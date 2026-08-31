M+2027展覽陣容曝光!Tate Modern人氣布屋登陸香港、建築大師回顧

去年在倫敦Tate Modern掀起討論熱潮的韓裔藝術家徐道濩(Do Ho Suh)，明年將帶着他標誌性的布織建築裝置來港！



M+日前公布2027年展覽及流動影像節目陣容，當中最受矚目的，必定是與韓國國立現代美術館（MMCA）合辦的特別展覽「徐道濩：何處所依」。這是他在大中華地區的首個博物館個展，將於2027年9月在M+地下大堂展廳開幕，展期直至2028年4月。

如果你在社交平台見過以半透明彩色布料、按1:1實物比例縫製的大門、樓梯與房間，那大概就是徐道濩的手筆。他常以布藝重構建築，首爾的韓屋老家、紐約的舊公寓、倫敦的樓梯與走廊，在他手上都變成可折疊、可攜帶、可運走的「第二層皮膚」。他曾代表南韓參加2001年第49屆威尼斯雙年展；去年Tate Modern為他舉辦大型個展「The Genesis Exhibition: Do Ho Suh: Walk the House」，討論度甚高，門票更一度售罄。

今次「徐道濩：何處所依」橫跨藝術家逾三十年創作，以布織建築裝置為核心，重現他過去與現在的居所，引導觀眾重新思考「家」的定義與流動性。展覽同時呈現他探討個人與集體關係的早期作品、實驗性紙本，以及持續進行的推想式計劃和錄像投影，貫穿「疆界」與「歸屬感」這條主線。

同屬特別展覽的還有兩檔重頭戲。2027年3月至7月舉行的「香港：此地彼方2027」，以2021年11月M+開幕展「香港：此地彼方」為基礎蛻變而成。展覽匯聚逾五十位先驅藝術家與創作者的生平與作品，由陳福善的繪畫、何弢的建築、九龍皇帝的街頭墨寶，到曾廣智遠赴紐約的自我尋索，以及格雷格．吉拉德（Greg Girard）鏡頭下周潤發與鍾楚紅拍攝《八星報喜》的片場。策展團隊透過當代藝術、建築與流動影像，重述1970年代至今的香港故事。

緊接在6月至11月登場的「亞洲地標：面向二十一世紀的建築」，則是首個展示亞洲各地二十一世紀建築的展覽。焦點落在十七個國家共五十個重要項目，由大都市的代表性地標到鄉村的人道主義建築，透過「定義身分認同」、「順應自然環境」、「建立社群連結」及「活化歷史遺產」四個主題，與觀眾重新思考「地標」的意義。

夏季另有兩檔設計及建築節目，南亞建築界巨擘個展 「傑弗里．巴瓦：觸動感官的建築」將於6月至10月在包陪麗、渡伸一郎展廳舉行，此外，黎巴嫩藝術家塔里克．阿圖伊（Tarek Atoui）的「地面、雨和收獲者」則於夏季在焦點空間開幕，期間將帶來一系列現場演出，值得期待。