Gelato Fest 2026|中環PMQ變身意大利廣場!20間名店陣容+限定口味

10月即將到來，秋意卻遲遲未至，悶熱天氣仍然令人鬱躁。每日營營役役、汗流浹背，一口透心涼的消暑甜品，自然是各位打工仔最需要的續命靈丹。但既想吃甜療癒身心，又怕罪惡感太重？現在機會來了，中環PMQ即將變身成充滿不同意式雪糕的意大利廣場，全港最大規模的Gelato Festival「Ciao! Gelato Fest 2026」，將於10月1 至4日，9至11日連續兩個週末，載譽回歸中環。



屆時，現場將集合超過30年經驗的意大利殿堂級Gelato大師、葡萄牙百年老字號與現代意式雪糕的破格聯乘、以及港澳兩地手作職人合共20個頂尖Gelato品牌，讓大家毋須機票、更不用請假，在中環鬧市中心就可一次過品嚐世界各地不同特色的Gelato風味！

我們精選了今次「Ciao! Gelato Fest 2026」市集的多個重點，就讓我們透過了解這些匠人的雙手與品牌故事，一同走進Gelato低罪惡感，又同時極盡美味的味蕾天堂。

今次這個全港最大規模Gelato Festival ，繼去年之後載譽回歸PMQ。

由極致Gelato控團隊一手打造

一球高質的 Gelato，絕對足以救贖打工仔一天的疲憊，但女士們卻往往對雪糕又愛又恨。傳統雪糕滿佈忌廉，脂肪含量較高，吃一口彷彿吞下一整塊牛油；但正宗的Gelato 手工雪糕，不但以食材原味打出綿密感， 脂肪含量更只得約 4 至 8%，完美滿足香港人「既想食甜品，又想減輕罪惡感」的矛盾心理。

正是這種恰到好處的美味，令負責今次市集的搞手，盛薈香港Circus Media創辦人Priscilla成為Gelato的俘虜。Priscilla本來就「無Gelato不歡」，為了一球稱心如意的Gelato，她甚至不惜親自遠赴意大利多個城市「尋味」。最驚人紀錄，是她和團隊曾在短短一週內，吃遍超過 30 間 Gelato 專門店，一天內最多食足 8至10 球 Gelato！

為了今次市集，Priscilla與團隊甚至不惜遠赴意大利「尋味」，決心將當地真正有質素的Gelato帶到香港。

而最難忘的一次，是她在佛羅倫斯一間小巷老店，親眼看著 Gelato 職人堅持選用當季新鮮水果、不加任何香精手工現打，這種對食材原味的執著與堅持，令Priscilla深感震撼，亦成為了今次招攬市集參展品牌的標準。因此，今次由這班「重度Gelato 上癮者」牽頭嚴選最高質的Gelato來港，質素絕對有保證。

但除了美味以外，亦有更深層的原因。「有次我在意大利旅行，看到當地人不管剛下班、還是剛做完運動，大家第一時間都是跑去 Gelato 店買一球雪糕，然後坐在Piazza（廣場）邊吃邊跟人聊天。」Priscilla發現，那種忙碌後慢下來的悠閒，正好與香港人的壓力大、節奏快形成對比，令她開始慢慢細想，「為什麼不把這種意大利 Piazza 的快樂直接搬來香港？」

為了將這種意大利式的快樂帶到香港，去年9月，團隊就初嘗試在PMQ舉行了第一屆的「Gelato-gather!」，獲得全城熱烈迴響。Priscilla甚至直言，其良好反應甚至遠遠超出他們預期，「當時看到很多年輕人、不同國籍人士，一家大小甚至毛孩主人在現場邊吃雪糕邊交流。」這種盛況，令她們意識到Gelato市場蘊含極大潛力，畢竟一向出名嘴刁的香港人對真正有質素的手工Gelato有著極大需求。

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今年活動已率先於10月1日開始，吸引全港無數Gelato迷到場。

來到今年的第二屆「Ciao! Gelato Fest」，規模全面升級，不但橫跨兩個周末（10月1-4日，9-11日），參展品牌更網羅了意大利大師名店、葡萄牙名店、澳門人氣店及香港在地職人品牌，讓這個市集成為了每年秋天全港最標誌性的Gelato文化美食盛會。

而再度選址中環PMQ，團隊背後亦有心思。Priscilla分享指，PMQ既座落於鬧市核心，但同時自帶一份寧靜與文藝感。在這裡，不但可真正慢下來吃一杯 Gelato，更是一段可以順道逛展、感受創意、徹底放空的時光，享受真正的 La Dolce Vita（甜蜜生活）。

事實上，由Priscilla創辦的盛薈香港 (Circus Media) ，過去16年來，累積為各大場地舉辦超過 800 場不同主題的活動，一直致力讓每日勞碌奔波的香港人在鬧市中，找到一個能靜下來喘口氣，重拾生活力量與熱情的空間。例如早前8月底，團隊就曾在沙田商場內為廣大麵包控舉辦了一場盛大的烘焙派對，集結了例如「嘉多娜餅店」等，超過 30 個知名烘焙品牌，又請來3 位台灣偶像級麵包烘焙師與大家分享，將商場中庭轉化為一站式美食與互動空間。

由「Gelato-gather!」、「CHILL歎麵包節」來到今日最新的「Ciao! Gelato Fest」，Priscilla一直希望以美食及活動，連結各位需要忙裡偷閒的香港人，「我想讓不同文化、階層和年紀又喜歡吃Gelato的朋友，都能來PMQ輕鬆過週末，正好和我們成立公司的初衷一樣，就是讓大家即使留在香港，仍可好好享受，欣賞這個城市。」

