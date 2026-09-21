M+聯乘推九巴「設計啊！」開篷巴士　聲音導覽六站發掘日常設計

西九文化區M+博物館與九巴首度合作，將特別展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」的版圖延伸至展廳之外。由即日起至今年11月，「九巴遊香港」開篷巴士路線「城市魅力」HK1將推出三輛「設計啊！」主題巴士，並配合M+特別製作的聲音導覽，帶領乘客以全新設計視角，重新感受九龍街頭的獨特魅力。



車廂暗藏「拍、聽、上、落」玩味圖像

三輛主題巴士現已正式投入服務。其中兩輛披上了專為是次聯乘企劃而設的「設計啊！」主題車身，另一輛則以M+商店極具人氣的「非常香港」系列為靈感，向大眾呈現充滿本土文化氣息的視覺形象。走進車廂，乘客會發現以「拍」、「聽」、「上」、「落」、「行」、「扶」及「坐」等日常動作為主題的玩味圖像，時刻提醒大家留意平日乘車時容易忽略的匠心設計細節。

HK1路線本身亦極具觀賞價值。日景路線途經西九文化區、油尖旺、黃大仙祠及九龍城等熱鬧地段，而夜遊路線則帶領乘客穿梭維港、廟街、果欄及女人街，盡覽迷人的城市夜景。

特製聲音導覽六個指定站點播放

為了豐富這趟旅程，M+教學及詮釋團隊特別策劃了專屬的聲音導覽，並於六個指定站點播放。日景班次（10:00至17:00）的導覽涵蓋M+、上海街與廟街夜市、旺角奶路臣街及深水埗北河街；夜遊班次（17:30至23:00）則涵蓋M+、旺角奶路臣街及旺角站。

是次破天荒合作，其實源於展覽中的互動繪畫裝置《寫生啊！》。該作品以經典的九巴「利蘭勝利二型」雙層巴士模型為主題，邀請訪客從不同角度描繪這架標誌性巴士，畫作經掃描後會組合成360度動畫投影。這款紅色與忌廉色相間的車身，承載著多代香港人的共同回憶，正正促成了M+與九巴攜手將展覽理念帶入社區之中。

「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽現於M+地下大堂展廳舉行，展期至2027年1月10日。展覽深入探索當代設計如何影響我們走路、進食、坐下等日常行為，場內設有豐富的互動裝置及沉浸式視聽室，非常適合一家大小參與。參觀完畢後，大家更可到M+商店選購多款九巴主題商品，包括已退役的利蘭奧林比安巴士模型、備有兩款經典聲效的落車鐘鑰匙扣，以及巴士站造型畫板等，將這份獨特的香港情懷帶回家。