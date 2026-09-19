杜拉斯筆下的家庭悲歌與殖民陰影：《抵擋太平洋的堤壩》（下）

法國女作家瑪格麗特‧杜拉斯是20世紀法國最具影響力的作家之一，她的重要作品包括奠定她文壇地位的半自傳小說《抵擋太平洋的堤壩》、獲法國龔固爾文學獎的《情人》，以及編寫出經典電影《廣島之戀》的劇本。這些作品表面上分屬不同時期與不同媒介，實際上卻共有一條清晰而深刻的創作脈絡：她始終在寫女性、記憶、創傷與無法修補的失落。三部作品中的人物，似乎都活在某種不能被真正解決的處境裏：有人對抗海潮，有人對抗戰爭記憶，有人對抗殖民地的階級與欲望秩序。杜拉斯的厲害之處，在於她不把這些衝突寫成單純的情節，而是寫成一種持續回響的生命狀態。



堤壩：希望的象徵，也是破滅的象徵

《抵擋太平洋的堤壩》是這脈絡的起點。小說中的母親是全書最具力量，也最令人心碎的人物。她不是傳統意義上溫柔慈愛的母親，而是一個在貧困與失敗中苦撐的女人。她耗盡心力買地、築堤，企圖保住一家人的生存空間，卻一次又一次被潮水吞噬。堤壩在這裏不只是具體工程，更是人對命運的徒勞抵抗。它象徵着希望，也象徵着希望的破滅。母親的形象因此具有雙重性：她既是家庭的支柱，也是被生活逼到崩潰邊緣的人，可見杜拉斯早期作品已經帶有強烈的悲劇感。

從抵擋海潮到抵擋遺忘

到了《廣島之戀》，杜拉斯將這種「無法修補」的感受轉向歷史創傷。這部作品不再只是地方性的貧困故事，而是把個人情愛與戰爭災難交疊起來。廣島不只是地名，它是一個創傷的象徵；戀愛也不只是戀愛，而是一場關於記憶、遺忘與觀看的對話。電影裏，男女主角的親密關係從來不是純粹的私情，而是被歷史包圍、被死亡陰影籠罩的短暫相遇。杜拉斯在這裏關心的，不是愛情是否成立，而是人如何在創傷之後仍試圖說話、記得，和與他者相遇。

故事講述一名法國女演員（艾曼紐·麗娃）要拍攝一部宣傳和平的電影，在廣島拍攝期間邂逅了一名日本建築工程師（岡田英次）。（《廣島之戀》劇照）

《情人》：在殖民地慾望秩序中的自我書寫

杜拉斯將這條創作脈絡在《情人》中推向更私密，也更尖銳的邊界。這部作品以年邁的「我」回望十五歲半時在湄公河渡輪上的初遇──一個富有的華裔男子，一輛黑色轎車，一隻顫抖着伸過來的手。如果說《抵擋太平洋的堤壩》中的若先生是母親眼中的「救贖籌碼」，《廣島之戀》中的異國戀情是創傷之上的短暫交會，那麼《情人》中的這段關係，則是少女同時面對慾望、階級、種族與家庭恥辱的全面交鋒。

杜拉斯《情人》電影版，由Jean-Jacques Annaud執導

階層的分化：「小白人」的尷尬處境與蘇珊的最終抉擇

杜拉斯筆下的殖民地社會，並非單純「白人殖民者與被殖民者」的二元對立，還存在着更為邊緣的群體──被稱為「小白人」（Petits Blancs）的貧窮法國移民。他們雖擁有白人身份，卻沒有相應的經濟實力和社會地位。杜拉斯一家正是典型：母親是小學教師，父親早逝後家庭陷入困境，住在破敗的吊腳樓裏，而非西貢的富人區。這種矛盾使他們夾在殖民體制縫隙中，既不屬於上層統治階級，也無法融入當地社會。

母親耗盡十五年積蓄買下那塊年年被海水淹沒的土地，正是這種階層困境的寫照。這塊地早已在多個破產家庭間流轉，而她只是最新受害者。她的「白人身份」非但沒有保護她，反而讓她成為更容易被瞄準的獵物，被殖民行政署精心設計的騙局所吞噬。

有一次女兒蘇珊走在西貢街頭，無意中發現那些白人太太們從馬車裏看着她，目光帶着嫌棄。這群人認得她已洗得泛白的衣服是去年的款式，於是蘇珊低着頭走過去，她知道自己在她們眼中不算真正的白人，短短的瞬間道盡了「小白人」的身份焦慮。

傷口如何被看見

玛格丽特·杜拉斯（图片来源：百度图片）

杜拉斯寫的，從來不只是故事，而是傷口如何被看見。她筆下的女性，往往並不完整、不安穩，甚至充滿矛盾，但正是這種不完整，使她們顯得真實而頑強：人在世界面前縱然脆弱，但仍然不肯放棄。

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