非凡人物|文潔華拆解人性貪新鮮迷思 梁建楓由反叛到知書識「樂」

在社會速食時代洪流下，「貪新忘舊」似成為常態，但在古典音樂世界中，百年樂章卻展示了人民素質與修養。最新播出的兩集《非凡人物》節目將會來一個新舊碰撞，請來人文學講座教授文潔華與香港藝術發展局音樂組別主席梁建楓，分別從哲學與音樂視角，拆解「貪新忘舊」的人性矛盾，以及古典音樂在香港的傳承與未來。



文潔華教授於節目中剖析進化論裡人性「貪新忘舊」的心態。

貪新乃求生本能，忘舊源於「享樂適應」

從心理學與演化論角度看，尋找新知識能提高人類的生存機率，而新鮮事物刺激多巴胺分泌亦會令人愉悅。然而，為何我們會對舊物生厭？心理學家梁重皿點出這源於「享樂適應」：「隨着時間推移，因為新的事物帶來的刺激感、喜悅感，其實會慢慢淡化，所以那件事物就變成舊了。」在兩性關係中，面對伴侶間的貪新，究竟是在貪圖新的事物，還是貪圖新的事物帶來的情感、感受？很多時候，我們看似貪新，不過是想逃避舊關係的沉悶與壓力而已。

「負心漢」受盡唾罵，全因破壞社會契約？

節目談論到中國文學和戲曲中「喜新厭舊」的愛情故事，談到愛情，葉德平博士生動地引用了漢代才子司馬相如寫給卓文君的絕情信：「『一二三四五六七八九十百千萬』，唯獨沒有『億』（意）。」這封信暗示對女方已經「無意」。葉博士解釋，在古代宗法制度下，正妻代表着家族結盟與財產穩定，是一份不可輕易背棄的社會契約。社會或許默許男性尋求新鮮感（如納妾），但絕不容忍破壞穩定根基的「忘舊」。梁重皿亦從心理學補充指：「當伴侶背叛你的時候，其實一個人很難相信其他東西，這可能就是負心漢令人反感的原因。」

（左起）主持葉德平及米哈談論到「喜新厭舊」的歷史人物，舉出司馬相如與卓文君私奔，後來卻想納新歡的愛情故事。

現代的「忘舊」，是消費主義製造的「虛假需要」

新事物帶來的刺激與喜悅會隨時間淡化，於是「新」也會自然變成「舊」。葉德平和米哈則以消費主義如何製造「虛假需要」切入，以手機、相機等產品為例，指出商家刻意縮短產品更替壽命，令消費者不斷追新。然而「新」與「舊」並非對立，舊物可以用新思維重新使用，新與舊之間其實是一個搖擺，新舊共存可以令資源更豐富。

（左起）主持葉德平、米哈、嘉賓主持文潔華教授、主持梁重皿深入討論當今消費文化如何利用人性對新鮮事物的心理渴求製造「虛假需要」。

懷舊不是病，是重建自我價值的依據

文潔華教授指出，「懷舊」原為十七世紀瑞士醫生描述軍人思鄉的精神病名，後來被浪漫化。懷舊有兩種模式：一種沉迷過去、無法接受改變；另一種則是反思性懷舊，透過理性回憶過去發生的事，將過去自我與現在自我連結，找回人生意義與自我價值。節目最後總結，不是教大家批判貪新與忘舊的優劣，而是希望大家能隨年紀與人生階段的改變，在新與舊之間做出最合適自己的選擇。

(左起) 主持梁重皿、米哈、嘉賓文潔華教授與主持於錄影後合照，為深度對談畫上圓滿句號。

梁建楓：名字以「楓」命定音樂之緣 演藝首屆學生無懸念入局

梁建楓笑談自己名字由來。

另一集請來香港藝術發展局音樂組別主席、香港管弦樂團第一副首席梁建楓，與主持米哈、音樂學院副教授曾奕文對談。梁建楓出生於六十年代的音樂世家，有趣的是，他的名字中帶有一個「楓」字。祖父取名時純粹認為楓木是極佳的建築木材，寄望他能成材，沒想到這恰巧正是製作小提琴最主要的木料！五歲開始習琴的他，小時候卻不愛練琴，發現琴線斷了便可免練，竟剪斷兩條琴線，最後因斷口位置相同被識破，換來一頓教訓。他笑言：「反叛是一件很有創意的事。」。當他中五畢業那年，香港演藝學院剛好正式開幕招收第一屆學生，早已清晰自身志向的梁建楓，毫無懸念地報名入局，無縫銜接地踏上了專業音樂家的征途。

(左起) 主持米哈、嘉賓梁建楓與主持曾奕文眾樂樂，寄語香港的古典樂發展與傳承。

海外深造方知天外有天：巧遇伯樂執起指揮棒

在演藝學院大放異彩並遠赴美國深造。然而，海外的經歷卻給了他當頭棒喝：「你在香港是最厲害的……去到美國就發覺原來你是最弱的一個！」他這才深刻體會到何謂「一山還有一山高」。面對挫敗，他沒有退縮，反而努力將文字與劇情融入音符中，重新塑造自己的音樂造詣。學成歸來後，他成為香港頂尖的管弦樂團樂手。而他人生中另一段奇妙的「巧合」，是遇到了拔萃女書院的校長邀請他為學校打造樂團，即使他坦白「我不懂得怎樣做，我沒做過」，校長依然對他投以百分百的信任。就這樣，他巧合地執起了指揮棒，從一位單純的演奏家，蛻變成為帶領樂團、影響無數新生代的樂手。

（左起）主持曾奕文、米哈與嘉賓梁建楓在節目中暢談赴美留學經歷，分享箇中辛酸與領悟。

推獎勵計劃助青年立足國際：擁抱科技期盼港式原創

在數碼與 AI 年代的轉變下，梁建楓笑言現在的學生獲取資訊極快，「全部都比老師厲害」。然而，他也看見香港年輕樂手面臨的困境——即使才華橫溢，往往也難以堅持音樂路。2022年，他加入香港藝術發展局成為音樂組別主席，為了推動香港音樂人才走向世界，他大力推動獎勵計劃，只要晉身國際比賽「準決賽」即可獲資助。這份體貼，正是源於他年輕時赴海外比賽因花光旅費而為生計痛哭的經歷。除了傳承，他也積極擁抱科技與新事物，例如參與探討「量子力學」與古典樂結合的創新作品，證明了古典音樂絕對能與時並進。站在指揮台上，他更帶着一個宏大的願景：祈望未來香港能擁有屬於自己的、具備國際水準的原創音樂作品。

（左起）在主持曾奕文及米哈引導下與嘉賓共同討論「量子力學」與古典樂的關聯。

只要有價值，大眾願意保留，舊與新共存，古典與科技共行

從文潔華教授對「貪新忘舊」的通透哲思，到梁建楓半世紀的音樂修行，我們不難發現一個真理：只要事物擁有真正的價值，大眾便絕對願意將其保留。在這個日新月異的社會，舊與新共存，古典與科技共行，從來不需要爭個你死我活。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

