一人打四份工？張敬軒舒淇前經理人曾穎妍出書 揭娛樂圈生存法則

在香港，娛樂圈經理人是一個很特別的存在——他們要懂行銷、要懂法律、要懂危機處理，還要懂得因應不同藝人的性格照顧他們的情緒。入行逾20年的曾穎妍（Leslie Tsang）用一句話總結：經理人一個人至少打四份工。Leslie合作過的藝人從張敬軒、王菀之到舒淇，從韓國天王Rain到港隊運動員，其經理人生涯就像一部娛樂圈的濃縮史。在剛剛過去的香港書展，Leslie出版了新書《你好，我是你的經理人——以經理人角度分享娛樂圈運作的業界小錦囊》，毫不藏私地公開她在娛樂產業打滾多年的實戰心法。



本書最有趣的地方，是它完全打破了大眾對經理人的想像。你可能以為經理人就是「接電話、談價錢」，但Leslie告訴你，經理人的工作遠比想像中複雜，以親身經歷為例，她做過包括但不限於以下事情：陪藝人學調酒、因為和運動員簽了約所以要研究足球和劍擊，甚至連餐廳訂位都是工作的一部分。背後的核心，總不離「人與人的交往」。用她的話說：「well, everything is just a phone callaway. 這就是經理人的藝術，也算是魔術吧！」

經理人每天要應付不同背景不同性格的藝人，可能會有年輕的星二代、荷爾蒙旺盛的運動員、自主性極高的歌手……面對每種人都要用不同的溝通方式，簡直像「多重人格」。但正是這種靈活切換的能力，才能讓藝人真正信任你、願意聽你說真話。

特別值得一提的是，本書花了相當篇幅討論娛樂法律的實務知識，尤其是公開權與版權的界線。Leslie舉了一個例子：很多人以為在網路上找到藝人照片就可以隨意商業使用，但事實上，照片放在網路上不代表藝人放棄了公開權。這些看似「common sense」的法律常識，其實一點也不common。

書中也收錄了多位業界重量級人物的訪談，包括舒淇、鄭秀文經理人郭啟華、荷里活頂級經理人Marc Gurvitz等。舒淇在序中寫道：「這本書的誕生，可以幫助她時時提醒自己的初心，也能幫助想了解這世界的人，慢慢敲醒屬於自己的數字世界。」

作為一本「經理人入門秘笈」，Leslie的寫作風格卻一點也不說教。她用輕鬆的語氣分享自己在職場上撞過的板、學到的教訓，甚至大方承認自己初出茅廬時曾經在歌手出場前兩分鐘批評對方的裙子，結果被上司罵到狗血淋頭。這種真誠的自白，讓整本書讀起來就像一位前輩在跟你聊天，而不是在上課。

本書不僅適合想入行的年輕人閱讀，在這個人人都有機會成為明星的時代，也適合那些正在考慮「自己做自己經理人」的獨立藝人或網紅。Leslie甚至開玩笑說，這本書就像是「24/7不用分成、隨時候命的經理人」，讓你隨時翻閱，隨時找到方向。