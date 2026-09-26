《來生之家》揭香港黑市難民悲歌 郭艷媚寫出暗角無國籍人生

香港作家郭豔媚，在香港中文大學中國語言及文學系碩士畢業，現職新聞工作者。她在創作路上獲獎甚多，二零一八年出版的短篇小說集《菩薩低眉》聚焦邊緣群體的困境，最新的長篇小說《來生之家》，將關懷的目光移至少數族裔與難民身上。

文：香港電台開卷樂｜原題：《來生之家》：用溫柔的筆觸，書寫無處不在的暴烈



縱使淪落，仍有擁抱夢的權利

香港這片擠擁着約七百五十萬人的狹小土地，約有六十多萬少數族裔人口。《來生之家》中的男主人公阿布是孟加拉籍，這個族群在港更是少數中的少數，僅約二千人。而當中存在着更加隱形的「城市幽靈」：偷渡客、非法打工者、逾期居留者、無國籍者等，沒有居民身份的這群人，在身份、醫療、教育和就業等生活問題上，都如同行走在懸崖邊。阿希的父母是難民阿布和逾期居留傭工阿辛，一家居住在山頭的鐵皮屋，他的出生是個閃躲的秘密。生活困頓，加上沒有香港身份證，阿希本已碰碰撞撞的就學道路前景渺茫：「即使考上了（大學），他媽媽也不會有錢給他讀書，政府也會因為他的身份而不提供任何學生資助貸款，當然他知道自己也考不上，他說得一口流利的粵語但是不會寫……」

（黃樹豐攝）

宗教信仰讓漂泊的心靈有所依託，「萬物非主，唯有真主，穆罕默德是真主的使者。」面對沉重的現實處境，阿辛會一字一言吟唸「清真言」。書名「來生之家」在《古蘭經》中指涉天堂，信仰者相信今生是通往天堂的一個階段。縱使身處飢餓、苦痛、卑屈之中，這句「清真言」是主人公精神的嚮往，進入來生樂園的鑰匙。

站在身邊的觀看之道

作者認為，若要真正理解這些族群，必須從信仰切入，因為信仰的土壤深刻形塑了他們的觀照視角。創作《來生之家》的資料搜集階段歷時八年，畢業後一直從事新聞行業的郭豔媚，分享了她的研究歷程：初期只是單純進行採訪，記錄受訪者口述的個人經歷；後來彼此漸次相知，便開始參訪寺廟建築，嘗試與他們一同禮拜，進而研習其宗教經卷、神話與詩歌。她逐步參與、體驗並融入他們的生活，仿若他們的朋友一樣，能更深刻理解他們的家鄉情懷與生活困境。

香港現有六座清真寺，其中兩座位於九龍西，分別是尖沙咀的九龍清真寺及油麻地的易卜拉欣清真寺。（龔嘉盛攝）

以小說擴揚卑微的聲音

八年間，彼此在這座城市中經歷風浪，郭豔媚感觸甚多。尤其在疫情期間，弱勢少數族裔的生活窘迫更為嚴峻。作者讓書中角色的命運與香港歷史並行，他們的處境緊緊扣聯着法律制度的進程與變化。

郭豔媚下筆並沒有避重就輕，確切地書寫這些少數族裔所面對的困難與不公。書中記載着他們殘酷的遭遇：從歧視者的口中，吐出粗俗醜惡的侮辱言語；不時有輕藐的目光掃描他們全身上下，讓人難堪；更甚者曾出現肢體霸凌的無助場景。然而有些溫暖亦藏在字裏行間：例如包租公瞞着貪財如命的包租婆，給予主人公能力範圍內的同情和關懷；從事色情行業的阿真仗義幫助孤苦伶仃的女主人……

作者在後記中如此寫道：「我希望用溫柔的筆觸，書寫無處不在的暴烈。用複雜的語言，接納容許生命的沉重，重構和承擔當中的差異與多元。用心存對陽光明媚的希望，書寫暗無天日、未來難期的困境。用夢的鑰匙，進入沒有界限的世界、打破現實和虛幻。用不得不寫，表達真誠的懺悔。用留白的地方，包容存在的脆弱。用互為鏡像的對照，反觀自己並看清自身。超越國籍、種族和性別，褪去宗教的神秘面紗。回到最純粹、最嚴肅的命題——其實我們只是一個人，一個有血有肉的人。」

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香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview4543.07

