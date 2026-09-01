9月展覽|《Look Back》真人電影展/脫鞋走進紫色異空間/EVA渚薰展

【九月展覽】踏入九月開學季，不論是重返校園的學子，還是忙於工作的都市人，生活節奏都不免再次上緊發條。香港藝壇亦迎來熱鬧的「開學模式」，多個展覽相繼登陸香港，為大眾提供喘息的空間。



由是枝裕和執導的《Look Back 驀然回首》真人電影，在尖沙咀海港城的展覽將率先帶觀眾走進「藤野」與「京本」的純粹世界，以珍貴劇照與本地漫畫家的四格創作撫平內心焦躁；而陪伴無數港人成長的經典IP《新世紀福音戰士》，其30周年紀念「最後的使者 渚薰展」海外首站亦登陸香港，讓粉絲近距離感受這位帶有悲劇色彩同時無比溫柔的角色。

當代藝術板塊同樣份量十足，香港藝術中心年度旗艦展覽最近開幕，中國當代藝術領軍人物方力鈞闊別香港33年後回歸，帶來以海洋廢物創作的巨型裝置；此外還有堅尼地城工廈的「夜間花園」、黃竹坑要脫鞋赤足踏入的紫色聲音場域，以及兩檔繪畫個展。

以下七個展覽，讓你在九月重新感受創作者對生命、城市與記憶的叩問。

《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽

由日本鬼才漫畫家藤本樹創作的《Look Back 驀然回首》，真人版電影尚未正式上映便已掀起熱潮，由是枝裕和擔任導演、編劇及剪接，電影將於9月17日在港澳獻映。上映前，海港城美術館率先帶來獨家前哨展覽，讓觀眾提早步入主角藤野與京本的創作世界。

《Look Back 驀然回首》真人版電影

故事講述兩位對漫畫充滿熱情的少女因繪畫而相遇，一起度過長達13年的青春歲月。原作以細膩的人物塑造，描寫兩人成長過程中的情感變化，及這段經歷如何影響了對方的人生，在推出後即成為不少漫畫迷心目中的神作。如今推出真人版電影，令影迷期待由是枝裕和執導下，如何還原不少讓原作粉絲印象深刻的畫面。展覽將展出首度在香港曝光的珍貴電影劇照，觀眾能從中感受那份對繪畫最純粹的執著。

除電影本身的魅力，展覽更聯乘五位本地著名插畫師及漫畫家，包括 Pen So、Don Mak 麥東記、KIU、StepC. 張小踏及月巴氏，以電影標誌性的「四格漫畫」為載體，各自創作心目中的《Look Back 驀然回首》。現場亦提供電影特別版四格漫畫紙，讓觀眾即席落筆，畫出屬於自己的作品。

日期｜2026年9月5日至27日

地點｜海港城美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）



《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」香港站

《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」香港站

渚薰在《新世紀福音戰士》中兼具神聖與悲劇色彩，加上對真嗣近乎毫無保留的溫柔與救贖，令他雖然出長時間不多，但仍足以成為動畫史上極具指標性的角色之一。適逢系列30周年，香港成為日本以外首個舉辦「最後的使者 渚薰展」的地區。

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展覽將展出大量與渚薰相關的珍貴資料，包括原畫、劇照，以及渚薰首次登場的第24話〈最後的使者〉複製劇本；現場亦重現多個象徵性名場面打卡區，並特設由聲優石田彰全新錄製的專屬語音訊息，在入場與離場處溫柔迎接及送別每位觀眾。同場設商品專區，發售日本直送及香港限定周邊，購票入場更可獲香港限定特典。

日期｜2026年9月25日至11月1日

地點｜啟德協調道12號雙子匯1期10樓 TT SITE



Janice Laujan《Memory & Punishment》

在急速運轉的當代都市，羞愧、悲傷等不安情緒往往被放逐至私人領域，無聲隱於人前，鮮有空間能讓人單純地與那些難以釋懷的回憶共處，而不急於解決。後龐克樂隊 DAVID BORING 主唱 Janice Laujan 帶來聲音裝置與持續性展演《Memory & Punishment》，為城市打造一個「臨時庇護所」。

