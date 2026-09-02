9月藝文活動|Novel Fergus領銜M+活動/張國榮紀念音樂會/馬術劇場

【九月藝文活動/音樂會/舞台劇】來到9月，不少人都會想起一代巨星張國榮，因為9月12日正是他的生日。今年適逢「哥哥」七十歲誕辰，今個月有不少紀念活動，讓大家可以再次重溫他的經典作品。當中包括結合電影與爵士樂的《The Films of Leslie Cheung》音樂會，以及在香港大學堂舉行的《張國榮七十歲誕辰紀念夜》燭光紀念音樂會。



除了紀念活動，9月還有很多不同類型的精彩節目值得留意。例如大型馬術表演 Cavalluna、結合本地 Hip-Hop 音樂與展覽的「M+夜不同」、收藏卡迷必去的香港交易卡展覽，以及陣容吸引的黑色幽默舞台劇。以下為大家整理了這些活動的詳情，不妨看看9月有哪些好去處適合你？

Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》

日期：2026年9月5日及26日

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會



這場結合了「電影 × 現場爵士」的音樂會以「哥哥」張國榮出演過的經典電影為脈絡，精選多首耳熟能詳的主題曲與電影配樂，由現場樂手以爵士樂風格重新編曲及演奏。在75分鐘的沉浸式演出中，觀眾能夠回顧香港電影的黃金時期，同時以另一種音樂風格去欣賞張國榮的經典作品。

音樂會的理念是「今夜不趕路，共赴一場春夏秋冬」，希望觀眾可以在忙碌的生活中停下腳步。樂手們將以爵士樂獨有的節奏和留白空間，重新演繹這些大家熟悉的旋律。

CAVALLUNA 馬術劇場

日期：2026年9月8日至13日

地點：啟德體藝館 競技場



風靡歐洲逾20年、累積逾900萬人次觀賞的殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA》，終於來到香港登陸啟德體藝館。這場有別於傳統馬術競技或馬戲團表演的演出，結了合馬術、音樂、舞蹈與舞台劇元素，將54匹歐洲名駒與國際級騎手、舞者無縫融合，並呈現無韁馭馬、匈牙利站騎等極致馬術技藝，讓觀眾彷彿進入奇幻世界，展開冒險旅程。

香港交易卡展覽

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日期：9月26 至27日

地點：亞洲國際博覽館Hall: 5號展館



近年全球卡牌市場熱度不斷爆升，對各位收藏卡愛好者來說，相信不能錯過即將在9月底在亞博館舉行的香港交易卡展覽。活動集結來自全球逾300個參展商，包括日本秋葉原龍頭店CLOVR等，帶來Pokémon、運動卡、One Piece等不同系列的稀有卡牌。搶卡分秒必爭，大會更特設每日限額的「VIP門票」，讓持票者可提前 1 小時率先入場「獵卡」。

張國榮七十歲誕辰紀念夜

日期：9月12,19日

地點：香港大學堂



今年是張國榮七十歲誕辰，當然要以音樂來紀念哥哥。這場燭光音樂會以弦樂方式演奏多首張國榮的經典流行曲。根據主辦方公布的歌單，當晚會演出的曲目包括《Monica》、《大熱》、《怪你過分美麗》、《為你鍾情》、《追》以及《風繼續吹》等，讓大家在搖曳燭光及經典旋律的伴隨下，一同懷緬溫柔如昔、永難忘懷的哥哥。

M+夜不同：聲景魅影

日期：9月4日

地點：M+



M+博物館將於9月4日星期五晚再次舉辦「M+夜不同」活動，這次以「聲景魅影」作為主題，靈感來自香港的民俗故事。當晚的音樂表演陣容相當豐富，主打演出有本地 Hip-Hop 組合 Yack Studio，由 Novel Fergus（費Sir）和 DaiShin 帶領。他們的作品經常將香港街頭文化和廣東話詞彙結合，歌詞貼地，被不少樂迷稱為「Hip-Hop詩人」。

此外，曾憑電影《窄路微塵》獲得金馬獎和金像獎最佳原創電影音樂的黃衍仁，也會聯同低音大提琴手馮晟睎帶來現場演奏；還有獨立電子音樂人 Loisey 的演出。除了聽音樂，現場還有其他文化活動。例如「又玩又講」環節邀請了飲食文化作家呂嘉俊，和大家分享香港街頭小食（如燒賣）的歷史和文化。場內亦設有 AI 虛擬紋身自拍亭，讓參加者預覽紋身效果並拍照留念。

你好，打劫！Return

日期：即日至9月6日

地點：香港藝術中心壽臣劇院



喜歡看舞台劇的朋友，可以留意在香港藝術中心壽臣劇院上演的《你好，打劫！Return》。這套劇是劇團《舞台山莊》成立十周年的重頭節目，最近迎來第三度重演。這次重演的演員陣容有不少熟面孔，包括實力派演員麥沛東和陳湛文。此外，今次更加入了男團 ERROR 成員 Dee（何啟華）以及女團 COLLAR 成員 Sumling（李芯駖），為演出帶來新鮮感。

故事的背景設定在一間銀行內，講述兩個劫匪和四名人質被困在裡面的情況。劇情充滿黑色幽默和荒謬感，例如劫匪會自稱是人質，而人質反過來認作劫匪。透過這種角色錯位和搞笑的對白，劇本其實想帶出現代社會中人與人之間的權力關係，以及大家在生活中的無奈和困境。這套劇結合了喜劇元素和社會反思，讓觀眾在笑聲中也有所啟發。