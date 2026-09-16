《回憶中的香港味道》東京分享會爆滿 飲食文學傳承港人記憶|何故

2026年9月12日，在東京飛地書店舉行的的台灣新版《回憶中的香港味道》新書分享會，經已圓滿結束，甚至可以說是超額完成，感謝大家的鼓勵和支持！

文：何故



這次新書分享會的主題繼續是「以飲食文學傳承香港味道」，跟過往分享會的最大分別，就是為了照顧不熟悉中文的日本讀者，這次PowerPoint檔案的文字特別翻譯成為日文，非常感謝Allen Lam先生和大澤真木子的仗義相助，更要感謝小松本太太Coco在現場接待嘉賓，維持秩序，讓這次分享會可以順利進行。

在早前幾次分享會裡，都有讀者問我為何選擇以「香港味道」來創作，為此我找回當年跟香港舞台劇界前輩古天農的合照，放在PowerPoint檔案，古天農曾經為香港版《打邊爐》撰寫推薦序，並且跟我說「不是你選擇了打邊爐，有可能是打邊爐選擇了你。」，彷彿是醍醐灌頂，故此，我的感悟是「不是我選擇了香港味道，有可能是香港味道選擇了我。」。非常感恩，「香港味道」為我帶來很多意想不到的可能性，包括有幸在東京舉行分享會。

我一直盼望在日本分享《回憶中的香港味道》，因為台灣新版裡共有四個跟日本有關連的故事，分別是第二章【茶餐廳的親善大使】、第三章【談一場像車仔麵的戀愛】、第五章【那個下午，我在露台煎西多士】、以及第七章【準備好大吃一場】。

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【茶餐廳的親善大使】引用了村上春樹有關「儀式感」的名句，【那個下午，我在露台煎西多士】正是以村上春樹的短篇【義大利麵之年】作為藍本，改以香港化表性美食「西多士」作為主角，寫出了一個環繞不同香港醬料的奇情故事，故事裡的「西多士幽靈」，則是參考了村上春樹另一短篇【萊辛頓的幽靈】。【談一場像車仔麵的戀愛】的主角是一名「食育師」，這是一個來自日本的概念，日本讀者也有共鳴。

【準備好大吃一場】裡，由「城市記錄員」變身「城市守望者」的主角，為來自日本的記者Akina精心設計了有味道、有深度、也有溫度的美食之旅，一起暢遊香港、九龍和新界，第一站是「九龍寨城公園」，為此我也化身香港旅遊大使，在PowerPoint檔案加入了在九龍寨城公園舉行的「九龍城寨光影之旅」的電影場景展，鼓勵各位日本讀者來香港參觀。我也解釋了為何這位日本記者會名叫Akina，原因很簡單直接，因為我喜歡中森明菜。

簡介了《回憶中的香港味道》台灣新版的十個故事後，我由2023年5月誤打誤撞在彩虹邨金碧酒家舉行的第一場餐飲劇場《餐卓上的戰爭》開始，講到2026年7月《茶餐廳的親善大使》在台中好食行運新派茶餐廳的第七次演出，回顧如何從文字開始，慢慢衍生出懷舊飯局和餐飲劇場，再發展出文化導賞團，甚至是AI遊戲，現正籌備的還有旅行團和餐飲課程，重點是鼓勵大家一起用自己的方法，保留和傳承屬於我們的「香港味道」。

能夠在東京分享會《回憶中的香港味道》，令我感到非常幸福！為了答謝大家，我特別從香港帶來香記咖啡贊助的「香港情懷」港式西冷紅茶和鴛鴦掛耳濾包，讓每位出席分享會的朋友，都可以品嚐到正宗的香港味道！我也帶同有我專訪的雜誌《HARD PRESS》來到東京，安排在書店裡展示，加深大家對「何故飲食文學」的了解！

這次分享會充滿驚喜，好開心可以遇見一些已經移居日本的香港人，亦可以跟原智子、Harumi Abe等熟悉香港文化的友好久別重逢，還有「中國意境菜白燕」的得獎主廚白岩勝也撥冗光臨及分享，最榮幸是有一位非常重量級的嘉賓：日本傳奇音樂評論家兼著名料理評論家小倉榮司先生，令這次簡單而隆重的活動生色不少！好開心可以跟小倉先生近距離交流，並且收到他很有心思的禮物，我會努力回應您的支持和鼓勵！

是次在東京的新書分享會圓滿結束，再次感謝飛地書店的安排，更重要是感謝各位抽空到場支持（有一位朋友更是特別坐飛機過來東京支持），並且即場購買《打邊爐》、《回憶中的香港味道》、以及《黑輪燒餅蚵仔煎》的讀者和友好，包括高圓寺街坊亞依子、來自香港的Cindy等，期望一系列「何故飲食文學」，可以為大家帶來不同程度的啟發，衍生出各式各樣的可能性。

《回憶中的香港味道》台灣新版的一連串分享會，六月從台北飛地書店出發，八月在誠品生活吉隆坡，九月先在東京飛地書店，其後在桃園的蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，十月和十一月亦將會在其他城市舉行分享會，連同「何故飲食文學」新舊故事的演出和短片，以及其他衍生活動和周邊產品，大家請密切留意！期待集結不同城市的伙伴，透過不同類型的項目，一起「以飲食文學傳承香港味道」！

P.S.1 東京飛地書店位於日本東京都杉並區的高圓寺，這是著名次文化與文青散步勝地，在舉行分享會前，趁機會參觀了由著名建築師伊東豐雄設計的「座・高円寺」，並且和友人在2F的「まぁるいカフェ」（Cafe Henri Fabre）共晉午餐，渡過了一個寫意的中午，積極考慮寫入美食遊記《黑輪燒餅蚵仔煎》續集。

P.S.2 祈望下次再來東京舉行分享會，將會是《回憶中的香港味道》的日文版，又或是《回憶中的香港味道》在東京的劇場演出，為此我一定會加倍努力！