步入位於黃竹坑 GOLD 的展場，觀眾首先要脫下鞋履，踏上柔軟起伏的紫色絨面地板，置身低迴聲響、燈光昏暗、微霧縈繞的異世界。空間本身成為聲音的源頭，每一次移動與觸碰都會為聲音生態注入變化，讓觀者與環境之間的界線逐漸消融。藝術家形容，這是一個「讓人無懼評判、無需解釋或急於化解，也能踏入內心較為黑暗角落」的契機。

展覽被構想為一座超越家庭與工作環境的「社交園林」，暫時懸置日常約定俗成的關係。而展覽名稱並非以詩意替代「創傷」，而是描繪圍繞創傷而生的社會機制：記憶在這裡被視為一種懲罰形式，可以是慰藉的、狂喜的，同時亦是毀滅性的。展期內，多位香港聲音藝術家將於特定時段帶來現場介入演出，表演者的身體猶如活體雕塑般穿梭空間，締造不可重現的時刻。

日期｜即日起至2026年10月3日

地點｜GOLD（黃竹坑道42號利美中心地下）

備註｜須脫鞋入場，現場另有為展覽設計的襪子發售



香港藝術中心旗艦展覽「場域・碰撞・協作」

香港藝術中心年度旗艦展覽「場域・碰撞・協作」，以四條「關係軸線」配對七個藝術單位：方力鈞 × 公眾、陳育強 × 松井紫朗、馮永基 × Picture Rhythm Studios（PRS）、Juri Hwang × Andreas Kratky。18組作品分佈於地面至四樓賽馬會展廊，以及四至五樓包氏畫廊，全部呼應場館而作。

展題三個詞語各有所指：「場域」指向藝術中心的建築與歷史脈絡，「碰撞」是不同創作宇宙相遇的催化時刻，「協作」則標示從對話與摩擦中生成的新可能。標題中的間隔號不是分隔，而是連結。

方力鈞作品《2026》（香港藝術中心）

最矚目的焦點，是中國當代藝術領軍人物方力鈞闊別33年後重返香港藝術中心。繼1993年在此舉辦首個香港展覽後，他再度回到同一場地，帶來首次在港亮相的《海洋生態系列》，以收集得來的海洋廢物（塑膠、漁網等）創作巨型掛毯與微型星球裝置。至於所謂「第八個藝術單位」就是公眾：藝術中心邀請本地升級再造設計單位帶領參加者到港島大浪灣清潔海岸，把拾來的塑膠廢物轉化成大型裝置，與方力鈞作品並置展出。

其他軸線同樣可觀。陳育強以霓虹燈、陶器與岩彩繪畫建構「內心的宇宙」，與日本關西新浪潮代表人物松井紫朗的《太空時代中的太湖石》、《黑洞》互相呼應；馮永基以136對舊瓦片對應香港具歷史意義的地點，並將自身X光片化為燈箱，與PRS的數碼水光投影、LED稜鏡雕塑交織成「時空疊城」三幕；Juri Hwang 的《醋母》以家鄉母輩的釀醋工藝作為活態檔案，Andreas Kratky 的《Passages》系列則追問AI進佔身體經驗後，具身感知將如何蛻變。

日期｜即日起至2026年9月20日

地點｜香港藝術中心（灣仔港灣道2號，地面至四樓賽馬會展廊及四至五樓包氏畫廊）



HART HAUS「幽園夜夢：輕語共生之調」

如果你以為香港只是「石屎森林」，這個展覽會提醒你：這是一座山海相依、生態豐饒的城市。

HART 策展培育計劃獲獎項目「幽園夜夢：輕語共生之調」由策展人賴文杰策劃，集結13位活躍於亞洲的藝術家，把 HART HAUS 地下、三樓及露台花園轉化成一座「夜間花園」。展覽貫穿園門、光引、閒聚、花園深處、原野五個章節，以適應、衝突、社群、堅韌、協作與相互依存等主題，引領觀眾重新思考人與自然環境的關聯。

