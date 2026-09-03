非凡人物｜吳雨揭電視黃金期秘辛 齒科法醫梁家駒談災難鑑證
香港電台全新打造的電視節目《非凡人物》，以深入對談為主軸，邀請不同領域的專業人士與學者，分享以年月淬煉而成的非凡成就，從學術視角到生活啟發，為觀眾提供另一種思考養分。
文：香港電台|原題：以年月淬煉出的非凡智慧！港台新節目《非凡人物》深度對談 吳雨、梁家駒分享生活啟發與跨時代記憶
資深傳媒人吳雨：歡樂萬花筒——揭秘香港電視黃金時代與創作的核心價值
電視娛樂曾是香港人共同的文化記憶與生活重心。知名電視製作人吳雨（大哥）在接受《非凡人物》主持：作家米哈、心理學家黃仲遠及大學講師蕭欣浩博士訪問時，重溫了五、六十年代至今香港媒體娛樂的跨時代演變。他一針見血地指出：當年無綫電視（TVB）之所以能長期在收視大戰中立於不敗之地，關鍵不在於燈光或演員，而在於完整且成熟的「制度」。
從涼茶店「大笪地」到電視黃金期
五、六十年代香港經濟尚未起飛，電視是奢侈品。小時候的吳雨常到涼茶店或士多觀看《黃飛鴻》等粵語長片，上環「大笪地」的街頭表演與點唱機亦成為市民的社交工具。這些平民文化成了他日後的創作養分。
到了七、八十年代電視黃金期，粵語片人才轉戰電視台，海外歸來的「學院派」導演引入全新菲林拍攝手法。王牌綜藝《歡樂今宵》以「日頭猛做，到依家輕鬆吓」契合大眾調節情緒的需求，成功將大笪地應有盡有的元素，濃縮進免費電視盒子中。
長勝密碼：不可複製的人才梯隊
吳雨透露，TVB的管理架構一環扣一環，威力在於「人才梯隊的承傳」。一九七九年佳視時代掀起挖角潮，第一梯隊被全數帶走。然而，TVB憑藉制度迅速提拔劉天賜、吳雨等第二梯隊補上。正是這種高強度的鍛鍊，孵化出幾十年不衰的演藝界中流砥柱。究竟當年許冠文如何傳授他們喜劇理論？而面對亞視《大地恩情》重創無綫《輪流傳》的危機，管理層又是如何果斷腰斬，並在十天內趕製出《千王之王》反敗為勝？ 吳雨大哥將在節目中深入剖析。面對新媒體與AI衝擊，他強調只要秉持真誠創作，這並非終點，而是重塑行業的起點。
齒科法醫梁家駒：有「齒」有終——生生不息的法醫傳承
全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生，九十年代初從牙科畢業，在得知全港轟動的「雨夜屠夫」連環兇案中，警方如何利用假牙辨認死者身分後，發掘出齒科法證的樂趣，毅然赴澳洲攻讀齒科法醫。
當指紋與DNA都滅失，牙齒是最後的鑰匙
梁醫生在節目中科普，在國際刑警的標準中，指紋、DNA與牙科紀錄是辨認身分的三大支柱。當遺體遭遇嚴重腐爛、水浸或火燒到無法辨認時，牙齒就是最後鑰匙。相同重量下，牙齒內的牙髓與象牙質，能比骨頭多保留大約 40% 的 DNA。究竟他是如何憑藉這些線索，成功讓受害者「回家」？
二ＯＯ四年南亞海嘯，梁醫生自費奔赴泰國布吉島的臨時殮房擔任義工，面對多達六千具遇難遺體，與十七國法醫通宵比對紀錄與 X 光。他感嘆，在災難面前國際專家高度協作，只為「還死者一個身分，帶他們落葉歸根」。
生死教育與科學的圓融，跨越生命的不同階段
除了齒科法醫，梁醫生更背負著一個深厚的背景——他是擁有 120 年歷史、歷經五代的傳統殯儀家族傳人。他從小經常進出殯儀館，消除了對死亡的恐懼。這背景讓他遊走於理性的醫學法證與感性的傳統民俗之間。在私人診所、殮房與殯儀館之間轉換身分的他，會一邊對比通勝和診所日程安排「執骨」，一邊以科學和尊重的態度向家屬解釋傳統民俗的心理慰藉作用，積極推動生死教育。
節目更拋出趣味彩蛋：原來梁醫生在青春期，竟然曾為著名青少年雜誌撰寫性教育專欄「Dr. Sex」！ 為了讓普及工作更專業，他隨後更回到港大修讀性治療與性教育課程。從傳宗接代的生命起點，到生命的終結，梁醫生的人生軌跡奇妙地環繞著完整的圓圈，完美呼應了「有齒（始）有終」的生命教育主題。
精煉訪談，帶來新的觀點與行動能量
從娛樂圈的制度傳奇，到法醫界的生命解碼，兩位非凡人物用各自的傳奇一生證明：無論時代與科技如何劇變，嚴謹的制度與專業的人腦判斷，永遠是推動社會與傳承文化的核心力量。活在當下，每天都開心，這便是最好的人生劇本。
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《非凡人物》
逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31
節目詳情：
https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary
圖片提供：香港電台