星聲夢裡人LA LA LAND重登大銀幕！10周年紀念放映限定海報撲飛

還記得電影中美得如詩如畫的洛杉磯風景，以及那首令人難忘的《City of Stars》嗎？狂掃奧斯卡6項大獎、由愛瑪史東 (Emma Stone) 與賴恩高斯寧 (Ryan Gosling) 主演的浪漫神作《星聲夢裡人》(La La Land) @lalalandmovie ，今年迎來上映10周年紀念，繼早前在台灣重映後，如今亦宣佈將於10月重返香港大銀幕，讓香港影迷再次在戲院中，重溫這套浪漫經典。



《星聲夢裡人》當年憑藉出色的歌舞編排與深刻的情感刻劃，一舉奪得2017年奧斯卡金像獎最佳導演、最佳女主角等6項大獎，並讓愛瑪史東首度摘下影后桂冠。自2016年於威尼斯影展首映，驚艷全球以來，這套由戴文查素（Damien Chazelle）執導的《星聲夢裡人》（La La Land，台譯：《樂來越愛你》/ 陸譯：《愛樂之城》）已正式邁入十週年里程碑。為慶祝上映十週年，全球各地不僅展開交響樂團原聲現場演奏巡演《La La Land in Concert》，歐美及亞洲各地戲院亦紛紛推出杜比影院（Dolby Cinema）音效升級重映。

（劇照）

這部曾以平歷史紀錄的14項奧斯卡提名傲視群雄、最終勇奪包括最佳導演與最佳女主角在內6項金像獎的浪漫歌舞經典，時至今日依然是千禧世代探索夢想與情感拉扯的標竿作品。如今《星聲夢裡人》(10周年紀念放映) 將由 MCL 院線獨家呈獻，10月8日至11日的常規場次現已正式開放預售。

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觀眾除可在戲院頂級音響中重新聆聽由作曲家積斯汀賀域斯（Justin Hurwitz）操刀的《City of Stars》與《Audition (The Fools Who Dream)》等名曲外，為答謝一眾入場重溫神作的影迷，院方更特別準備了極具收藏價值的限定特典，憑實體戲票往相應戲院，可獲贈限量的《星聲夢裡人》10周年紀念放映燙銀主題A3海報一張，各位想收藏紀念海報的影迷務必盡早撲飛。

電影講述由Ryan Gosling飾演的爵士樂手薩巴斯安（Sebastian），與由Emma Stone飾演、夢想成為演員的美亞（Mia），在洛杉磯中相遇，兩人由在人生樽頸位中互相扶持，一同向夢想躍進；但當他們逐漸步向聲色光影的璀璨世界時，卻無可避免地要面對追夢的代價與現實的苦楚。

《星聲夢裡人》的結局餘韻悠長。（劇照）

在十載光陰的沉澱下，相信今次重映能讓走出校園、在職場與現實中載浮載沉的當代觀眾，體會「如果當初」的深沉遺憾與釋懷力量。無論你是想回味兩位主角的故事與遺憾，還是想在十年後重新審視自己曾擦身而過的人與事，這次大銀幕重映絕對不容錯過。