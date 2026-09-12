哥哥張國榮70歲誕辰 依然為你鍾情!4項紀念演出+展覽重溫不朽傳奇

「風繼續吹，不忍遠離。」不知不覺，哥哥張國榮迎來七十歲誕辰。歲月流轉，但他留下來的光影與音符，依然在我們心中閃耀。今年9月12日，是永遠的巨星——張國榮的七十歲誕辰。以下為大家介紹4項紀念「哥哥」的活動，就讓我們再次相聚，走進哥哥的紀念展覽，在珍貴的展品與經典場景中，細細回味那份絕代芳華；或者以最純粹的音樂代替思念，與其他樂迷一起，延續這份跨越時代的感動，懷緬這位香港流行文化史上的殿堂級人物。



1. HKDI「風華70 • 設計共鳴 哥哥紀念展」

日期：2026年9月11日至11月15日

地點：香港新界將軍澳景嶺路 3 號

展覽以張國榮的藝術成就及其代表的香港黃金年代為主題，焦點包括展出多位港、韓著名攝影師如賴家興、金亨宣等提供的珍貴收藏，當中大部分更是首度公開的歷史影像。此外，公眾可透過場內的「3D立體全像顯示迷你舞台」沉浸式重溫張國榮的經典演出時刻，並於多個專區打卡留念，一同回顧香港流行文化的創意精神與時代風貌。

2. 「 #繼續寵愛 ・張國榮 70 誕辰・紀念展」

日期：2026年9月9日 至 2027年5月10日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館五

（梁嘉欣攝）

今年香港文化博物館繼2023年後，再度舉辦展覽，規模更勝以往，展出超過300件珍貴展品。當中最矚目的莫過於11套「哥哥」演唱會戰衣，例如《跨越 97》演唱會的閃耀金色外套與紫色條紋長褲，及2000年《熱・情演唱會》的紅黑格圖案半身裙。展覽另外亦邀請了張國榮曾聘用的室內設計師，重置「哥哥」故居的部分場景。

3. 張國榮七十歲誕辰紀念夜 燭光音樂會

日期：2026年9月12及19日

地點：香港大學堂

今年是張國榮七十歲誕辰，當然要以音樂來紀念哥哥。這場燭光音樂會以弦樂方式演奏多首張國榮的經典流行曲。根據主辦方公布的歌單，當晚會演出的曲目包括《Monica》、《大熱》、《怪你過分美麗》、《為你鍾情》、《追》以及《風繼續吹》等，讓大家在搖曳燭光及經典旋律的伴隨下，一同懷緬溫柔如昔、永難忘懷的哥哥。

4. Gentle Pause 爵士映畫: 《The Films of Leslie Cheung》

日期：2026年9月5日及26日

地點：香港中環下亞厘畢道二號藝穗會

（Gentlepause IG）

這場結合了「電影 × 現場爵士」的音樂會以「哥哥」張國榮出演過的經典電影為脈絡，精選多首耳熟能詳的主題曲與電影配樂，由現場樂手以爵士樂風格重新編曲及演奏。在75分鐘的沉浸式演出中，觀眾能夠回顧香港電影的黃金時期，同時以另一種音樂風格去欣賞張國榮的經典作品。