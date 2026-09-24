藝發局重遊大坑 港姐冠軍袁絲珩加持 從手工香紙塑工作坊探索大坑

藝發局主辦的「城中藝遊：重遊大坑」企劃正式揭開序幕，由9月19日至10月31日，今次這條藝遊路線不再只限於看舞火龍，而是直接將大眾拉進街巷，親手紮作迷你火龍，甚至把大坑的「氣味」封存在手工香之中。發佈會當日，更請來新鮮出爐的2026年香港小姐冠軍袁絲珩擔任嘉賓宣傳，早前她受訪時高調自稱「大坑舞火龍後代」，矢言要繼承傳統文化，為這場文化活動帶來更多的鎂光燈注視。到底今年在藝術加持下，大坑有哪些不容錯過的焦點活動？



畢業於香港浸會大學傳理系的袁絲珩，憑藉淡定台風與流利口才，早前奪得應屆香港小姐后冠。後來她在受訪時，亦提到她是傳統大坑舞火龍的家族後代，並明言希望將這項獨特的表演文化宣揚。「我是大坑舞火龍的後代，我家人、祖先都是大坑舞火龍的人，我希望首先最快宣揚這個表演文化，給香港的觀眾。」

應屆香港小姐冠軍袁絲珩分享。

這份文化宣言與藝發局的社區藝術方針完美接軌，這位頂着后冠的主題樂園前演員以極具話題性的姿態，將公眾視野拉回大坑這個充滿客家歷史的幽靜小社區。

而藝發局主席霍啟剛先生亦於啟動禮上表示，希望透過「城中藝遊」，連結藝術家與社區，讓藝術走入我們的生活裡；同時，更希望藉藝術帶動社區的經濟，在參與藝術活動之餘，更順道消費。

香港藝術發展局主席霍啟剛。

編織藝術轉化客家傳統 演繹大坑風貌

今次「城中藝遊：重遊大坑」企劃延續了2023年首條路線「大坑小城」的基礎，帶領參與者重新審視這個隱藏於港島北岸的社區，甚至了解到當地居民的日常起居與百年歷史軌跡，如何透過社區內不同藝術家的作品自然融合。

當中，編織藝術家蕭俞散佈於大坑各角落的立體編織作品，正是本次展覽的核心視覺符號。蕭俞今次帶來的全新編織作品《形彩編編》，延續三年前「大坑小城」的創作脈絡，以另類風箏形態和現代線條，演繹客家花帶經典祝福圖案「欖仔」，作品外觀如溪水波紋般律動，暗喻着早年選擇在浣紗溪澗旁定居的客家先民，現已在大坑社區展出，將昔日傳統的花帶祝福延伸當下，連繫大坑的歷史記憶與社區想像。

編織藝術家蕭俞介紹其全新編織作品《形彩編編》。

一系列工作坊及導賞團 帶你深入了解大坑

九月至十月期間，各位文化粉絲亦可透過參加一系列聚焦大坑文化及社區故事的手工藝工作坊及導賞團，深入認識大坑的街巷風景和歷史故事。

1. 大坑滋味手工香工作坊

混合媒介藝術家鄭志堅帶領參加者以大坑茶餐廳的奶茶茶渣及精品咖啡店的咖啡渣製作天然手工香，將社區日常氣味封存為可帶走的嗅覺記憶。

2. 大坑神獸紙塑工作坊

紙糊藝術雕塑創作單位Hira Hira，帶領參加者親手捏製由大坑故事所啟發的守護獸「硫香夜火龍」，將一份溫暖的祝福與守護帶回家。

紙糊藝術雕塑創作單位Hira Hira分享如何透過大坑神獸連繫大坑的社區故事。

3. 大坑迷你小火龍紮作工作坊

藝術家姚銘珊結合傳統紮作工法與當代工藝素材，帶領參加者製作迷你小火龍，藉此重新認識即將舉行的大坑百年舞火龍傳統及相關民間工藝。

4. 大坑建築及古蹟導賞團

建築研究學者黎雋維博士帶領參加者穿梭於大坑的新舊建築之中，包括早期傳統客家村屋、戰前唐樓、勵德邨等，在一磚一瓦之間追溯時代的蛻變。

5. 大坑社區及文化遺產導賞團

至於由資深廣播員葉泳詩領航的「大坑社區及文化遺產導賞團」則將於10月舉行，帶領參加者走訪蓮花宮、老村屋、特色小店及食肆，細說大坑百年蛻變、火龍傳統、多元族群故事及社區人情。所有工作坊及導賞團將於10月一連四個週末舉行，帶來多元化的藝術體驗，萬勿錯過。

除了一系列導賞團與工作坊外，「重遊大坑」更首次推出「自助遊福袋」。每份福袋結合藝術家文創產品、自助遊地圖及社區小店兌換券，帶領公眾及遊客展開一場城市漫遊。經網上平台購買福袋後，參加者可到指定社區小店領取福袋，按着自己的步伐探索大坑，重新發現大坑的歷史記憶與日常風景。

城中藝遊從藝術探索香港

過往藝發局推動的「城中藝遊」，一直堅持透過藝術介入社區。自2023年推出以來，已於大坑、元朗、大埔及南區策劃四條特色的「藝遊路線」，由策展團隊與藝術家經過數月的資料搜集和在地考察，設計出別具特色的「藝遊路線」，讓香港市民及旅客可以隨着不同路線遊走大街小巷，發掘城市的各種藝術色彩。

過往的社區企劃同樣充滿在地色彩，例如24年3月舉行的「圓塱食誌」，團隊以飲食文化為切入點，帶領公眾走訪成立於1898年的元朗百年老字號「品珍醬園」，近距離接觸傳統天然生曬的釀造工藝，更在錦田比比書屋品嚐黃酒與印度奶茶。

而去到南區的「城中藝遊：南本日常」，資深導賞員則帶隊乘搭街渡穿梭香港仔與鴨脷洲，細聽水上人的浮宅生活與舫上婚禮秘聞。每一次的導賞路線與藝術裝置，都精準地將日漸邊緣化的社區記憶，以最當代的語境重新拉回大眾視線。