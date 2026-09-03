非凡人物｜吳雨揭電視黃金期秘辛　齒科法醫梁家駒談災難鑑證

香港電台全新打造的電視節目《非凡人物》，以深入對談為主軸，邀請不同領域的專業人士與學者，分享以年月淬煉而成的非凡成就，從學術視角到生活啟發，為觀眾提供另一種思考養分。

文：香港電台|原題：以年月淬煉出的非凡智慧！港台新節目《非凡人物》深度對談 吳雨、梁家駒分享生活啟發與跨時代記憶



資深傳媒人吳雨：歡樂萬花筒——揭秘香港電視黃金時代與創作的核心價值

資深傳媒人吳雨在《非凡人物》分享香港電視黃金時代與創作的核心價值（圖片提供：香港電台）

電視娛樂曾是香港人共同的文化記憶與生活重心。知名電視製作人吳雨（大哥）在接受《非凡人物》主持：作家米哈、心理學家黃仲遠及大學講師蕭欣浩博士訪問時，重溫了五、六十年代至今香港媒體娛樂的跨時代演變。他一針見血地指出：當年無綫電視（TVB）之所以能長期在收視大戰中立於不敗之地，關鍵不在於燈光或演員，而在於完整且成熟的「制度」。

從涼茶店「大笪地」到電視黃金期

五、六十年代香港經濟尚未起飛，電視是奢侈品。小時候的吳雨常到涼茶店或士多觀看《黃飛鴻》等粵語長片，上環「大笪地」的街頭表演與點唱機亦成為市民的社交工具。這些平民文化成了他日後的創作養分。

《非凡人物》第一集嘉賓吳雨與主持蕭欣浩(左一)、米哈(左二)和黃仲遠(右一)錄影前合照。（圖片提供：香港電台）

到了七、八十年代電視黃金期，粵語片人才轉戰電視台，海外歸來的「學院派」導演引入全新菲林拍攝手法。王牌綜藝《歡樂今宵》以「日頭猛做，到依家輕鬆吓」契合大眾調節情緒的需求，成功將大笪地應有盡有的元素，濃縮進免費電視盒子中。

長勝密碼：不可複製的人才梯隊

吳雨在《非凡人物》節目中暢談電視娛樂曾是香港人共同的文化記憶與生活重心。（圖片提供：香港電台）

吳雨透露，TVB的管理架構一環扣一環，威力在於「人才梯隊的承傳」。一九七九年佳視時代掀起挖角潮，第一梯隊被全數帶走。然而，TVB憑藉制度迅速提拔劉天賜、吳雨等第二梯隊補上。正是這種高強度的鍛鍊，孵化出幾十年不衰的演藝界中流砥柱。究竟當年許冠文如何傳授他們喜劇理論？而面對亞視《大地恩情》重創無綫《輪流傳》的危機，管理層又是如何果斷腰斬，並在十天內趕製出《千王之王》反敗為勝？ 吳雨大哥將在節目中深入剖析。面對新媒體與AI衝擊，他強調只要秉持真誠創作，這並非終點，而是重塑行業的起點。

齒科法醫梁家駒：有「齒」有終——生生不息的法醫傳承

全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，九十年代初從牙科畢業，在得知全港轟動的「雨夜屠夫」連環兇案中，警方如何利用假牙辨認死者身分後，發掘出齒科法證的樂趣，毅然赴澳洲攻讀齒科法醫。

《非凡人物》第二集嘉賓梁家駒醫生既是守護市民的口腔健康的牙醫，又是為無法開口的亡者尋回身份與尊嚴，成為連結逝者與生者的重要橋樑。（圖片提供：香港電台）

當指紋與DNA都滅失，牙齒是最後的鑰匙

梁醫生在節目中科普，在國際刑警的標準中，指紋、DNA與牙科紀錄是辨認身分的三大支柱。當遺體遭遇嚴重腐爛、水浸或火燒到無法辨認時，牙齒就是最後鑰匙。相同重量下，牙齒內的牙髓與象牙質，能比骨頭多保留大約 40% 的 DNA。究竟他是如何憑藉這些線索，成功讓受害者「回家」？

二ＯＯ四年南亞海嘯，梁醫生自費奔赴泰國布吉島的臨時殮房擔任義工，面對多達六千具遇難遺體，與十七國法醫通宵比對紀錄與 X 光。他感嘆，在災難面前國際專家高度協作，只為「還死者一個身分，帶他們落葉歸根」。

齒科法醫梁家駒與《非凡人物》主持米哈、黃仲遠論經歷。（圖片提供：香港電台）

生死教育與科學的圓融，跨越生命的不同階段

除了齒科法醫，梁醫生更背負著一個深厚的背景——他是擁有 120 年歷史、歷經五代的傳統殯儀家族傳人。他從小經常進出殯儀館，消除了對死亡的恐懼。這背景讓他遊走於理性的醫學法證與感性的傳統民俗之間。在私人診所、殮房與殯儀館之間轉換身分的他，會一邊對比通勝和診所日程安排「執骨」，一邊以科學和尊重的態度向家屬解釋傳統民俗的心理慰藉作用，積極推動生死教育。

梁家駒醫生分享他曾參與多宗重大刑事案件及大型災難事故的鑑證工作。當中包括：2004年南亞海嘯發生後，他自費前往泰國災區擔任義工。（圖片提供：香港電台）

節目更拋出趣味彩蛋：原來梁醫生在青春期，竟然曾為著名青少年雜誌撰寫性教育專欄「Dr. Sex」！ 為了讓普及工作更專業，他隨後更回到港大修讀性治療與性教育課程。從傳宗接代的生命起點，到生命的終結，梁醫生的人生軌跡奇妙地環繞著完整的圓圈，完美呼應了「有齒（始）有終」的生命教育主題。

精煉訪談，帶來新的觀點與行動能量

從娛樂圈的制度傳奇，到法醫界的生命解碼，兩位非凡人物用各自的傳奇一生證明：無論時代與科技如何劇變，嚴謹的制度與專業的人腦判斷，永遠是推動社會與傳承文化的核心力量。活在當下，每天都開心，這便是最好的人生劇本。

《非凡人物》

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《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary



圖片提供：香港電台