米芝蓮大師級別Gelato坐鎮

所以，各位Gelato迷今次有福了，市集絕非普通的週末攤檔，參展陣容堪稱雪糕界的明星賽。而最焦點的，是主辦方邀請了來自意大利的頂尖Gelato大師 Paolo Predonzan 的品牌坐鎮。

Paolo 早於80年代，就拜師頂尖的雪糕大師 Arturo 門下，學習以最古老的傳統方式手工製作Gelato。30多年來，他累積了無數經驗，研發了超過 600 款獨特口味，功力爐火純青，其創立的品牌「I-Scream」更是本港五星級酒店、米芝蓮星級餐廳與賽馬會的指定供應商，可見大師的製作工藝已深獲廣泛認同。

I-Scream將意大利傳統工藝與亞洲風味融合，目前更是五星級酒店、米芝蓮星級餐廳及香港賽馬會指定的雪糕供應商。

今次「I-Scream」將帶來多款活動現場限定口味，包括「烘焙榛子濃縮咖啡」、「黑朱古力白酒黑櫻桃」 、「黑芝麻滑豆腐」等，能現場親自品嚐大師手藝，絕對不容錯過。

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親嚐融合神級葡撻與 Gelato Fusion之作

除了意大利的傳統代表外，葡萄牙的超級過江龍同樣來勢洶洶。今次來港的Manteigaria來頭非常誇張，是被無數美食家、旅遊達人甚至當地人評為「葡萄牙第一」、甚至「世界最好食」的葡撻名店。

Manteigaria源自里斯本 Chiado 區，店內只賣葡撻及咖啡，一直專注地將葡撻做到極致，其葡撻以極致酥脆的千層外皮，完美配合甜而不膩的絲滑奶黃，令人一食難忘。來到今次市集，他們誠意帶來香港首發的「葡撻+Gelato」Original Pastel de Nata + Ice Cream Flavour，將剛出爐的神級酥皮葡撻與冰凍 Gelato 完美 Crossover。

神級酥皮葡撻與冰凍 Gelato 完美融合，今次市集必試。

當熱辣辣的酥脆碰撞透心涼的綿滑，這款「冰火交融」的甜品不但帶來味蕾快感，更勢必成為今年 IG 洗版的焦點所在。

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更多顛覆想像的創新口味！

現場亦雲集了更多團隊嚴選的大熱本地Gelato品牌，各施各法，帶來更多稱得上是味蕾炸彈的創新口味！

例如上次市集憑「黑松露 Gelato」備受注目的KAI'S GOURMET，今次繼續以高級食材帶來更多驚喜，推出「雙重黑松露」、「魚子醬x清酒」、「黑毛豬火腿x馬斯卡彭x初榨橄欖油」等特色口味，單看名字都足以令人食指大動。

KAI'S GOURMET帶來以高級食材打造的Gelato口味。

澳門代表方面，同樣大玩創意口味的DIGREEN亦帶來了杏仁餅味雪糕，一樣有特色。

The Frozen Club 則聯乘本地老字號均香餅家，由大隻靚仔主理人現場即包「意式雪米糍 Mochi Gelato」，甚至首創港式西多士口味，相信亦會成為大排長龍的市集人氣店。

另外，今次市集亦找來了由本地科研團隊研發、真正零卡路里Gelato Pops產品的OKALO，嗜甜又關心健康的朋友相信亦不能錯過。

OKALO亦帶來了零卡路里的手工雪條。

與毛孩一同品嚐Gelato滋味

各位毛孩主人注意！今次「Ciao! Gelato Fest 2026」身處的PMQ 露天廣場，其實亦歡迎大家帶同寵物入場，真正做到人寵共融。但狗狗看到主人食完一球接一球的Gelato，都想食埋一份？人氣品牌 ANGIOLATO by Milk Top 就特別推出了專為狗狗調配的 「Dairy-Free 純豆奶狗狗意式雪糕」，搭配童話風格的包裝，讓大家與毛孩一同享受 Gelato的美味時光。

毛孩主人注意，今次市集亦有專為狗狗調配的雪糕。

除了味覺享受，大會更邀請到「陶之JOJO」帶來手造質感陶瓷餐具與雪糕器皿，以及「Miss V Crochet House」展示手工鉤織Gelato公仔與飾品。這些手作設計正好讓大家在品嚐雪糕的同時，也能順道逛展、感受創意、徹底放空，重新思考人與人、人與社區的連結。

01獨家 Gelato 通行證優惠！

食Gelato最怕心大心細款款都想試，今次香港01獨家嘅「Gelato嚐味通行證」，就完美解決大家煩惱！在只需優惠價178元就能入手這套原價188元的套票，票內包括6球迷你份量Gelato，等你可以一次過貪心地歎盡六重不同滋味，無論是自己「自私食」，還是約埋朋友或閨蜜開心share都一樣合適。

首輪發售由即日起至9月30日結束，如果不小心錯過了，就要等到10月5至8日才會展開下一輪發售，各位甜品控記得把握機會購買套票，盡情享受這份Gelato的獨有甜蜜。

【全港最大規模Gelato Festival – 「Ciao! Gelato Fest 2026」】

日期：2026年10月1至4日、9至11日

時間：中午12時至晚上10時

地點：中環 PMQ 元創方地下廣場與中庭

免費入場



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關於主辦單位

盛薈香港 (Circus Media) 成立於 2010 年，一直致力成為全港頂尖的專業活動策劃與商場展銷團隊。累積超過 15年豐富經驗，曾於各大著名商場舉辦超過 800 場大型主題展銷會，節日裝飾及創意主題市集，合作過的參展商多達 1,000 個！ 盛薈香港提供的專業服務多元化，由 IP 授權接洽、場地規劃佈置，招商，營運期間限定店，統籌活動等，為香港帶來無數精彩盛事。