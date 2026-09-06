荷蘭天價「外星巨石」！ 知名建築事務所7巨石疊出超現實生態公園

荷蘭鹿特丹向來是歐洲前衛建築的試驗場，近日，知名建築事務所MVRDV在國際建築競賽中脫穎而出，宣布將於鹿特丹默茲河（River Maas）南岸打造全新地標「Rotterdam ROCKS!」。這座外觀宛如外星烏托邦的巨型建築，勢必成為未來的藝文與環保打卡熱點。



「Rotterdam ROCKS!」由7座圓潤的巨型岩石層層堆疊而成，總面積達3萬平方米。MVRDV打破傳統建築與自然生態的界線，提出「Biotopia」（生物烏托邦）概念，讓河岸的自然景觀不再止步於水邊，而是沿著建築的植栽露台、公共步道一路向上攀升，形成一座名副其實的「垂直生態公園」。

為了讓建築真正與自然共生，巨石的表皮佈滿凹槽、孔洞與平台，專為蓄水、過濾雨水及容納植物根系而設，更為鳥類、蝙蝠與昆蟲提供棲息空間。滿滿綠意不再只是替建築披上的裝飾，而是從設計之初便為不同生命預留位置，讓整座建築彷彿成為一個會呼吸的生命體。

除了令人震撼的外觀，巨石內部同樣別有洞天。建築中央隱藏着錯綜複雜的「洞穴」網絡，遊客穿梭於樓梯、坡道與藝廊之間，可體驗在封閉岩洞與開放景觀之間轉換的樂趣。項目核心是一個佔地5,000平方米、名為「The Elysium」的沉浸式體驗空間，旨在透過藝術、故事與互動，啟發大眾對氣候危機及生物多樣性的關注。

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此外，建築內還設有擁有200間客房的酒店、大型美食廣場、會議中心，以及讓公眾飽覽鹿特丹城市天際線的頂層觀景台，將展覽、休閒與環保教育結合於一身。「Rotterdam ROCKS!」預計於2032年正式落成。