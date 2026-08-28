《代父重婚》融合古希臘悲劇和港式市井 重新解讀經典童話 |何故

《代父重婚》，節奏明快，笑淚交替，融合古希臘悲劇和港式市井趣味，並且重新解讀經典童話《三隻小豬》，在荒誕絕倫之間，展開一場修補家庭的溫馨旅程。



《代父重婚》海報（中英劇團）

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《代父重婚》由許晉邦編劇，盧智燊導演，2025年6月20日至22日在葵青劇院黑盒劇場初演，2026年8月21日至30日載譽重演，移師香港大會堂劇院，台前幕後幾乎是原班人馬，李淑君及鍾家耀監製，阮瀚祥、文愷霖、蔡蕙琪、莫珏邦、黃楚軒、梁翠珊、梁天尺及楊紫卿主演，劉址朗佈景設計，程凱雯服裝設計，賴嘉琪燈光設計，馮展龍音響設計，黃子晉舞台監督，化妝主任劉貫之，繼續帶領陳素瑩、周肇敏、黃文康及余美靜的化妝及造型團隊，初演時的製作經理許肇麟升級為技術及舞台管理主管，初演時的副製作經理朱家維則升級為製作經理，攜手讓這部笑中有淚的溫馨家庭喜鬧劇更上一層樓。

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》講述單親家庭長大的成桂賢（阮瀚祥 飾）一直跟脾氣暴躁的母親馮芷菱（文愷霖 飾）關係惡劣，粗口橫飛，家無寧日，卻在姑姐成珍（蔡蕙琪 飾）告知父母的秘密後，突然穿越時空回到父母大喜之日，不只重遇已過身的嫲嫲林亞鳳（梁翠珊 飾），還有他的契爺兼父親的陪郎、也是好友何小松（莫珏邦 飾）的父親何細栩（黃楚軒 飾）、父親的好兄弟Robert（梁天尺 飾），以及馮芷菱的伴娘Rebecca（楊紫卿 飾），然而，成桂賢竟然變成了自己的父親！他以為只是微小的一言一行，卻影響了現實時空的身邊人，他們都變得面目全非，成桂賢不斷來回穿梭，越努力撥亂反正，卻令情況越失控，甚至連自已也難逃劫數！難道唯一的解決方法就是要代父「出征」？

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》連場群戲，但處理得宜，演員表現出色，每次成桂賢穿越後，其他角色的身分和關係錯置，造型和聲音翻天覆地，喜劇效果一浪接一浪，導演盧智燊居功厥偉。主角阮瀚祥由頭帶到尾，成桂賢這個角色起初並不可愛，卻在成長後令人改觀，而在突然變聲的一幕，比滿口粗言穢語，更令觀眾捧腹大笑。蔡蕙琪飾演的成珍，「做自己」前後的形象逆轉，令人拍案叫絕，跟Rebecca的激情擁吻，是本劇的第一個高潮。文愷霖飾演的馮芷菱，年輕時人靚聲甜，現實時空卻是一個脾氣暴躁的肥師奶，以高質素的演技配合特別的化妝和服飾，營造極佳的舞台效果。梁翠珊飾演的林亞鳳。以獨特的步姿取勝。梁天尺飾演的Robert，以誇張的醜樣突圍而出。莫珏邦飾演的何小松，跟成桂賢不同階段的「兄弟情」，擦出不同程度的愛花火，足以令腐女們尖叫。黃楚軒飾演的何細栩恰如其分，最後一幕卻超乎觀眾想像。相比之下，楊紫卿飾演的Rebecca，卻略嫌不夠瘋狂。

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》是許晉邦繼《半桶水》、《凶的空間》、《大象的告別式》等佳作後，跟擅長喜鬧劇的中英劇團首度合作。許晉邦在初演的場刊中透露，「當我成功考入演藝學院後，第一個學期第一份要研習的經典劇 本是《伊狄帕斯王》。當時的我看得一頭霧水…」，但「經過年月的歷練和沉澱，我對於劇本的理解豁然開朗；同時面對世界這般 戲劇性的演變，我也開始明白經典的可貴之處。因此我忽發奇想，倒不如就以《伊狄帕斯王》為藍本，寫一個發生在現代，同樣關於命運的故事」。許晉邦將別人告訴自己的故事「據為己有」，「決心寫一個老掉牙的家庭倫理劇，把朋友們那些令我不禁落淚的家事公諸於世」，重點是「願朋友們學會接受無法抵抗的命運，把握仍能左右的時光」。

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》的主題除了事先揚張的「戀母殺父情意結」（Oedipus Complex），更重要的卻是「母愛」。許晉邦除了以《伊狄帕斯王》作為成桂賢跟母親的關係參考，當然還有他至愛的《三隻小豬》，今回他借林亞鳳跟兒子的對話，讓觀眾在不合常理的童話情節中，反思「狼」的真正身份，從而探討母愛的偉大。與此同時，許晉邦也借不同角色的各種選擇，無論是Robert堅守好友所托，或是馮芷菱為愛犧牲，讓我們明白只有忠於自己，才可以得到屬於自己的幸福。

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》劇照（中英劇團）

《代父重婚》有大量不雅用語，絕對是兒童不宜。前輩周凡夫曾撰文《「劇本」少了，「粗口」多了！》，批評近年香港舞台劇粗口成風，《代父重婚》雖然是少數「劇本」和「粗口」兼備的作品，但相信即使減少粗言穢語，又或是以有含意的詞彙代替，亦無損戲劇效果，說不定還會讓峰迴路轉的結局更感人，主辦團隊不妨考慮一下。