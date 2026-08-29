王家衛經典《阿飛正傳》4K修復版9月重映！限量3場35mm菲林場

「十六號，四月十六號。一九六零年四月十六號下午三點之前的一分鐘你和我在一起，因為你我會記住這一分鐘。」一句經典對白，成為一代人心中永恆的印記。王家衛執導的華語影史經典《阿飛正傳》宣布於九月以4K修復版重返香港大銀幕，帶領觀眾再次走進戲中迷離而浪漫的六十年代，重遇那個自由、孤獨又無法被取代的阿飛。



《阿飛正傳》匯聚香港電影黃金時代的頂級陣容。張國榮飾演六十年代反叛青年「旭仔」，猶如一隻沒有腳的小鳥，一生都在尋找歸屬，卻只能在風流浪蕩中麻醉自己。他借買汽水挑逗張曼玉飾演的蘇麗珍，二人同居後因女方渴望婚姻而分道揚鑣；其後他邂逅劉嘉玲飾演的艷舞女郎，用一對耳環將她誘入自己的世界。

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全片交織多段錯綜複雜的情感：張學友飾演的歪仔暗戀艷舞女郎，劉德華飾演的巡警超仔則成為蘇麗珍傾訴心聲的避風港。最終旭仔為尋找生母遠赴菲律賓，換來拒而不見的結局，為這段「無腳鳥」的傳奇畫上蒼涼一筆。

(《阿飛正傳》劇照)

《阿飛正傳》當年橫掃香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影及最佳美術指導五項大獎，張國榮亦憑此片奪得演藝生涯中唯一一座金像獎影帝寶座。片中那種頹廢、慵懶卻極具魅力的氛圍，至今仍被視為難以超越的經典。

除4K聲畫修復版之外，是次重映最令影迷關注的，是特別推出的「35mm菲林版」限量放映。據片方公布，35mm菲林版將於PREMIEREELEMENTS獨家限量放映三場，當中包括一場「特典場」。