英國男星Tim Curry逝世｜盤點小丑回魂+寶貝智多星2等5大經典作品

英國知名演員添古里（Tim Curry）日前在洛杉磯寓所離世，終年80歲。回顧他在影視界的歲月，一人千面是他留給觀眾最深的印象。由《洛基恐怖秀》裏穿上馬甲與網襪的法蘭克福特博士，到《小丑回魂》中令一代人做惡夢的潘尼懷斯，再到《寶貝智多星2之迷失紐約》勢利刻薄的酒店經理赫克特先生，無論戲份多寡，他總能為角色注入獨一無二的靈魂。以下5部代表作，帶大家重溫他橫跨舞台與銀幕的近60年演藝生涯。



英國知名男演員Tim Curry去世，終年80歲。

《毛髮》踏上職業舞台 一場相遇改寫一生

添古里的起點，是1968年倫敦西區（West End）搖滾音樂劇《毛髮》（Hair），飾演部落成員獲加（Woof）。該劇以越戰為背景，聚焦六十年代嬉皮士的反叛文化與反戰精神。這是他大學畢業後的職業首秀，正式為他推開劇院大門。更關鍵的是，他在劇組結識了日後《洛基恐怖秀》的創作者李察·奧布萊恩（Richard O'Brien），這場相遇直接促成他人生最大的機遇。

《毛髮》中Tim Curry飾演部落成員獲加

《洛基恐怖秀》破格演出 一炮而紅登上國際舞台

說到添古里，不得不提法蘭克福特博士（Dr. Frank-N-Furter）。作品1973年於倫敦皇家宮廷劇院首演，其後移師百老匯，1975年再被改編成電影，以荒誕癲狂的音樂喜劇形式，講述一對年輕未婚夫婦誤闖古怪科學家城堡的經歷。

添古里一身馬甲、網襪與濃妝的狂放演出，不但衝破當年的性別與道德禁忌，更令這部作品成為影史最著名的「邪典電影」（Cult Film）。這個角色為他帶來巨大的國際知名度，亦一舉奠定他在影壇的獨特地位。

《洛基恐怖秀》中由Tim Curry飾演的法蘭克福特博士

舞台劇《阿瑪迪斯》演莫札特 首奪東尼獎提名

1980年，添古里重返百老匯，在舞台劇《阿瑪迪斯》（Amadeus）擔綱天才音樂家莫札特，劇作深入描寫他與同期作曲家薩列里之間的妒忌與恩怨。

他把莫札特的輕浮、傲慢與天縱之才演得淋漓盡致，好評如潮，證明他絕非只走怪誕路線，而是有紮實的正劇功底。此角更為他帶來首個東尼獎最佳話劇男主角提名，最終敗給演薩列里的伊恩·麥基倫，卻已把他的舞台事業推上新高峰。他一生共獲3次東尼提名，另憑《Peter Pan & the Pirates》的鐵鈎船長奪日間艾美獎。

《阿瑪迪斯》Tim Curry 所飾的莫札特

《小丑回魂》潘尼懷斯 一代人的童年陰影

1990年，添古里主演改編自史蒂芬·金（Stephen King）同名小說的電視迷你劇《小丑回魂》（It），飾演「跳舞小丑」潘尼懷斯，亦是這個角色的初代演繹者。故事講述一隻神秘邪靈每27年甦醒一次，以恐懼為食、獵殺兒童。

在厚重特技化妝之下，他僅憑一雙陰森眼神、詭異笑容與極具張力的聲線，就把純粹的邪惡具象化。此角確立了他在恐怖片領域的殿堂級地位，其後數十年，仍是全球觀眾心中最經典、最駭人的小丑形象，成功讓他的影響力延續至今。

《小丑回魂》潘尼懷斯

《寶貝智多星2》勢利經理 盡展喜劇反差魅力

1992年，添古里參演家喻戶曉的荷里活喜劇《寶貝智多星2之迷失紐約》，飾演紐約廣場酒店勢利刻薄的經理赫克特先生（Mr. Hector）。

電影講述小主角凱文再次與家人失散，獨自入住豪華酒店並智鬥笨賊的故事。他在片中的喜劇節奏與肢體語言堪稱教科書級，把一個滿腹疑心、奸狡卻又頻頻出洋相的酒店經理演得生鬼有趣，成功打入主流家庭電影市場，亦讓當年的觀眾見識到他出演喜劇的非凡魅力。