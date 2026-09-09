《神探打邊爐》改編成為AI文字遊戲？DELF 2026探討人工智能|何故

2026年8月28日，應邀以跨媒體創作人的身份，參與香港數碼港主辦的年度盛事「2026 數碼娛樂領袖論壇」（DELF 2026），分享多年的跨媒體創作，以及《神探打邊爐》改編成為AI文字的經驗。



DELF 2026由8月28日至30日，一連三日在數碼港舉行，本屆論壇主題為「幻藝碼戲班」（Dreamatic Circus），聚焦於人工智能、沉浸式技術等創新科技如何重塑並推動文化創意產業轉型升級，並發掘新質生產力發展的新機遇。

DELF 2026匯聚了業界領袖、科技先驅、以及創意菁英，設有「數碼娛樂」、「文化與藝術」、「智慧生活與商業」及「機器人與無人機」四大主題專區，呈獻逾35項創新科技展示、互動體驗及精彩活動，包括香港原創動畫IP《世外·光隙》沉浸互動藝術展，大會還設有AI互動工作坊、精彩電影放映、無人機表演及各類競賽等環節，為參加者帶來豐富多元的數碼娛樂體驗。

有幸身處其中，參與名為「文字‧遊戲——沉浸式互動遊戲新形態」（Words . Games - New Form of Immersive Interactive Gaming）的專題討論，主持人是FizzDragon創辦人兼行政總裁陳卓（Pax Chen），跟我對談的另一位嘉賓則是香港獨立遊戲團隊Genuine Studio創辦人兼CEO王兆聰（Janus Wong），一同探討人工智能跟文字和遊戲創作的利害關係。

FizzDragon是香港數碼港培育的創科企業，致力建立先進的AIGC（Artificial Intelligence Generated Content，人工智能生成內容）影視與動漫創作平台，已製作全流程人工智慧生成的故事長片《海上女王鄭一嫂》，以歷史傳奇女海盜鄭一嫂為原型，入圍新加坡國際電影節，飲食文學《打邊爐》小說系列的懸疑推理故事《打邊爐殺人事件》正是由FizzDragon改編成為AI文字遊戲《神探打邊爐》。真誠工作室（Genuine Studio）專門製作充滿香港本土特色、懸疑推理與劇情解謎風格的遊戲，至今已推出超過15款作品，包括：《都市傳說》、《危險人渣》，《猛鬼大廈》等深受港台玩家喜愛的遊戲。

隨著人工智能和沉浸式技術日益進步，文字互動遊戲正煥發新生，故事敘事、AI與玩家主導深度融合，成為近年數碼娛樂的大趨勢。在這場專題討論，我們嘗試探討如何讓文字成為動態元素，並且深入剖析新技術如何擴展互動小說、文字遊戲和文字IP的無限可塑性。

Janus創作的故事劇情類遊戲，著重推理、奇情和懸疑，深受各界歡迎，他率先分享了如何令一款遊戲好玩，以及維繫社群的方法，Janus都提出了很實用的建議，而在AI的大趨勢下，他也不排除會使用AI來創作，但只會將AI視為工具。

作為跨媒體創作人，多年來曾經以不同形式和渠道，發表或出版作品，Pax先讓我分享幾個以同一IP不斷衍生出各種模式的成功例子，包括，但不限於：《孔子無雙》改編成為卡牌遊戲和舞台劇（獨腳戲）；《愛。因思坦症候群》卷一其實是由廣播劇改編成為小說，其後改編成為漫畫，並且推出漫畫相關的周邊產品，再改編成為香港心短片比賽得獎作品，澳門影展入圍作品《預見》；《回憶中的香港味道》改編成為舞台劇，以及一邊用餐一邊看劇的「餐飲劇場」，在香港、東京、台北、台中演出，與此同時，也跟香港食物品牌合作，以「回憶中的香港味道」為主題推出懷舊餅食系列。

經歷了不同年代的「新媒體」發展，我最關注AI作品的並非技術，而是「盈利模式」。雖然現時的AI作品良莠不齊，但有很多水準極高的作品都是免費，如何讓消費者願意花錢去購買你的作品，是一個必須認真面對的課題。對於廣大的受眾，因為有太多免費選擇，打動以寶貴的時間來觀看你的作品，已經不容易，更可況要求他們花錢？AI雖然可以縮短製作時間，但行政和製作團隊的營運經費，以及創作人的版權費和時間成本，究竟由誰來埋單，這個問題值得我們深思。

建基於過往跨媒體創作的經驗，如果AI技術和平台能夠將我的小說變成互動章節、同時自動生成插畫和短片，我希望可以創造出一個「何故Universe」，衍生不同的故事線，並且為不同的角色建立外傳，更重要是在短時間內跨越文字和地域的限制，跟國際接軌，擴大讀者群和消費群。《神探打邊爐》除了可以透過AI文字遊戲一再演化，已經有完整劇本，可以隨時生成短劇或長片，甚至更多令人意想不到的可能性。

DELF 2026讓我重遇不少前輩友好，包括美亞娛樂資訊集團董事總經理與執行董事李燈旭（Jason Li）、香港演藝學院電影電視學院院長林均乘博士（Dr. Terry Lam）、香港原創遊戲開發公司火狗工房的創辦人兼董事總經理彭子傑（Gabriel Pang）、蜚聲國際的香港原創動畫《世外》監製兼編劇楊寶文（Polly Yeung）、《HK01》首席商業官劉孟輝（Jacky Lau）、香港電影後期專業人員協會創會會長馮子昌（Percy Fung）、香港電影視覺特效專家馬文現（Stephen Ma）、香港設計師協會副主席許迅（Eddy Hui）……最大驚喜卻是可以跟香港漫畫教父黃玉郎共晉午餐，一同探討AI跟文創的互動發展，趁機會送上新作《黑輪燒餅蚵仔煎》，可算是超額完成！再次感謝數碼港對於香港創意工業的貢獻，期待透過DELF2026這三天所激發的創意火花！