奈良美智15年未公開大型裝置移師香港展出！走進蘇富比PSYCHO展覽

早前在台北展出時反應熱烈的奈良美智大型裝置《冰島的板條箱房間／繪畫室》，現正移師香港展出！這件逾15年未曾公開亮相的沉浸式作品，是藝術家首度登上拍場的裝置之作，成為蘇富比旗艦藝廊展覽「PSYCHO : Identity Alienation Shadow Duality」的焦點之一。



作品由奈良美智於2009年與日本設計團隊graf合作創作，將實際用於貨運的木製板條箱改造成一個可供觀眾走進的空間。箱內佈置了97幅獨一無二的紙本繪畫，部分更是雙面繪製，題材包括孩童、擬人化角色、房子、水窪與山巒等，儼如奈良標誌性意象的完整圖鑑。箱內另設一幅大型木板畫，以及小椅子、CD播放機、紙杯等日常物件，重現藝術家私密的創作環境。

同場亦展出奈良美智1994年畫作《現在》，畫中一名眼角上揚、雙頰紅潤的小孩，胖乎乎的小手緊握利刃，看似脆弱卻充滿叛逆姿態，是奈良首幅以單色背景烘托小孩全身像的畫作。

展覽另一核心是抽象表現主義大師馬克・羅斯科（Mark Rothko）1964年的畫作《無題（洋李色及深棕色）》，為今季香港蘇富比領銜拍品。作品高逾兩米，創作於著名的「羅斯科禮拜堂」系列之前，屬藝術家轉向更深沉、凝練色域的成熟時期之作。

「PSYCHO: Identity Alienation Shadow Duality」以電影與文學的心理語彙為切入點，探討迷戀、虛榮、恐懼與野心如何推動藝術創作，並揭示表象背後的陰暗現實。展覽同時匯集多位亞洲藝術家作品，包括日本已故畫家石田徹也1996年的《再也無法飛翔的人》，畫中石田標誌性的短髮上班族坐在一座生鏽失靈的海盜船機動遊戲上，張開雙臂模仿飛翔卻動彈不得，映照日本泡沫經濟爆破後一代人的焦慮與無力感。

此外，早前在M+舉行大型回顧展的韓國藝術家李昢，其2007年大型裝置《天與地》亦以借展形式亮相。展覽免費開放，晚間拍賣將於9月28日舉行。

PSYCHO: Identity Alienation Shadow Duality

地點：中環干諾道中8號置地遮打 蘇富比旗艦藝廊

展期：即日至9月27日

開放時間：週一至週六中午12時至下午7時；週日及公眾假期中午12時至下午6時

