從陌路人變回兄弟！Oasis紀錄片揭世巡內幕 10.9 Disney+重磅開播

英國搖滾天團Oasis兄弟二人在決裂長達15年後，早前終於在世界巡演「Oasis Live ’25」中上演世紀大和解。而記錄這段破冰之旅的紀錄片《Oasis: Don't Look Back In Anger》，早前於第八十三屆威尼斯影展舉行首映，放映後獲得全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘，這部備受矚目的作品繼早前全球公映後，更將於10月9日在串流平台Disney+獨家上線，讓全球樂迷一同見證二人如何從陌路人變回兄弟的過程。



自九十年代起，Gallagher兄弟憑藉卓越的音樂才華與火爆性格在樂壇大放異彩，並創作出多首《Wonderwall》、《Don't look back in anger》、《Live Forever》等經典名曲。然而，兩人的矛盾在2009年巴黎音樂節的後台徹底爆發。當時雙方發生嚴重言語與肢體衝突，弟弟Liam甚至砸爛了哥哥Noel珍藏的結他。樂團隨後宣布取消表演並解散，令全球樂迷遺憾了長達十五年。

今次紀錄片紀錄哥哥Noel與弟弟時隔15年後，雙方首度同框、氣氛緊張至頂點的排練室實況，至一步步走進後台，最後在舞台冰釋前嫌的世紀大和解。令「Oasis Live ’25」成為「時代最受矚目的搖滾樂壇世紀復出之作」。

早前在第83屆威尼斯影展首映中，更獲得全場起立鼓掌8分鐘；其後9月在全球戲院及 IMAX 率先上映，在英國上映首週末即錄得高達二百六十六萬英鎊的票房佳績，一舉榮登全英國二零二六年度最賣座紀錄片寶座。在知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上，該片亦斬獲高達97%的影評人新鮮度評分與98%的觀眾爆米花指數，被外界譽為近年最動人且極具搖滾精神的音樂傳記電影之一。

今次推出的紀錄片由曾獲奧斯卡提名、影集《浴血黑幫》編劇的Steven Knight構思，並由Dylan Southern與Will Lovelace共同執導。片中收錄了大量從未曝光的珍貴片段，包括兩人暌違二十五年的首度共同受訪畫面，以及世巡排練與後台花絮。

兩位導演早前接受《華爾街日報》訪問時透露，兄弟兩人在排練室首次重逢時氣氛極度緊張，弟弟Liam最初更無視所有樂手，令製作組在後台緊張得手心出汗。當談到兩兄弟的關係變化時，Dylan認為關係的變化到後期才最為明顯：「我覺得兩人的和解是在踏上巡演、感受到現場歌迷情感大爆發的時候發生的。在熱情的群眾面前演奏這些大家期待已久的歌曲，才真正讓兩人重新連繫。」

紀錄片在影展亮相後不僅獲得觀眾熱烈迴響，亦得到英國《衛報》的高度評價。《衛報》讚揚電影準確捕捉了兩兄弟細膩的情感變化，同時展現出他們在公眾與舞台面前最真誠及真實的一面。這部紀錄片由Magna Studios與Sony Music Vision製作，將帶領觀眾見證這場時代最受矚目的搖滾樂壇世紀復出。

紀錄片《Oasis: Don’t Look Back In Anger》將於10月9日在Disney+ 獨家上線，與各位樂迷一同見證搖滾傳奇從抉裂到和好的精彩故事。