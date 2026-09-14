《浪花男女》演員出色拍攝上乘 交織出浪漫情緣和逆境自強 |何故

《浪花男女》，演員出色，拍攝上乘，將香港拍得好靚，在浪花中交織出浪漫情緣和逆境自強，充滿人生哲理的勵志喜劇。



《浪花男女》是由馮志強原創故事、編劇及執導。（官方提供圖片）

《浪花男女》由馮志強編劇及導演，翁子光監製，魏浚笙、楊偲泳、朱鑑然及周漢寧領銜主演。這是香港首部以無繩滑水（Wakesurf）為題材的電影，融合青春成長與運動元素，引發觀眾深思網絡生態，同時展現香港海岸景色。

《浪花男女》講述知名衝浪教練孫漫（楊偲泳 飾）因為網絡謠言而遭受公審，跌入人生低谷。原本對衝浪一竅不通、網名「太平洋白鮓王」的青年阿川（魏浚笙 飾），為了流量而製作嘲諷短片，竟然意外爆紅。當阿川發現孫漫其實是無辜被抹黑，決定以真實身份接近孫漫，學習並愛上了衝浪，由鍵盤黑粉逐漸轉變她的守護者，兩人譜出一段逆風同行的浪漫戀曲。

不少鏡頭要拍上好幾次。（《浪花男女》預告截圖）

《浪花男女》全程在香港海岸實景拍攝，馮志強絕對是海上拍攝的高手，他的2018年日本福岡國際電影節觀眾賞大獎作品《大樂師‧為愛配樂》，特別在海上搭建的特色漁排屋實景拍攝，《浪花男女》向更高難度挑戰，由於香港沒有平靜的湖泊，必須在真實海域面對難以預測的風浪和天氣，拍攝過程極具挑戰性，也非常危險，但馮志強靈活變通，成功將困難一一克服，並且打破港產片的悶局，各位演員在海上的動態爽快流麗，景色和浪花都很有質感，而且極具美感，賞心悅目。

《浪花男女》演員出色，四位主角魏浚笙、楊偲泳、朱鑑然和周漢寧都各有精彩表現！他們大部分的衝浪情節都是親身上陣，非常專業，值得一讚。魏浚笙和朱鑑然兩位男神，前者的青澀，對比後者的成熟，是兩種不同味道的俊朗，可以滿足不同觀眾的需要。朱鑑然飾演的Joe，表面風光，卻有成年人的煩惱，他演得輕鬆自然，燦爛笑容背後的有苦自己知，令人共鳴。楊偲泳動靜皆宜，她跟魏俊笙的「姐弟戀」（師生戀）很舒服，最喜歡她面對haters時的倔強，有種外剛內柔的特別韻味。周漢寧飾演的瀟灑，不只是負責搞笑，演活了一個帶有小聰明的大男孩，而他在網上的另一身份，也呼應了本片另一主題，是本片非常重要的角色。

導演想帶出男女主角在海上，或生活上的互相扶持。（《浪花男女》預告截圖）

《浪花男女》獲得多位香港導演拔刀相助，除了飾演「觀浪吧」李老闆的羅永昌（《天生一對》導演），還有飾演「JOE Watersports Club」幕後金主的陳大利（《拼命三郎》導演）、陳詠燊（《飯戲攻心》導演）、何爵天（《正義迴廊》導演）、吳煒倫（《夜王》導演）、馮志強（《犯罪現場》導演）、麥啟光（《臨時劫案》導演）、沈錫然（《洗碗天團》導演）、李光耀（《暴瘋語》導演），足以見證馮志強的人緣，以及同業間的情誼，在這個香港電影界寒冬時互相扶持，對於熟悉香港電影的觀眾，別有一番趣味。而且，不少香港編導在幕前都有活躍表現，跟馮志強在不同崗位上已合作了8部電影的羅永昌（《天生一對》、《每當變幻時》、《文雀》、《報應》、《懸紅》、《超級經理人》、《犯罪現場》、《浪花男女》），就憑《阿媽有咗第二個》獲提名第41屆香港電影金像獎「最佳男配角」，演技是信心保證，在本片舉足輕重。

《浪花男女》另一主題是探討網絡生態，阿川的「太平洋白鮓王」由純攝影分享變成跟風抽水，以及瀟灑在網上假裝女生，都反映了近年為了流量而不擇手段的亂象。另外兩個跟網絡有關的角色：朱栢謙飾演顛倒是非、帶動風向的判官十分突出，但他最後突然良心發現，卻有點兒突兀；周家怡飾演的教授，表面上道貌岸然，在網上卻不斷發表惡言，也許正是不少網民的寫照。

《浪花男女》以大海比喻人生，馮志強在分享時表示：「在大海，你總有跌下的時候，最重要再站起來。」，與此同時，「逆風，要加速別讓浪淹過；順風，反而要穩住速度，才不會撞。」。面對多變的人生，馮志強也借Joe和孫漫兩種教學態度：「Ride the wave」（輕鬆開心玩衝浪）、以及「Feel the wave」（嚴肅認真地學習），讓我們選擇適合自己的方向。更重要的是，在風浪之中找回面對錯誤、勇敢前行的勇氣。然而，最重要的是，必須找到可以信賴的伙伴，也許正是「浪花男女」的真諦。