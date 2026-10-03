非凡人物|文潔華拆解人性貪新鮮迷思 梁建楓由反叛到知書識「樂」
在社會速食時代洪流下，「貪新忘舊」似成為常態，但在古典音樂世界中，百年樂章卻展示了人民素質與修養。最新播出的兩集《非凡人物》節目將會來一個新舊碰撞，請來人文學講座教授文潔華與香港藝術發展局音樂組別主席梁建楓，分別從哲學與音樂視角，拆解「貪新忘舊」的人性矛盾，以及古典音樂在香港的傳承與未來。
貪新乃求生本能，忘舊源於「享樂適應」
從心理學與演化論角度看，尋找新知識能提高人類的生存機率，而新鮮事物刺激多巴胺分泌亦會令人愉悅。然而，為何我們會對舊物生厭？心理學家梁重皿點出這源於「享樂適應」：「隨着時間推移，因為新的事物帶來的刺激感、喜悅感，其實會慢慢淡化，所以那件事物就變成舊了。」在兩性關係中，面對伴侶間的貪新，究竟是在貪圖新的事物，還是貪圖新的事物帶來的情感、感受？很多時候，我們看似貪新，不過是想逃避舊關係的沉悶與壓力而已。
「負心漢」受盡唾罵，全因破壞社會契約？
節目談論到中國文學和戲曲中「喜新厭舊」的愛情故事，談到愛情，葉德平博士生動地引用了漢代才子司馬相如寫給卓文君的絕情信：「『一二三四五六七八九十百千萬』，唯獨沒有『億』（意）。」這封信暗示對女方已經「無意」。葉博士解釋，在古代宗法制度下，正妻代表着家族結盟與財產穩定，是一份不可輕易背棄的社會契約。社會或許默許男性尋求新鮮感（如納妾），但絕不容忍破壞穩定根基的「忘舊」。梁重皿亦從心理學補充指：「當伴侶背叛你的時候，其實一個人很難相信其他東西，這可能就是負心漢令人反感的原因。」
現代的「忘舊」，是消費主義製造的「虛假需要」
新事物帶來的刺激與喜悅會隨時間淡化，於是「新」也會自然變成「舊」。葉德平和米哈則以消費主義如何製造「虛假需要」切入，以手機、相機等產品為例，指出商家刻意縮短產品更替壽命，令消費者不斷追新。然而「新」與「舊」並非對立，舊物可以用新思維重新使用，新與舊之間其實是一個搖擺，新舊共存可以令資源更豐富。
懷舊不是病，是重建自我價值的依據
文潔華教授指出，「懷舊」原為十七世紀瑞士醫生描述軍人思鄉的精神病名，後來被浪漫化。懷舊有兩種模式：一種沉迷過去、無法接受改變；另一種則是反思性懷舊，透過理性回憶過去發生的事，將過去自我與現在自我連結，找回人生意義與自我價值。節目最後總結，不是教大家批判貪新與忘舊的優劣，而是希望大家能隨年紀與人生階段的改變，在新與舊之間做出最合適自己的選擇。
梁建楓：名字以「楓」命定音樂之緣 演藝首屆學生無懸念入局
另一集請來香港藝術發展局音樂組別主席、香港管弦樂團第一副首席梁建楓，與主持米哈、音樂學院副教授曾奕文對談。梁建楓出生於六十年代的音樂世家，有趣的是，他的名字中帶有一個「楓」字。祖父取名時純粹認為楓木是極佳的建築木材，寄望他能成材，沒想到這恰巧正是製作小提琴最主要的木料！五歲開始習琴的他，小時候卻不愛練琴，發現琴線斷了便可免練，竟剪斷兩條琴線，最後因斷口位置相同被識破，換來一頓教訓。他笑言：「反叛是一件很有創意的事。」。當他中五畢業那年，香港演藝學院剛好正式開幕招收第一屆學生，早已清晰自身志向的梁建楓，毫無懸念地報名入局，無縫銜接地踏上了專業音樂家的征途。
海外深造方知天外有天：巧遇伯樂執起指揮棒
在演藝學院大放異彩並遠赴美國深造。然而，海外的經歷卻給了他當頭棒喝：「你在香港是最厲害的……去到美國就發覺原來你是最弱的一個！」他這才深刻體會到何謂「一山還有一山高」。面對挫敗，他沒有退縮，反而努力將文字與劇情融入音符中，重新塑造自己的音樂造詣。學成歸來後，他成為香港頂尖的管弦樂團樂手。而他人生中另一段奇妙的「巧合」，是遇到了拔萃女書院的校長邀請他為學校打造樂團，即使他坦白「我不懂得怎樣做，我沒做過」，校長依然對他投以百分百的信任。就這樣，他巧合地執起了指揮棒，從一位單純的演奏家，蛻變成為帶領樂團、影響無數新生代的樂手。
推獎勵計劃助青年立足國際：擁抱科技期盼港式原創
在數碼與 AI 年代的轉變下，梁建楓笑言現在的學生獲取資訊極快，「全部都比老師厲害」。然而，他也看見香港年輕樂手面臨的困境——即使才華橫溢，往往也難以堅持音樂路。2022年，他加入香港藝術發展局成為音樂組別主席，為了推動香港音樂人才走向世界，他大力推動獎勵計劃，只要晉身國際比賽「準決賽」即可獲資助。這份體貼，正是源於他年輕時赴海外比賽因花光旅費而為生計痛哭的經歷。除了傳承，他也積極擁抱科技與新事物，例如參與探討「量子力學」與古典樂結合的創新作品，證明了古典音樂絕對能與時並進。站在指揮台上，他更帶着一個宏大的願景：祈望未來香港能擁有屬於自己的、具備國際水準的原創音樂作品。
只要有價值，大眾願意保留，舊與新共存，古典與科技共行
從文潔華教授對「貪新忘舊」的通透哲思，到梁建楓半世紀的音樂修行，我們不難發現一個真理：只要事物擁有真正的價值，大眾便絕對願意將其保留。在這個日新月異的社會，舊與新共存，古典與科技共行，從來不需要爭個你死我活。
《非凡人物》
逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31
節目詳情：
https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary
圖片提供：香港電台