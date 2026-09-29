周星馳西遊記月光寶盒+仙履奇緣4K修復 10.25一日限定重現大銀幕

曾經有一套經典的港產片擺在你面前，但你沒有珍惜，甚至不幸錯過了，沒有入場觀影？星爺其中兩套最經典的神作，《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》的4K數碼修復版，將於10月25日在香港電影資料館進行一日限定放映，讓影迷在大銀幕中重溫至尊寶與紫霞仙子「愛你一萬年」的遺憾與感動。



由劉鎮偉執導、周星馳主演的《西遊記》上下集（內地常稱《大話西遊》），當年以極具顛覆性的後現代手法重新解構中國古典名著，故事從《月光寶盒》中至尊寶與白骨精、蜘蛛精的荒謬情緣起筆，過渡到《仙履奇緣》中與紫霞仙子宿命般的相遇，將原本大眾耳熟能詳，孫悟空斬妖除魔的神話，轉化為一段跨越五百年、充滿哲理與悲劇色彩的愛情史詩。

電影集結了當時得令的頂級陣容，包括吳孟達、羅家英、莫文蔚、朱茵及已故的藍潔瑛等，不過上映時，由於風格過於前衛，上下集在香港及內地的票房均不算甚佳。

作品深遠影響香港流行文化

然而，隨着VCD普及與互聯網文化的興起，觀眾開始重新解讀並明白箇中深意，加上唐僧羅家英洗腦式的《Only You》、紫霞仙子靈動的一眨眼，以及至尊寶痛徹心扉的「一萬年」深情獨白，令作品跨越了時代與地域，翻盤成感動無數影迷的神作。對於較年輕的影迷，當年如未有機會入場欣賞，今次亦是難得的機會在大銀幕親身感受這套香港電影史上其中兩套最經典的作品。

故事講述孫悟空因叛逆被觀音懲罰轉世為山賊至尊寶，與白骨精白晶晶相戀。為拯救因誤會自刎的晶晶，他借助「月光寶盒」穿梭時空，卻意外回到五百年前，遇上下凡尋愛的紫霞仙子。至尊寶初時只求從紫霞仙子騙取寶盒回到未來，但在經歷牛魔王逼婚等波折後，剖開內心才驚覺紫霞已成一生所愛。為拯救危在旦夕的紫霞，他毅然戴上金剛圈，捨棄凡塵情愛，變回法力無邊的齊天大聖孫悟空，迎戰最終宿命。

電影經4K數碼修復

今次活動適逢聯合國教科文組織的「世界視聽遺產日」，上映的兩集《西遊記》均為當年原汁原味的粵語版本，由影片的版權公司寰亞影視發行（香港）有限公司提供電影原底片、粵語聲片及字幕片，讓資料館得以展開4K數碼修復工作，令這兩部經典電影能以貼近當年上映時的面貌，重現大銀幕。

修復團隊嚴格恪守國際視聽遺產「修舊如舊」的保育準則，不僅動用高階數位算法逐格消除菲林因歲月侵蝕留下的花痕、斑駁與畫面閃爍，更針對模擬錄音進行精密降噪，將羅家英演唱《Only You》的特色唱腔與周星馳撕心裂肺的獨白原音完整保留；調色環節亦考證館藏拷貝及主創記憶，力求重現三十年前九十年代港產片獨有的油潤光影質感。

除了震撼的畫質復刻，是次活動最大亮點在於兩場放映後均設有獨家「映後談」，由名列《西遊記》兩集電影的特技導演馬賢良分享，與負責主持的資深影評人登徒對談。九十年代中葉，正值香港電影特效從傳統實物光學模型向電腦數碼過渡的激盪時期，《西遊記》中牛魔王狂暴化身、時空穿梭光芒以至天崩地裂的浩大場面，凝聚了香港老一輩特技電影人的匠心智慧，屆時將何讓觀眾更深入了解電影當年的幕後製作秘辛。

這兩部作品亦憑藉其深遠的文化影響力，雙雙入選香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」。目前戲飛已於城市售票網有售，尚餘少量空位，各位想在銀幕重溫至尊寶及紫霞仙子愛情的影迷，千萬別錯過了才後悔一萬年呀！

放映日：2026年10月25日（日）

上午11時放映《月光寶盒》（88分鐘）

下午3時放映《仙履奇緣》（100分鐘）

票價60元，正價兩張或以上享八折。

