演藝學院十月兩大活動登場！以可持續與青年育才回應業界需要

香港演藝學院近年將可持續發展與青年人才培育納入長期發展方向，業界主動探討可持續發展，並從各個層面嘗試綠色轉型，而大灣區文化融合加速，亦令青年藝術人才的跨境培育與交流成為區域文化發展的關鍵。學院今年十月將推出兩項重點計劃，由演藝學院與香港文化及可持續發展中心聯合主辦的「香港文化與可持續發展會議 2026」（CU:SU 2026），聚焦文化在可持續發展議題下的角色和實踐，以及「大灣區青年管弦樂團巡迴音樂會 2026」（GBAYO 2026），培育大灣區青年音樂人才，以音樂連繫灣區。作為學院長期方向的具體實踐，展示學院如何在教學、製作與區域協作上推進相關願景，兩項盛事都反映學院對可持續發展與青年人才培育的長期關注，從不同面向豐富區域文化討論。



把可持續從理念推向行動

CU:SU 2026 將於 10 月 12 至 13 日在香港演藝學院舉行，一連兩日設 8 節專題討論與多個工作坊，邀請本地及海外文化領袖、藝術工作者與院校專家分享實用案例，目標是把可持續討論推向實際行動。今年的活動主題為「聚力成盟．實踐以行」，延續「倡議、實踐與保育」框架，強調以跨界合作與國際聯盟帶動改變。

2025 年 11 月，首屆「香港文化與可持續發展會議」舉行，標誌文化推動可持續發展的關鍵角色。

CU:SU 2026 將提供平台，讓與會者從不同角度探討文化在可持續發展中的角色，包括舞台製作、演唱會、藝術節中的減碳與環境措施，以及鄉村、郊野與文化保育如何維繫長期可持續性。焦點之一是《劇場綠色手冊》（Theatre Green Book）香港版預計於會期發布，這套源自英國的行業指引涵蓋可持續製作、營運與建築，協助場地方與製作團隊在物料、廢棄物與能源管理上達標，院方正按教學需要及本地劇場生態進行改編。

CUSU 2025 邀請了來自藝文、商業、環保及學術界別的持份者，就文化界別減碳及文化遺產保育等永續議題展開跨界別討論。

面對業界常見的資源限制與減廢挑戰，會議將以案例說明「資源不足就做不到環保」並非必然，例如不少製作因成本與儲存空間，演出後只能丟棄佈景道具，但透過物料分類管理、構件標準化、建立共享及借用機制，以及採用更具能源效益的燈光設備和製作模式等流程，許多減廢方案可同時兼顧成本控制與實際效益。相關方向亦呼應演藝學院把聯合國可持續發展目標（SDGs）納入校務的部署，院方已檢視現況，並計劃重點推進六項目標，包括良好健康與福祉、優質教育、產業創新與基建、減少不平等、負責任消費和生產，以及氣候行動。

以音樂串起大灣區的青年舞台

大灣區青年管弦樂團巡迴音樂會 2026（GBAYO 2026）將於 10 月中旬舉行，由香港演藝學院呈獻，在指揮家林敬基帶領下，匯聚 103 位來自粵港澳大灣區的青年樂手，於香港、廣州及深圳展開巡演。項目獲創始贊助機構太古集團持續支持，並得到文化體育及旅遊局、深圳市文化廣電旅遊體育局及星海音樂學院等機構協力，進一步鞏固 GBAYO 作為大灣區青年音樂交流重要平台的角色。

GBAYO 2025 由海外客席指揮孔茲（Christoph Koncz）帶領粵港澳三地青年樂手，順利完成香港、廣州及深圳巡迴演出。

今年巡演的曲目別具挑戰性，涵蓋白遼士《羅馬狂歡節》序曲、浦羅哥菲夫《羅密歐與茱麗葉》組曲（選段）與史特拉汶斯基《火鳥》，並選演廣州出生的國際知名作曲家陳怡的作品《多耶》。指揮由香港出生的林敬基（Ken Lam）帶領，藉大灣區元素強化區域連結。音樂會以大型管弦樂作品為中心，着重整體合奏、聲部協作，以及團員之間的音樂交流與互動。

自2022成立以來，GBAYO以密集訓練為核心，並由 13 位來自頂尖學府與樂團的世界級導師指導，一週密集排練後旋即登台，流程正如專業樂團運作，讓青年樂手在短時間內經歷從排練到上台的完整流程。這種高強度實戰是課堂難以取代的成長場景，讓樂手在壓力下學習協作、聆聽與舞台應變，亦逐步提升年輕音樂家的專業素養，使樂團成為培育青年英才的重要平台。自成立以來，計劃已為青年音樂家創造逾 400 個參與機會，對升學、演出與職涯發展帶來實質影響。

大灣區青年管弦樂團 2024 年團隊由香港演藝學院、星海音樂學院及澳門青年交響樂團協會共同組織。

隨著大灣區交流日益頻密，年輕樂手在排練與生活中更自然地運用兩文三語，地域感亦逐漸轉化為「大灣區」的歸屬與連結。 計劃亦成為人才培育的持續平台：不少大灣區學生透過活動認識演藝學院並選擇升讀，而頂尖導師與校友網絡則為他們的升學、演出與專業發展提供長期支援。

可持續實踐 × 青年舞台！雙軌並行 驅動未來

CU:SU 2026 作為交流平台，讓本地與海外從業者分享綠色劇場與可持續製作的多元做法，並探討如何把理念轉化為可操作的實踐。GBAYO 2026 則聚焦培育青年人才，透過排練與巡演促進大灣區交流，讓年輕音樂家在實戰中成長。兩者路徑不同，但都反映學院在可持續發展與青年培育上的長期關注，並從不同面向豐富區域文化討論。

當業界在營運、製作與場地管理上嘗試減碳與循環，青年創作者與表演者才有更長遠的發展空間。反過來，受過系統訓練、具備國際視野與環保意識的新一代，亦能為行業帶來新思維，讓綠色轉型不只是短期項目，而是長期文化。

業界轉型與新血培育同步

CU:SU 會議促進的「業界對話與實踐分享」，與 GBAYO 巡演著力的「青年育才」，並非兩場單一活動，而是演藝學院落實可持續發展、培育新一代藝術家的交織部署。綠色轉型需要人才去執行，青年成長亦需要可持續的環境去扎根，兩者並行有助學院在可持續與人才培育上持續累積經驗與影響力。正如演藝學院校長陳頌瑛所寄望，未來的藝術家不只在舞台上展現才華，更要在學習與創作過程中提升對社會與地球的關注，以藝術回應時代的永續需要。 當綠色標準成為行業常態、青年人才持續湧現，文化藝術的繁榮才真正可持續。

香港文化與可持續發展會議 2026

詳情：https://cusu2026.hkapa.edu/tc/

大灣區青年管弦樂團巡迴音樂會 2026

詳情：https://www.hkapa.edu/tch/music/the-greater-bay-area-youth-orchestra-gbayo2026

（資料及相片由客戶提供）