」亞軍；《Fragments of Yin & Yang》則獲「光影組」季軍。此外，《Clean Vision》、《Rhythmic Rain》、《Gilded Eternity》等作品亦在人與建築互動、現代建築、倒影、室內建築等組別獲得榮譽提名，合共取得十餘個獎項。

香港攝影師Gary Ng作品《Rhythmic Rain》（圖片來源： @garyfive/ IG）

Gary的正職是一名事務律師。他自小對繪畫感興趣，並受熱愛攝影的父親影響，小學時期已開始把玩家中的舊相機，逐漸發掘出對攝影的愛好。他中學就讀銅鑼灣皇仁書院，常於鄰近的大坑勵德邨一帶拍攝，該屋邨標誌性的圓筒形天井和重複交疊的幾何線條，成為了他日後專注於建築攝影的啟蒙地。

香港攝影師Gary Ng作品《Concrete Memento》（圖片來源： @garyfive/ IG）

近年，Gary在多個國際攝影比賽中屢獲獎項。去年，他憑藉拍攝大霧中張保仔號駛過維港的作品《Hong Kong in the Veil》，奪得APA城市景觀組冠軍，同屆亦在光影組奪冠，全場合共取得七個獎項；其後他以拍攝The Henderson的作品《Orbits in Orbit》，成為首位在紐約國際攝影大賽建築組奪得年度冠軍的香港攝影師。2026年5月，他以《Spiral in Moonlight》系列在倫敦國際攝影大賽建築專業組奪得年度冠軍，並獲得三項白金獎及六項金獎，於該賽事合共取得十個獎項。今次則是他首度在APA奪得「年度攝影師」。

Gary曾走訪三十多個國家進行拍攝，他認為香港的建築風格具備獨特的多樣性，從傳統廟宇、舊式唐樓與公共屋邨，到現代化的商業大廈，交織出豐富的城市面貌。透過建築攝影，他期望能呈現日常生活中容易被忽略的空間美學，並以影像為香港的城市面貌與發展變遷留下紀錄。