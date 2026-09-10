村上春樹首全集《村上春樹WORKS》明年刊行　16卷收錄半世紀文業

日本老牌出版社新潮社為慶祝創立130週年，宣布為現年77歲的村上春樹推出個人全集《村上春樹WORKS》。全集共16卷，2027年1月起以隔月一冊的形式刊行，預計2029年7月完結，歷時兩年半，被視為近年日本出版界最受矚目的計劃之一。



村上春樹。（新潮社）

這套全集匯集村上近半世紀的寫作軌跡，幾乎涵蓋其全部長篇及短篇小說，並收錄由他親自精選的非虛構作品與隨筆。其中一大焦點是，過往因篇幅龐大而分冊出版的《1Q84》及《發條鳥年代記》，今次均以單冊完整收錄。裝幀方面，全集採用村上長年合作夥伴、已故插畫家安西水丸的畫作，以筒函裝豪華愛藏本形式推出。

（新潮社）

除作品本身，每卷均附村上親筆撰寫的「自作解題」，回顧當年的寫作背景與心境。新潮社亦延續日本大型全集附贈「月報」的傳統，邀請文藝評論家三宅香帆連載專欄「與村上先生一起跑」，重讀村上全部作品。

首回配本是收錄《1Q84》全篇的第8卷，2027年1月27日發售。其後陸續推出收錄出道作《聽風的歌》等初期三部作的第1卷，以及《世界末日與冷酷異境》的第2卷。今年7月才出版、首次以女性為主角的最新長篇《夏帆 The Tale of KAHO》，則編入壓軸的第16卷。

（新潮社）

購書特典方面，購買首5回配本的讀者，可獲贈約100頁的《村上春樹自選 單行本未收錄隨筆集》小冊子。「新潮SHOP」限定的有償特典全卷套裝（數量限定）於9月25日上午11時起接受預約，全卷刊行後將獲贈村上親筆簽名的《世界末日與冷酷異境》手繪地圖複製版。

村上春樹為全集撰文，題為「畢竟，唯有歲月」。他憶述29歲首次執筆便獲新人獎，自此確信「我就是小說家」，其後近半世紀幾乎不曾停筆，一貫原則是「想寫就寫，不想寫就不寫，原則上不接邀稿」。他寄語作品能長久被讀者拿在手中、持續流傳，因為「唯有歲月，才是判定作品價值的東西」。作家川上未映子、導演濱口竜介、漫畫家荒木飛呂彥及歌人俵萬智亦為全集撰寫推薦語。