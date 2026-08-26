自備枕頭到M+看人熟睡五小時！ Andy Warhol神作《睡眠》免費看

去M+除了欣賞畫作與雕塑，現在還可以帶備枕頭，在屏幕前與藝術家一同入眠？M+博物館「藝聚台階」由即日起至10月4日，免費呈獻波普藝術之父Andy Warhol 的兩部經典實驗電影作品《 試鏡》與《睡眠》。館方更破天荒鼓勵觀眾自備寢具前往大台階，享受一場放鬆且顛覆傳統的觀影體驗。



提起Andy Warhol，大眾多半會想起色彩鮮艷的Marilyn Monroe絲網版畫或金寶湯罐頭，但他對前衛電影的貢獻同樣深遠。是次放映的焦點之作《睡眠》（1966年），片長達五小時二十一分鐘，鏡頭由始至終只聚焦於美國詩人兼藝術家John Giorno入睡的情景。這部電影徹底捨棄了傳統的敘事結構與戲劇動作，以近乎靜止的畫面，用挑釁的姿態考驗觀眾的專注力，並重新定義何謂電影。M+館方更歡迎觀眾自備枕頭及被子來到大台階，與銀幕上的Giorno一同歇息片刻。

除了《睡眠》，同場亦會放映Warhol的另一代表作《試鏡》。他曾為身邊超過三百五十位藝術家、作家、演員、音樂人及社交名媛拍攝肖像短片，這次M+精選了其中十部，陣容星光熠熠，包括超現實主義大師Salvador Dalí、觀念藝術先驅Marcel Duchamp、音樂傳奇Bob Dylan、Nico及Lou Reed，以及知名作家Susan Sontag等。這些以慢動作播放的無聲黑白短片宛如夢境，將主角們眨眼、呼吸及一閃而過的自我意識等細微動作無限放大，展現出褪去繁華後的真實面貌。

在兩部影片中均有亮相的John Giorno，正是1969年「致電一首詩」計劃的發起人，因此這次放映亦與M+焦點空間現正舉行的「致電一首詩．香港」展覽互相呼應，觀眾可以連着看，感受詩歌、聲音與影像在六十年代如何互相牽引。

名稱：藝聚台階「安迪沃荷：試鏡、睡眠」（Andy Warhol: Screen Tests, Sleep）

日期：即日起至2026年10月4日

《睡眠》放映日期：8月28日、9月18日、9月25日、10月2日（下午4時至晚上9時30分）地點：M+大台階（免費入場）

