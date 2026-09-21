《嘔心食物博物館》展覽限期登陸香港　試食吧親嚐瑞典鯡魚與蟋蟀

自問是「百毒不侵」的無畏食客？今次你的味蕾與胃部可能要面臨終極考驗！全球首個《嘔心食物博物館》將於9月29日首度登陸香港!展覽2018年創立於瑞典馬爾默，曾巡迴洛杉磯、柏林、波爾多及台北，累計吸引逾50萬人次入場。



展覽香港站搜羅了來自全球35個國家、超過80款極具爭議性的奇葩食物。每位觀眾入場時更獲贈特製「嘔吐袋」，因為展覽結合實物模型、影像、氣味體驗及互動裝置，是一場全方位的感官考驗。



焦點展品包括號稱全球最臭罐頭的瑞典鹽醃鯡魚、帶濃烈阿摩尼亞氣味的冰島發酵鯊魚肉，以及內含活蛆、已被歐盟禁售的意大利薩丁尼亞活蛆芝士。秘魯青蛙汁、蒙古羊眼球汁、格陵蘭醃海雀、伊朗羊雜湯，以及名為「蠔」實為酥炸牛睾丸的美國洛磯山脈蠔，同樣挑戰觀眾對「美味」的想像。

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展覽設「原野盛會」、「滋補奇餐」、「嗅臭工房」、「擇膳之席」及「明日剩宴」五大展區，帶領觀眾反思「噁心」的定義如何因文化而異，並探討蟋蟀、莫帕尼蟲等高蛋白低碳排昆蟲食材，以及實驗室培植肉，能否成為未來可持續飲食的出路。香港站由瑞典團隊聯同本地創意團隊重新設計參觀路線，更邀請本地調香師研發「香港獨有食物氣味」，加強沉浸感。

光看光聞還不夠喉？自認膽大包天的觀眾，絕不能錯過沉浸式的「最後一口」試食吧。大家可在工作人員指導下免費挑戰蟋蟀零食、澳洲維吉麥、酸菜汁，甚至鹽醃鯡魚及發酵鯊魚肉，成功完成即可自封「味蕾勇者」。

《嘔心食物博物館》香港站

日期：2026年9月29日至11月26日

時間：星期一至四中午12時至晚上8時；星期五至日及公眾假期上午11時至晚上9時

地點：九龍啟德AIRSIDE3樓GATE33Gallery

