哥哥張國榮紀念展2026｜唐鶴德借出私人珍藏 重現經典演唱會服飾

「哥哥」張國榮自03年離世，不經不覺已離開了我們23年。今年適逢他的七十歲誕辰，為了紀念這位一代巨星，沙田文化博物館帶來了「繼續寵愛・張國榮70誕辰・紀念展」，展期由明天起（9月9日），橫跨至明年2027年5月10日，全場免費入場，而且展覽規模比以往更大，展出超過三百件珍貴展品，當中更包括來自張國榮摯愛唐鶴德先生，陳淑芬女士、「哥」迷會、熱心人士及藝術家慷慨借出私人珍藏，讓香港、內地以至世界各地的「哥」迷，一同懷緬這位香港流行文化史上的殿堂級人物。



今次哥哥張國榮紀念展有幾多件展品？

今次是香港文化博物館繼2023年後，再度舉辦紀念展覽，但今年的規模更是超越2023年，將會展出超過300件珍貴展品。

（梁嘉欣攝）

除了香港文化博物館的館藏，哥哥摯友陳淑芬女士與唐鶴德先生，亦慷慨借出大量私人珍藏，部分展品更是首度公開亮相，當中包括張國榮曾使用的傢俬、珍貴音樂錄像照片， 以及由本地藝術家為致敬張國榮而創作的肖像畫。

哪些焦點展品最值得留意？

演唱會服飾向來是哥哥展現懾人魅力的利器，今次紀念展現場將展出其11套經典戰衣。

（梁嘉欣攝）

由1989年告別樂壇演唱會那襲深情演繹《為妳鍾情》的斗篷；1997年《跨越97》演唱會極具視覺衝擊的金色外套、珠片上衣與紫色條紋長褲；以至2000年《熱・情演唱會》馬來西亞站首度曝光的網狀背心及人臉印花長褲。每一件都彷彿殘留著當年的歡呼聲。

同場展出極具歷史價值的音樂產物，包括1977年的《I Like Dreamin'》黑膠唱片、1986年《有誰共鳴》十大勁歌金曲獎座，以及2000年《大熱》的十大中文金曲獎座。

另外，展覽亦會透過展示珍貴的影像紀錄，與「哥」迷一同回顧「哥哥」每一個輝煌時刻。

首度還原張國榮故居私密空間！

歌迷最期待的，莫過於首度重置的故居場景。大會特意找來張國榮生前聘用的室內設計師，還原哥哥家中的部分角落。展區同時公開多張摯友在他離世後於故居拍下的合照，讓大家一同走進這位傳奇巨星的私人空間，了解在鎂光燈以外「哥哥」的生活。

展覽期間將放映哪些張國榮經典電影？

展覽精選放映六部代表作：《緣份》、《為你鍾情》、《英雄本色》、《倩女幽魂》、《胭脂扣》及《金枝玉葉》。年底更會加碼重溫《跨越97演唱會》片段。同場展出極具歷史價值的音樂產物，包括1977年的《I Like Dreamin'》黑膠唱片、1986年《有誰共鳴》十大勁歌金曲獎座，以及2000年《大熱》的十大中文金曲獎座。