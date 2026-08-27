草間彌生器官衰竭逝世終年97歲 回顧日本國寶級藝術大師傳奇一生

以色彩繽紛的波點、無限網紋及南瓜雕塑享譽全球的日本國寶級前衛藝術家草間彌生，本月14日因多重器官衰竭，在東京都內一家醫院安詳辭世，終年97歲。草間彌生美術館於今日（27日）在官方社交平台正式對外證實死訊，消息震動國際藝壇。



草間彌生1929年出生於日本長野縣松本市，自幼飽受神經性視聽幻覺困擾。她曾憶述，兒時看著桌布上的紅花圖案，抬頭時竟發現相同圖案蔓延至天花板、窗戶與牆壁，甚至覆蓋自己的身體與整個宇宙。這種「自我消融」（Self-Obliteration）的體驗，促使她拿起畫筆，將不斷重複的圓點與網狀圖案轉化為獨特創作語彙，並藉此自我療癒。

位於岸邊的草間彌生大南瓜是直島的標誌。（Benesse Art Site Naoshima）

草間彌生在直島的南瓜雕塑，早已成為當地地標，每年吸引不少粉絲朝聖。（junsk08@Instagram）

除了密集波點，色彩鮮明的「南瓜」同樣是其創作生涯不可或缺的經典符號。對草間而言，南瓜既是童年在農場裡的溫暖記憶，亦象徵堅韌與幽默。這些原本置於美術館與畫廊之中的當代藝術作品，最終走入大眾視野，成為一眼便能認出的文化標誌。

草間在威尼斯雙年展表演《水仙花園》1966（Yayoi Kusama Image）

《水仙花園》在美國Philip Johnson的玻璃屋展出2016（Yayoi Kusama Image）

1957年，她隻身遠赴美國，其後於紐約前衛藝術圈嶄露頭角。1966年，她憑作品《水仙花園》（Narcissus Garden）首度在威尼斯雙年展引起轟動，之後創作橫跨繪畫、雕塑、裝置藝術、行為藝術，以及小說與詩歌等領域，當中風靡全球的「無限鏡屋」更成為其代表作之一。

草間彌生的《無限鏡屋》（Yayoi Kusama: Infinity Mirrors）。（資料圖片）

1973年返回日本後，她於1977年自願入住東京都內的精神病院，此後仍堅持每日前往附近工作室創作。她的影響力不限於當代藝術，亦深入時尚與流行文化，曾與Louis Vuitton等國際品牌展開聯乘。2009年，她獲選為文化功勞者；2016年再獲日本政府頒發文化勳章，奠定其作為日本最具國際知名度當代藝術家的地位。2017年，草間彌生美術館於東京開館。

草間彌生美術館在聲明中表示，草間彌生一生將所有心力奉獻給藝術，直到生命最後一刻仍未放下畫筆，始終貫徹「以愛拯救世界」的信念。館方強調，未來將承襲她的遺志，繼續透過藝術向世界各地的人們傳遞希望與邁向未來的力量。至於現正舉行的《Kusama's Pop》展覽，將按原定計劃展出至8月30日。

草間彌生《INFINITY》展覽 — 大阪路易威登藝術廊開展！（官方圖片）

草間彌生生前曾說：「若非為了藝術，我應該早已自殺。」她將痛苦的幻覺化為絢爛波點，以無盡創作對抗生命的虛無。隨著死訊公開，一代前衛藝術巨擘的人生舞台正式謝幕，惟她留下的波點宇宙與南瓜，仍將長留世人心中。