杜拉斯筆下的家庭悲歌與殖民陰影：《抵擋太平洋的堤壩》|開卷樂

在一片寸草不生的荒蕪土地上，死亡般的風聲晝夜不息。那裏住着一戶外來人家。



母親堅韌而傳統，也帶着強烈不肯認命的頑固；哥哥約瑟夫粗野蠻橫，卻又奔湧着最原始的生命力；妹妹蘇珊逆來順受，內心卻在青春美色與物質金錢之間搖擺。在如此匱乏而絕望的日子裏，母親試圖築起一道堤壩，阻擋太平洋洶湧的潮水，妄想在這片貧瘠的土地上，種出屬於他們的糧食……法國作家杜拉斯的成名作《抵擋太平洋的堤壩》，充份反映了其童年時代的貧困生活。

文：香港電台開卷樂



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



失根的童年，書寫的起點

杜拉斯1914年生於法屬中南半島嘉定市（現越南胡志明市），父親早逝後，母親帶着孩子們在當地繼續生活，家庭經濟陷入困境。她在童年與少年時期經歷頻繁遷移，生活並不穩定，這使她對「家」與「土地」的理解，從一開始就帶有流動、脆弱和失根的感受。這種經驗不只是背景，而是她文學想像的核心。

玛格丽特·杜拉斯（图片来源：百度图片）

一部以腐敗為地基、以幻滅為屋瓦的家庭悲劇

《抵擋太平洋的堤壩》的開場就是一場徒勞的象徵。約瑟夫用僅有的錢買了一匹老馬，這匹馬「比母親老多了，簡直是百歲老翁」，不出八天便死去。買馬的念頭「證明他們還能夠有些主意」，然而結果卻只讓他們「重新回到孤獨和永遠的貧乏之中」。這個開端，預示了這個家庭即將遭遇的一切。

而真正吞噬他們的，是母親耗盡十五年積蓄換來的租借地。當地管理員將這塊每年都會被海水淹沒的鹽鹼地賣給她時，是出於精心設計的剝削——這塊地早已在多個破產家庭之間流轉。母親試圖築起一道抵擋太平洋潮水的堤壩，與其說是在對抗自然，不如說是在對抗一個從一開始就將她視為待宰羔羊的殖民體制。堤壩終究被沖垮，母親的希望也隨之幻滅。

（unsplash）

金錢、慾望與尊嚴的交易

就在絕望之際，富有的若先生出現了。他長得醜陋，手指上卻戴着巨大的鑽戒。母親立刻將他視為救贖——她要將女兒蘇珊嫁給他，以此擺脫貧困。若先生被蘇珊的美貌吸引，每天都來到他們破敗的吊腳樓，用禮物一步步試探，包括化妝品、一台留聲機，還有一件想看她赤裸穿上的洋裝。母親在一旁監視，嚴防兩人發生肉體關係，因為她清楚，女兒的貞潔是她手中最後的籌碼，必須留待以婚姻來交換。若先生與其說是一個「情人」，不如說是一個用金錢購買慾望的買家。他是富裕華商之子，在小說的自傳註記中，杜拉斯點明了他的華人身份，「若」（Jo）很可能是「黃」的音譯。

一枚有瑕疵的鑽石：謊言的破滅

母親的最後通牒，換來了若先生送給蘇珊的一枚鑽戒。這枚戒指在母親眼中等同於整個家庭的未來，她幻想着變賣它，換取重建堤壩的資金。然而，現實再次給她重擊：戒指因有瑕疵而遠不如預期值錢，這徹底擊垮了母親。這個家庭透過女兒的青春與尊嚴所換來的，竟只是一個打了折的謊言

（unsplash）

八分真實，兩分虛構： 來自生活的文學

這本小說常被視為杜拉斯的半自傳作品。杜拉斯本人正是在法屬中南半島度過童年，書中許多情節均源自她的親身經歷。現實世界中，杜拉斯有兩位哥哥，但小說裏只寫了一個哥哥。她把其中一個哥哥從故事中抹去，讓家庭結構更簡潔，也讓戲劇衝突更集中。她把地名改了，把人物調整了，把現實重新組裝了一遍。小說「來自生活，卻不等於生活」，正是文學虛構的魅力所在。