EVA｜《新世紀福音戰士》全系列六部劇場版 九月底香港每週上映

EVA粉絲注意，在大銀幕重新欣賞新舊劇場版的機會終於來了！作為《新世紀福音戰士》30週年企劃之一，新映影片於今個秋季特別呈獻「EVANGELION 30th Hong Kong Movie Fest. 2026」，在香港首度將全系列六部新舊劇場版，完整搬上大銀幕來一次「終極補完放映」。



今次企劃將於9月24日正式展開，並以「每週一部」的形式順序上映。粉絲們可以親身在戲院見證從1997年舊劇場版的賽璐珞手繪動畫，一路進化至近年4套新劇場版數位與 3DCG 融合的視覺極致，重新回味這趟長達三十年的感動。尤其是當年的舊劇場版《死與新生》及《Air/真心為你》，相信不少本地 EVA 迷都未曾在香港的大銀幕上感受過那份絕望與重生的衝擊！

六部劇場版將於全港多間戲院上映，覆蓋 MCL院線（如 K11 ART HOUSE、Airside）、英皇戲院（iSQUARE、圍方等）、百老匯院線（PREMIERE ELEMENTS 等）、Cine-Art (MegaBox)、星達院線 (the sky) 以及澳門銀河影院。各位粉絲是時候約朋友走入戲院，一同重新感受這趟長達三十年、撼動無數人身心靈的動畫經典神作的震撼。

《劇場版：死與新生》(DEATH (TRUE)² & REBIRTH)：9月24日起

《劇場版：Air/真心為你》(THE END OF EVANGELION)：10月2日起

《新劇場版：序》：10月8日起

《新劇場版：破》：10月15日起

《新劇場版：Q》：10月22日起

《新劇場版：終》：10月29日起

