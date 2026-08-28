《你從雨中來——王良和散文選》：回首處，看見緣為何物 | 開卷樂

香港當代著名詩人與作家王良和，曾任教於香港教育大學中文系，創作類型涵蓋詩歌、散文及小說，其主要作品包括榮獲香港中文文學雙年獎的小說集《魚咒》與詩集《驚髮》；另著有散文集《山水之間》、《魚話》，小說集《破地獄》、《蟑螂變》，詩集《樹根頌》、《尚未誕生》、《進山》等。《你從雨中來 – 王良和散文選》，正是從王良和三十年來的散文作品中精選出三十八篇，從中可窺見其作品語言凝練，深具在地情懷。



《你從雨中來——王良和散文選》

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



「和你共撐一把雨傘⋯⋯走入淅瀝夜雨的中心」

作為點題之作，〈你從雨中來〉自始就是編者心目中入選的不二之選。編者鮑國鴻指出，王良和大學時期的作品後來鮮少被收入選集，唯獨〈你從雨中來〉幾乎從不缺席，可見此文對作者而言意義非同凡響。這回，它被收錄於「中文大學：山水情緣」一輯，大學依山的校園與吐露港呼應「山水」；「情緣」，則耐人尋味，既是懷念的風景與時刻，還有愛意和情愫。

「我原沒有想着你的。」跟隨敘事回到四十年前，某年中秋追月日，「我」避開花燈下歌唱奏樂的熱鬧人群，打算獨自躲回宿舍讀濟慈的詩，恰巧碰見社工學系的同學，得知「你」會出現在今夜的聯歡會，心中再也平復不下見「你」的念想。「我的眼睛溜轉於人叢中，而你還沒有來。那一刻，我的心情像一顆小小的卵石，沉入蒼茫的大海，沉下去，沉下去，卻始終沉不到水底。後來我悄悄離去了，雙手插在褲袋中，低下頭，緩步下階。就在那一刻，隔着冷雨，我看見了你。真是你麼？撐着玫瑰紅的花傘，穿着潔白的長褲，遠遠地從雨中走來。」

(Unsplash）

夜深，聯歡會散場後，「我」與「你」帶着花燈、燭光、手電筒與手提光管，悄悄溜出即將關閉的宿舍。二人依偎在一把傘下，走入淅瀝雨夜的深處。在人文館底層尋得一處歇息的小空地，兩人相伴聆聽雨聲，靜靜守候至天明。作者笑說，文中的愛人即如今的妻子，常言彼此相處的日子苦樂參半，難以理解詩人無端浮現的傷感與憂愁；然而，那雨夜中歷歷在目的美好回憶，覆着一層朦朧而真摯的光彩，在這篇文章裏記錄下了生命中刻骨銘心的時刻。

攜着書本上街去

文章編選的核心考量，除了每篇作品特有的藝術美，還有文本與地方的連結，亦為「文學散步」提供了最佳教材。比起坐在課室裏憑空想像，帶領學生走出課堂，手持文章對照眼前的街道、屋邨、店舖與一草一木，能讓學生真正運用五感摸索文本中的現實細節。這樣的體驗不僅令人難忘，更是超越了單純的語文訓練。

王良和說，詩是所有文體中最難寫的一種。（陳嘉元攝）

我與文學的因緣

縱使不少事務纏身，王良和仍於百忙中，撥冗書寫了附錄〈我與文學的因緣〉。文中他感恩多位求學時期的教師，給予無限的包容與勉勵，循循善誘，引領他步向文學門扉。他感念，如果沒有這段文學因緣，「今天可能會在賣魚街賣觀賞魚。」

長大後，投身教學的王良和，換位思考，細味到當中的可貴與喜悅：「我最初在中學任教近九年，在那所注重創作的學校裏留下了美好的回憶。那些學生平時或許很害怕寫作，但不知為何，當我帶他們寫詩、到動植物公園觀察，或是去鹿頸寫生、去大嶼山的寺廟感受與創作時，我發現他們平日學業成績並不突出，對文學作品卻頗具感悟力。當他們學會欣賞，甚至能提起筆親自創作時，那份愛與建立起來的自信，也讓身為教師的我深深感受到無比的快樂。」

而後於教育學院任教時，王老師仍時常領着「薪傳文社」的一眾學生，走訪香港各地，邊讀作品邊「朝聖」，文學跨越時日，搭起共感的橋樑。看見學生的情感在寫作中尋覓到抒發處，甚至在徵文比賽中得獎，獲得成就，王老師亦深感欣慰與喜悅：「他們找到了生命的方向——未必僅是職涯規劃，更是將文學創作視為終身事業。」