香港故宮新展覽「清宮製造與當代設計」 以當代視角探索傳統美學

香港故宮文化博物館（博物館）與故宮博物院聯合主辦的全新專題展覽「清宮製造與當代設計」於9月30日起在展廳5開放予公眾參觀。展覽透過157件來自故宮博物院的珍藏（包括14件國家一級文物），呈現清代（1644–1911年）的工藝成就與巧思，以「當代設計」的視角回望，深度解構清代皇室御用機構「造辦處」的運作與美學，引領觀眾穿梭古今，實踐博物館「歷故如新」的品牌理念。本展亦邀請香港設計師和其他創意人才參與展覽設計，用嶄新視角呈現清代宮廷的審美意趣，連繫清代和今天的生活與設計。



香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示：「香港故宮文化博物館與故宮博物院緊密合作，將中華文化瑰寶帶到香港。『清宮製造與當代設計』展覽以當代視角詮釋傳統優秀文化，並融入多媒體元素以增強互動，引導廣大觀眾感受卓越工藝跨越時間的永恆魅力。文化創意產業是香港發展的重要新動力，今次展覽在香港這個亞洲創意之都舉行，意義非凡，我們期待它為中外觀眾──尤其是設計愛好者及創意工作者──帶來靈感與啟發。」

自2022年開幕以來，博物館一直與故宮博物院緊密合作，攜手推動中華文化傳承與中外文化交流，累計展出的故宮博物院藏品多達2,200餘件。2026年，博物館與故宮博物院攜手推出四個全新專題展覽，包括：「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」（展廳1）、「天馬凌雲──故宮博物院藏繪畫珍品」（展廳4）及本次開幕的「清宮製造與當代設計」（展廳5）。而將於11月開幕的新展覽則以清宮「四時」為題，邀請觀眾體驗春、夏、秋、冬四季的宮廷生活（展廳2）。

解構宮廷御用器物機構的運作 展示頂級設計與中式生活方式

「清宮製造與當代設計」展覽首次全面介紹清代造辦處的沿革、架構、材料運用、製作流程及其工藝成就與巧思。造辦處是清代專職製作、修繕各種宮廷器用、陳設品等物品的機構。其下設有數十個專業作坊，分工精細，並集合各地能工巧匠，運用最好的材料，製作出兼具日用與美學價值的精巧器用。這些器用體現清宮對審美與工藝的極致追求，亦奠定了今日故宮博物院豐厚收藏的基礎。

展覽分為三大單元：第一單元「何謂造辦處」介紹這個隸屬於內務府的宮廷製作機構，呈現其從康熙年間（1662–1722年）在紫禁城內設立，到建立全國性的製作網絡，計有200餘年歷史；第二單元「器物製作與工藝創新」揭示雍正（1723–1735年）、乾隆（1736–1795年）時期，造辦處繼承及發揚源遠流長的傳統工藝技術，並積極引進海外的新興技法，讓清代工藝水平達致巔峰；第三單元「創意設計與陳設」則發掘流行於當代設計中的品牌、復古風格、錯視設計等概念，亦可見於造辦處的設計，並展示清代宮廷發展出一套頗具特色的收納與陳設方式。

造辦處的運作以皇帝為核心，皇帝既是造辦處的最高管理者，也是最具影響力的「首席設計師」。展覽精品紛呈，多件具代表性的展品反映了清代康熙、雍正及乾隆三位皇帝的審美與品味追求：

畫琺瑯八棱開光山水花鳥圖提樑壺

原型為西洋銀暖壺，乾隆帝傳旨在壺的把手添上製作難度極高的金星玻璃，最終成為結合西洋式樣，工藝、畫工上乘的銅胎畫琺瑯精品。

提樑壺

雍正帝傾心於日本漆器，除了典藏原器，更命造辦處工匠參考其造型，以不同材質製造新器。例如此器即以銀仿製日本蒔繪提樑漆壺，通體光素無飾，簡潔典雅。

海水雲龍福壽紋桃式盒

此器為雍正帝萬壽節特製，以純金為胎，表面用多塊紅珊瑚嚴絲合縫粘接而成。蓋飾有蝙蝠拱壽字，並有九條龍穿躍於滿琢的雲紋之中；盒身雕海水托雲紋，寓意福壽雙全、洪福齊天。

鹿角椅

主體結構由康熙帝親手獵獲的鹿角製成，不僅展現造辦處精湛的工藝，更蘊含清代皇室不忘騎射根本之意。根據背板所刻的乾隆帝詩作，此椅曾陳設於熱河行宮（避暑山莊）曲水荷香亭。

填漆荷葉式盤

此盤的形制及紋飾與明代（1368–1644年）中期填彩漆荷葉盤相似，在清宮舊藏中獨此一件。根據記錄造辦處日常運作的《活計檔》記載，乾隆帝曾傳旨，將一件荷葉式漆盤交蘇州照樣成做，此盤或為檔案所載之作。

雙龍捧乾卦插屏

乾隆時期，造辦處工匠常將古玉壁巧妙製成插屏，作陳設之用。此紫檀木插屏的圓形木蓋雕有雙龍捧乾卦，表達「乾隆」之意，如同乾隆帝的品牌標誌，是乾隆時期的創意展現。

多媒體裝置貫穿展覽 沉浸式體驗宮廷工匠日常

在「清宮製造與當代設計」展覽中，部分展品會定期輪換，觀眾在任何時間參觀，均可飽覽約100件文物。觀眾不僅可近距離觀賞巧奪天工的清宮傳世珍品，更可透過展廳內的多媒體互動測驗，發掘最能呼應觀眾個人審美的宮廷風格，了解康熙、雍正及乾隆三帝不同的設計風格與審美。

作為清宮禁苑的重地，造辦處戒備森嚴。展覽除展示「乾隆特諭禁止閒人出入造辦處」字告示牌、鐵火印等相關文物，還有甚少公開展出的珍貴木質腰牌同場亮相──作為匠役出入皆須佩戴的「工作證」，上面均標注了他們的年歲及樣貌。展覽配合巧妙設計的多媒體互動環節，觀眾將獲發「造辦處『宮』作證」，「入職」宮廷造辦處。

既已成為造辦處一員，自然要一嘗頂級宮廷工匠的日常挑戰。觀眾通過互動裝置，可以親自參與造辦處呈遞樣本予皇帝審核的流程，透過與皇帝反覆溝通，確保器物品質精良。這場跨越時空的互動，生動再現宮廷對工藝製作的嚴格監督與工匠精益求精的歷史情境，讓當代觀眾深刻體會創作過程中追求完美極致的匠心。

展覽尾聲更精心重構了清代宮廷的書房美學，透過材質各異的家具與器物，重現造辦處製器的使用情境。觀眾亦可通過多媒體屏幕親自動手，依自己的審美布置屬於自己的「清宮一隅」，細品宮廷對空間設計及布局的講究。