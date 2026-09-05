奈良美智絕跡17年大型裝置首登蘇富比秋拍 9月底預展免費看

奈良美智最具野心的裝置作品之一，即將在香港現身！其大型沉浸式裝置藝術《冰島的板條箱房間 ／繪畫室》（The Crated Room in Iceland / Painting Studio），自2009年展出後便絕跡公眾視野。這件充滿神秘色彩的巨作睽違17年，不僅首度釋出市場，更將領銜香港蘇富比2026年現當代藝術秋季拍賣。在9月28日正式舉槌前，作品將於9月22日至28日在香港進行免費預展，讓大眾有機會近距離窺探這位藝術大師的內在世界。



《冰島的板條箱房間／繪畫室》並非一幅單純掛在牆上的畫作，而是一個必須讓觀眾靠近、彎下身，透過孔洞向內探看的微型世界。作品源自奈良美智與日本設計團隊 graf 共同發展的「YNG」計劃：2009年他應冰島雷克雅未克美術館（Hafnarhús）邀請，與 graf 共同創辦人豐島秀樹合作，以運輸木箱與大型畫板搭建出接近房間尺度的裝置。

最耐人尋味的是，奈良美智完全沒有掩飾木箱的原本功能。他直接以運送藝術品的板條箱作為結構，把繪畫、素描與物件收進箱內，令包裝、運輸、保存這些「作品完成前後的程序」，反過來成為藝術的一部分。厚實的板材隔開外界，卻又留下窗口與孔洞，讓人看見裡面微弱卻鮮明的光。這只木箱既像臨時工作室，也像小孩用木板築起的秘密基地。

箱內共有97幅繪畫，以及一幅尺寸達170乘220公分的巨型木板畫。觀眾熟悉的倔強孩童、擬人化動物與風景，全被錯落有致地安置在這個不按常理出牌的空間裡。厚實的板材隔開了外界，卻又留下窗口與孔洞，讓人窺見裡面微弱而鮮明的光。

與其說這是一件裝置，不如說是奈良美智把自己的畫室連根拔起，搬到觀眾眼前。除了畫作，木箱內還散落着CD播放器、兩張小木椅、紙杯、延長線與一對垂掛燈泡；這些充滿生活氣息的物件，讓空間帶着藝術家彷彿才剛轉身離開的餘溫，為作品賦予了極強的生命力與感染力。

香港蘇富比現當代藝術秋季拍賣將於9月28日至29日舉行，而《冰島的板條箱房間／繪畫室》將於9月22日至28日期間，在香港進行免費預展。