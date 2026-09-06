唐滌生遺作《再世紅梅記》重演 老倌新秀為粵劇注入新意｜何故

《再世紅梅記》，由香港粵劇藝術團策劃及統籌的精品粵劇，在西九文化區戲曲中心大戲院，重現唐滌生的經典劇本，演員、音響、樂曲、佈景、燈光和投影都很精彩，令人喜出望外！



《再世紅梅記》老倌第一幕《觀柳還琴》（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》是已故著名粵劇編劇家唐滌生的最後遺作，於2026年7月17日至19日，各有兩場「老倌場」和「新秀場」，是次演出由朱慶祥博士擔任榮譽顧問，龍貫天擔任藝術總監，南鳳擔任藝術指導，王勝泉擔任音樂總監，陳燕鋒擔任擊樂領導，李浩賢擔任製作總監，梁煒康和馮舒凝舞台監督，黃梓駿負責佈景設計，老倌場由龍貫天和蔣文端主演，新秀場則由黃成彬、曉瑜和吳敏婷主演。7月17日，書展期間的星期五晚上，在百忙中特別抽空觀看了「新秀場」。

《再世紅梅記》新秀場第二幕《折梅巧遇》（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》改編自明朝劇作家周朝俊的《紅梅記》，此劇是仙鳳鳴劇團的第八屆劇目，於1959年9月14日首演。《再世紅梅記》分為六幕，依次序為：〈觀柳還琴〉、〈折梅巧遇〉、〈鬧府裝瘋〉、〈脫阱救裴〉、〈登壇鬼辯〉和〈蕉窗魂合〉，演出長約3小時30分鐘，包括15分鐘中場休息。

《再世紅梅記》老倌場第三幕《鬧府裝瘋》（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》故事講述講述南宋太師賈似道（廖國森 飾）之妾李慧娘（曉瑜 飾）在西湖邂逅太學生裴禹（黃成彬 飾），慧娘芳心暗許，讚嘆裴禹「美哉少年」，賈似道聽見後憤而將其虐殺，藏棺於紅梅閣上。及後，裴禹於繡谷巧遇退職總兵盧桐（郭啟煇 飾）女兒盧昭容（吳敏婷 飾），見她相貌酷肖慧娘，頓生愛念，昭容也對裴禹傾心。賈似道亦因昭容貌似慧娘而想納之為妾，裴生遂教昭容裝瘋鬧府。賈似道為感激裴禹提點瘋女之害，留裴禹於府內，以候薦賢。裴禹在紅梅閣遇見慧娘鬼魂，二人表明心跡。賈似道得姪兒賈瑩中（詹浩鋒 飾）提示，識破裝瘋計謀，欲先殺裴禹，後捕昭容。慧娘鬼魂救裴禹逃遁。賈似道審問姬妾絳仙（林貝嘉 飾）何以偷放裴生時，慧娘鬼魂跟賈相辯白，罰賈相於半閒堂面壁思過。慧娘與裴禹趕至揚州欲會昭容，正值她相思魂斷時，慧娘遂借屍還魂，與裴生完婚。

《再世紅梅記》新秀場第三幕《鬧府裝瘋》（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》以南宋年代為背景，某程度上，可以呼應當年的香港，和金庸名著的「射雕三部曲」，可算是有異曲同工之妙。唐滌生異想天開，透過一段跨越生死的愛情故事，借古諷今，批判權貴，為小市民發聲，引發大家的共鳴。然而，本劇重點卻是「借屍還魂，再續前緣」，彷彿帶有弦外之音，實在非常厲害，令人敬佩！

《再世紅梅記》老倌場第六幕《蕉窗魂合》（盧昭容）（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》「新秀場」的三位主角：黃成彬、曉瑜和吳敏婷，他們在龍貫天和南鳳的悉心指導下，以及經過音樂總監王勝泉的不斷操練後，都有超水準演出，臨場發揮得宜，不愧為香港粵劇界的閃亮新星！本劇的四位台柱：資深演員廖國森、年青演員郭啟煇和詹浩鋒，以及新秀花旦林貝嘉，亦各有精彩表現，兩代演員同台，擦出燦爛火花！

《再世紅梅記》新秀場第五幕《登壇鬼辯》（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》雖然以文戲為主，但配樂呼應劇情，不斷牽動觀眾的情緒，王勝泉作為榮譽顧問朱慶祥博士的入室弟子，帶領一眾年青樂手，作出高水平的粵劇音樂拍和，亦是粵劇承傳的展示。是次演出的舞台設計，令人眼前一亮，善用戲曲中心大舞台的長闊高深，以現代劇場的概念及技法，呈現傳統戲曲的美學，虛中有實，實中有虛，配合燈光和投影，大大提升了是次演出的視覺效果，既體現了精品粵劇的路向，也讓香港劇場的發展更多元化。

《再世紅梅記》新秀場第六幕《蕉窗魂合》（盧昭容）.（香港粵劇藝術團）

《再世紅梅記》為經典粵劇注入新意，「新秀場」更具有重大意義。因為7月18日及19日在香港書展有新書簽名會，未能觀看由龍貫天主演的「老倌場」，誠以為憾，熱切期待明年2月重演！當然，能夠見證香港粵劇界和劇場的薪火相傳，也是非常感恩！