展覽亮點不少：陳丹笛子《斑鳩鳥與現代人》透過觀察斑鳩在都市築巢，反思人與鳥類的共存之道；李鈺淇的燈光裝置《Albireo II》以散落的彩色光芒構建宛如星體的互聯網絡。「閒聚」章節裡，鄧國騫的《棘園過客》記錄身穿大猩猩服裝的表演者在沙田公園與居民建立跨物種溝通的奇妙過程；鄧伯軒的《共鳴輯歌〈II〉》則從「不育之花」洋紫荊的繁殖研究出發，牽出植物科學、身份認同與香港歷史文化的交匯。

終章「原野」聚焦城市中的非人類居民：黃加頌與 Benjamin Ryser 以大帽山紅外觸發相機的影像及聲音，創作裝置《消失在黑夜的眼睛》；黃頌恩則以田野錄音與雕塑，把露台變成充滿生命力的聲音花園。展覽提出一種超越人類中心的視角，邀請觀眾細聽那些與我們同棲共存的「低語者」。

日期｜2026年9月12日至12月6日

地點｜HART HAUS 地下及三樓（堅尼地城士美菲路12P號祥興工業大廈）



曹穎褀個展「迷光迴路」

每天穿梭繁忙的香港街頭，你是否曾停下腳步，凝視那些熟悉得令人麻木的通勤風景？安全口畫廊呈獻本地藝術家曹穎褀個展「迷光迴路」，延續她一貫對城市景觀與人生百態的描繪，透過反覆觀看與重構，把視線由外在風景推向更內在的心理地景。

藝術家細緻梳理人們在都市中的日常行走與停駐，捕捉流動與停頓、恍惚與清明之間那些難以言說卻格外真切的瞬間。她認為，人常依循本能與意識走向光亮之處，在重複而熟悉的路徑中建立生活節奏；而城市的繁光循環不斷運轉，也令我們的感官與記憶一次次被喚起。

展覽以油畫新作為主，同場並置版畫作品，讓觀眾清晰看見她跨媒介的思考路徑。她擅長以平面幾何形狀與清晰色塊梳理物件與空間，營造層次分明、帶懸浮感的畫面。作品《天旋地轉》以港鐵金鐘站標誌性的超級扶手電梯為起點，借站內物料的反光與折射，把壓抑的通勤空間重新組織成帶跳接感的節奏，視線由下而上被牽引，城市的壓迫感被提煉為充滿張力的心理律動。

另一焦點《晚夜昌榮》取材自工作室附近的葵興昌榮路迴旋處。在她筆下，車流、天橋與休憩地的層次被重新解構，中央那棵老印度榕樹成為繁忙迴路中安定的停靠點。她並不止於描摹城市表象，而是把城市轉化為可被感受的心理韻律，讓觀眾在日常層疊之中，看見拉扯背後的韌性，以及持續指引前行的微光。

日期｜2026年9月5日至10月3日

地點｜安全口畫廊（13樓）



Soh Souen「My tender passion, tender patience」

在宏大的歷史敘事面前，個體生命顯得脆弱，卻又出奇地有韌性。1995年生於福岡的日本藝術家 Soh Souen，一直透過「呼吸」、「肚臍」、「卵」等與生命緊密相連的現象，探問人類的本質。

首個香港個展「My tender passion, tender patience」正是圍繞「生命」展開。展覽核心是《Again and Again》系列粉彩畫作，多誕生於藝術家獨處、失眠或情緒起伏的時刻，他以肌膚輕輕觸碰畫布表面，描繪那些與身體長時間親密接觸的衣物與飾品。

展覽亦以錄像呈現行為作品《Eggsercise》，作品基於一項簡單規則：把象徵生命的生雞蛋置於身體凹陷處，並在持續移動時不讓雞蛋掉落。看似遊戲，實則反思戰爭處境下身體的脆弱與無力，以及抗議行動的複雜性；作品自2022年發表以來曾於多地巡展，並延伸出不同版本。

另一件影像作品《N: 20.04.26 至 04.05.26》在基輔的娘子谷（Babyn Yar）拍攝，由藝術家與化名「N」的基輔居民共同創作，試圖捕捉N身邊的空氣，感受那些無形的存在：記憶、土地的歷史，以及各種難以言說的事物。

日期｜2026年9月5日至10月31日

地點｜WKM Gallery

