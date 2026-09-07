CAVALLUNA騷前直擊震撼演出！走入後台與製作團隊及演出馬匹見面

歐洲殿堂級馬術劇場《CAVALLUNA》，在風靡全歐逾20年後，終於迎來首次亞洲巡演，登陸香港！《CAVALLUNA 月影神駒 – Gate to the Otherworld 馬術X劇場 穿梭異境 》(《CAVALLUNA》) 將於9月8日，以及10至13日在啟德體藝館（Kai Tak Arena）上演，所有馬匹及演出團隊早前已抵港，準備好為大眾帶來一場精彩又難忘的表演！我們有幸獲邀，在首日演出前一日，與製作團隊及即將登台演出的馬兒近距離接觸，雖然牠們都是從比利時遠道而來，但在悉心照料下都活潑精靈，狀況甚佳，令人期待即將在今晚舉行的演出！

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CAVALLUNA最引人注目的，當然是這班從比利時遠道而來的54匹「四足明星」。牠們上星期四（3日）深夜抵港，馬會派出7輛運馬車協助接載馬匹由香港國際機場往返啟德體藝館，並安排10名馬房助理聯同主辦單位全力協助。

主辦單位透露，這些可愛又活潑的馬兒，一直在後台享受著無微不至的照顧，大部分時間都在平靜環境中休息、梳理毛髮、進行輕度運動與個別散步。由於騎手與馬匹的關係與信任，對演出至關重要，因此他們亦一直親自照料自己的馬匹，讓牠們始終保持放鬆，從而保持馬匹在最佳體能及心理狀態。

另外馬會獸醫團隊亦與 CAVALLUNA 團隊及表演人員攜手合作，實施生物安全措施；而運輸及演出期間，馬會亦安排了駐場獸醫及後備馬匹救護車於場地候命。

今次CAVALLUNA的表演陣容有幾勁？

今次表演陣容包括54匹歐洲名駒，包括純種西班牙馬、弗里斯蘭馬、盧西塔諾馬、迷你雪特蘭小馬、梅諾卡馬及荷蘭溫血馬等，共有11支馬術表演團隊/27名騎手表演，涉及約180套服裝及30頂假髮，製作規模絕對無容置疑。

這些不同馬種各具獨特性格與特點。例如擁有飄逸長鬃與烏黑毛色的弗里斯蘭馬、步伐優雅的葡萄牙盧西塔諾馬、充滿力量與熱情的純種西班牙馬、氣宇軒昂的阿拉伯馬，以及活潑可愛的迷你雪特蘭小馬及威爾斯小馬。

負責表演的馬匹，全部都是由騎師團隊自小開始培養。團隊透露，馬匹由出生到3歲前，都一直會被團隊緊密照料，培養信任度及默奏。別誤以為馬匹身型龐大，就沒有一顆敏感的心，牠們其實非常容易因巨響、火花等表演中會出現的元素而受驚，因此只有與騎師建立百分百的信任度，才可順利演出。

《CAVALLUNA》哪些環節最震撼？

今次香港站馬術劇場表演其中一個最不能錯過的演出亮點，自然是重頭戲馬術環節。這些特技馬術總是令人聯想到電影中的精彩場景，當中最困難之處，在於要求騎手和馬匹都具備極佳的平衡感、信任感和高度的安全感，而這些要素都是需要人馬雙方長年累月積累而成，絕非短時間來可以造到。

當中的無韁馭馬術（Liberty Performance），是全劇情感張力最強的章節。馬匹在沒有任何韁繩、馬鞍或牽引工具的束縛下，完全依靠與訓練師之間細微的肢體語言、聲音信號及眼神默契，在舞台上自由奔馳、旋轉並變換陣型。這不僅展示了極高的馭馬技巧，更是人馬之間深厚信任與情感紐帶的極致體現。

另外亦包括「匈牙利站騎」（Hungarian Post），騎手傲立於雙馬之上，同時策騎多匹駿馬奔騰前進，氣勢磅礡，絕對不容錯過。

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《CAVALLUNA》馬術劇場的製作團隊有多強？

《CAVALLUNA》馬術劇場的創作班底實力強橫，擔任音樂總監的，是活躍於國際影視及音樂界的德國大師級人馬 Klaus Hillebrecht，他曾於2011年為紀錄片《Wild Japan》編寫音樂獲得艾美獎提名，音樂造詣早已備受業界內外肯定。他長年在《CAVALLUNA》，身兼音樂總監、作曲家及編劇三職，質素無疑是信心保證。

是次表演全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間，表演適合3歲及以上兒童觀看，5歲以下兒童可免費坐在成人膝上觀看。

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