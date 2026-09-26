從《打邊爐》到《回憶中的香港味道》！何故桃園蔦屋分享會引共鳴

2026年9月20日，在桃園藝文廣場蔦屋書店 TSUTAYA BOOKSTORE 舉行的台灣新版《回憶中的香港味道》新書分享會，經已圓滿結束！出席人數和現場氣氛，有都勝於預期，感謝大家的支持！



這次分享會延續「以飲食文學傳承香港味道」的主題，但加了一個副題「從《打邊爐》到《回憶中的香港味道》」，現場也擺放了《打邊爐》的實體小說，跟《回憶中的香港味道》互相輝映。

《打邊爐》正是「何故飲食文學」的源頭，我透露《打邊爐》於2021年由蓋亞文化推出台灣版後，《回憶中的香港味道》於2022年如何由《打邊爐》科幻版變成現在「以美食為主角，承載集體記憶」的文學作品，也提到那個傳說中未發表的「一天打五餐邊爐」的故事，大家都覺得不可思議，但我真的曾經在台灣完成「一天打五餐邊爐」的創舉啊！

為了準備東京的分享會，早前特別找回當年跟香港舞台劇界前輩古天農的合照，放在PowerPoint檔案。古天農曾經為香港版《打邊爐》撰寫推薦序，並且跟我說：「不是你選擇了打邊爐，有可能是打邊爐選擇了你。」，不少讀者（連同編輯）曾經問我選擇以「香港味道」來創作的原因，我會這樣回答：「不是我選擇了香港味道，有可能是香港味道選擇了我。」。上次PowerPoint檔案的文字被翻譯成為日文，這次回到華語社會，首次以中文曝光。

分享了《回憶中的香港味道》台灣新版十個故事背後的故事後，我重點介紹《那個下午，我在露台煎西多士》、《茶餐廳的親善大使》、以及《移民前的最後100餐》這三個已經改編為餐飲劇場，在台灣演出的故事，還有9月19及20號兩天，在桃知道GELEVEN PLAZA舉行的「回憶中的香港味道」市集裡特別演出的《代吃服務員的幸福一天》。回顧如何從文字開始，慢慢衍生出懷舊飯局和餐飲劇場，再發展出文化導賞團和港風市集，隨着AI遊戲和短片先後面世，期待還有更多不同的可能性。

我在這次桃園分享會的PowerPoint檔案裡，特別加入了一場並非由我主辦，卻跟我有關的活動，就是加拿大多倫多的藏書店和 Legend Chinese Restaurant（麗晶酒樓）合作，一起「把書店搬到餐桌上」，舉辦了一場從《回憶中的香港味道》出發的晚宴，「一邊品嚐中式菜餚，一邊聊聊書中的故事，也交換各自心裡仍然記得的港味。」，參與者「不需要預先讀完書，也不需要很會分享」，只要帶着一段屬於他們的香港記憶到來，便可以了。很有趣，亦很有意思，重點是跟我的概念不謀而合，喜遇知音，樂也融融。

這次桃園分享會，不只是單純的分享會，更結合了「回憶中的香港味道」港風市集，以及《代吃服務員的幸福一天》互動劇場。參加市集包括心營烘焙原料店、香港師兄文創、甘鹿仔生活雜貨、焙住你等單位，並且跟設於蔦屋書店內的香港IP癲噹 Pop-Up Store 聯動。《代吃服務員的幸福一天》由潘瑤主演，將參加市集的不同單位串連起來，帶出「食得是福，施比受更有福」的正面訊息，重點是鼓勵大家一起用自己的方法，保留和傳承屬於我們的「香港味道」。

能夠在桃園藝文廣場蔦屋書店這個優雅的地方，舉辦《回憶中的香港味道》分享會，令我感到非常幸福，這也是我的「幸福一天」！為了答謝大家，延伸「施比受更有福」的信念，我特別從香港帶來香記咖啡贊助的「香港情懷」港式西冷紅茶和鴛鴦掛耳濾包，讓每位出席分享會的朋友，都可以品嚐到正宗的香港味道！

這次桃園新書分享會圓滿結束，再次感謝蔦屋書店和桃知道GELEVEN PLAZA的安排和協助！更重要是感謝各位抽空到場支持，並且即場購買《打邊爐》和《回憶中的香港味道》的讀者和友好！有讀者特別從台北、新竹、甚至台中趕過來，令我非常感動！更感動是遇見移民台灣多年的香港人和澳門人！「香港味道」撮合了分隔異地的我們，希望一系列「何故飲食文學」，可以讓大家像桃知道GELEVEN PLAZA的口號「激盪出獨特靈感與啟發」，引發出各式各樣的可能性。

《回憶中的香港味道》台灣新版的一連串分享會，六月從台北飛地書店開始，八月到誠品生活吉隆坡，九月先後在東京飛地書店和桃園蔦屋書店，十月和十一月亦將會在其他城市舉行活動，連同「何故飲食文學」新舊故事的演出和短片，以及其他衍生活動和周邊產品，大家請密切留意！期待集結不同城市的伙伴，透過不同類型的項目，一起「以飲食文學傳承香港味道」！

P.S. 蔦屋書店旁畔的桃園市立圖書館總館，以「生命樹」為靈感設計，共有8層樓，館藏近百萬本書，被譽全台灣最美的圖書館，當中收藏了蓋亞文化出版的《打邊爐》。分享會前，特別到館內拿着《打邊爐》拍照留念，期待有更多「何故飮食文學」被收藏於台灣各地的不同圖書館。