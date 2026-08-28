闊別15年再演榮恩！Rupert Grint登陸百老匯 參演哈利波特舞台劇

自2011年電影系列落幕後，闊別魔法世界15年的「榮恩」Rupert Grint正式宣布重返霍格華茲！不過這一次他並非重登大銀幕，而是強勢加盟百老匯舞台劇《哈利波特：被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child），親自演繹成年版的榮恩·衛斯理。



Rupert Grint (Getty Images)

據官方公布，Rupert Grint將於2027年2月2日至5月30日期間，在紐約百老匯Lyric Theatre展開為期17周的限定演出。巧合的是，電影版另一位「元老」、飾演「跩哥·馬份」的Tom Felton自2025年11月起已在同一劇目中演出成年版馬份，可惜Tom Felton的最後一場定於2027年1月3日，換言之兩位昔日同窗將會擦身而過，無緣同台飆戲。儘管如此，目前Rupert Grint仍是電影版「黃金鐵三角」中，唯一回歸舞台的成員。

他在官方聲明中感性表示：「自從我11歲起，榮恩就成為我生命的一部分，我迫不及待想在人生這個階段再次與他相遇。如今我們兩人都已為人父親，重新成為榮恩，有一種無比圓滿的特殊意義，既非常熟悉，又完全充滿新鮮感。」Rupert Grint的女兒於2020年出生，而劇中榮恩亦已成家並送女兒入學，戲裡戲外的「爸爸」體驗意外重疊。他又補充，第一次看《被詛咒的孩子》舞台版時已被震撼，直言急不及待接續當年未完的旅程。

作為官方認可的「第八個故事」，《哈利波特：被詛咒的孩子》由J.K.羅琳聯同劇作家Jack Thorne及導演John Tiffany共同創作，故事承接《死神的聖物》結局19年後。昔日的黃金鐵三角已步入中年：哈利成為魔法部魔法法律執法司司長，妙麗晉身魔法部部長，榮恩則與兄長一同經營「衛斯理巫師法寶店」。

《哈利波特與被詛咒的孩子》（Harry Potter Play Twitter圖片）

劇情焦點由父母輩轉移到下一代身上。哈利的次子阿不思（Albus Severus Potter）背負家族盛名的沉重壓力，入學後意外被分派到史萊哲林，更與父親死對頭馬份的兒子天蠍（Scorpius Malfoy）成為摯友。處於叛逆期的阿不思與哈利關係日益緊張，為了證明自己，他與天蠍偷走魔法部的「時光器」（Time-Turner），企圖回到過去拯救西追（Cedric Diggory）。然而牽一髮動全身，兩名少年的莽撞舉動引發嚴重「蝴蝶效應」，甚至意外造出佛地魔得勝的黑暗時空。為了救回世界與孩子，榮恩須與哈利、妙麗以至昔日宿敵馬份再度聯手，展開一場跨越時空的救援。

Rupert Grint場次的門票將於下周二（2026年9月1日）美東時間上午11時開始預售，這位紅髮巫師的回歸，勢必再掀全球哈迷搶票熱潮。