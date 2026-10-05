《現代豪俠「轉」》用薯條紙皮抗衡荒誕 給大人的當代童話｜何故

《現代豪俠「轉」》，演員出色，對白抵死，憑歌寄意，打破局限，以嶄新的講故事模式，探討「夢想」和「自由」。



《現代豪俠「轉」》由郭永康編劇，陳淑儀執導，吳家良、邱廷輝、黃慧慈、陳嘉樂、張紫琪、蔡溥泰、麥靜雯、杜雋饒主演，阮漢威負責佈景設計，蘇善誼負責服裝設計，黃宇恒負責燈設計，梁寶榮負責音樂及音響設計，攜手建構出一個如真似假的武俠世界。

《現代豪俠「轉」》講述53歲的前公務員莫問（吳家良 飾）毅然「裸辭」，拋妻（張紫琪 飾）棄子（杜雋饒 飾），前往嵩山少林學武三年，回港後，誓要以一身武藝行走江湖，他以薯條為鏢、紙皮為榻，結果被嘲笑為「白卡俠」，水哥（陳嘉樂 飾）等萍水相逢的街友不理解他，念念不忘的家人當然不原諒他，仗義相助卻換來巨額告票，更突然收到神秘人（邱廷輝 飾）的茄汁戰書，他將會如何堅持屬於他的俠義精神？

《現代豪俠「轉」》的重點之一，在於一個「轉」字。一眾演員除了飾演「說書領班」的黃慧慈，都是身兼「說書人」和不同角色，不斷轉變崗位。與此同時，劇中人也各自轉換了身份，莫問放棄安穩的工作，選擇成為自由的俠客，其妻兒的人生，出現了翻天覆地的逆轉；麥當勞經理（邱廷輝 飾）可算是「夢想成真」，卻在遇見莫問後，人生被徹底改寫；一班街友和麥難民都因為不同理由而無家可歸。這是一個有關「轉變」的故事，分別在於主動或被動，以什麼心態面對「轉變」？但更重要是如何付上「轉變」的代價？

《現代豪俠「轉」》的重點之二，在於一個「俠」字。莫問可算是武俠版的「唐吉訶德」，在一般人眼中，他就算不是一個瘋子，也絕對是一個異類，然而，即使面對重重困難，他仍然堅持（或執迷於）屬於自己的「一個人的武林」，總算是令人敬佩。本劇嘗試在今時今日為「俠」重新定義，莫問對「俠」近乎痴迷的嚮往，正好反映我們已背棄、遺忘、甚至鄙視的「夢想」，問題不只是我們有沒有像莫問那樣的勇氣放下一切去追夢，但更重要是當我們發現「俠」已經不合事宜，原來還有其他方法也可以「行俠仗義」，並且「可以幫到更多人」，我們的信念會否因此動搖？我們如何繼續堅持「夢想」？

《現代豪俠「轉」》的重點之三，是「聲音」。本劇「先聲奪人」，在演出開始時，劇場仍沒有關燈，觀眾席後方突然響起各種由演員製造的音效，吸引了觀眾的注意後，眾演員一邊唱着〈飛砂風中轉〉，一邊浩浩蕩蕩從觀眾席後方進場，然後走上舞台，如此善用劇場的每吋空間，加上「突破第四面牆」的說書模式，不禁令人聯想起郭永康編劇的得獎舊作《史家本第二零二X回之伏虎降龍》。一眾「說書人」以口技、拍打、唱詠等方式，製造出風聲、雨聲、鳥聲、蟬聲、氣氛聲、打鬥聲等舞台效果，對演員是一大挑戰，但見他們都遊刃有餘，而且玩得好開心，觀眾亦看得好過癮！

《現代豪俠「轉」》出現多首經典金曲，除了開場和結尾唱出〈飛砂風中轉〉（周潤發）和〈焚心以火〉（葉蒨文），也將潘惠森編劇的《李逵的藍與黑》的「想，只是夢想」，以及〈聽聽〉（陳奕迅）、〈愛在心內暖〉（鄭少秋、李芷苓）、〈男兒當自強〉（林子祥）、〈世間始終你好〉（羅文、甄妮）、〈Fly Me to the Moon〉（Frank Sinatra）、〈天各一方〉（曾路得、俞琤）、〈係咁先啦〉（MC $oHo & KidNey，kayan9896）、〈開不了口〉（周杰倫）、〈一人有一個夢想〉（黎瑞恩）、〈最佳損友〉（陳奕迅）、〈問誰領風騷〉（羅文、甄妮）、〈情義兩心堅〉（張德蘭）等歌曲的歌詞，融入劇情和台詞中，讓故事裡的「現代」江湖在荒誕中見深情，令不同年代（觀看舞台劇不同年資）的觀眾各有共鳴。

《現代豪俠「轉」》是郭永康繼《史家本第二零二X回之伏虎降龍》後的另一佳作，由「史嘉本的詭計」到「唐吉訶德的江湖」，觀眾同樣是置身於荒誕的武俠故事，卻有不同的人生感悟。本劇關鍵的「薯條」，不禁令人聯想起《螳螂捕蟬》的「薯餅」，某程度上，郭永康在潘惠森的喜鬧劇模式上，加入濃烈的文學色彩，回歸劇場的基本，呈現出多采多姿的「江湖」，為觀眾帶來豐富的視聽之娛，以及不同程度的想像。

《現代豪俠「轉」》的演員各有精彩表現，他們跟導演陳淑儀擦出火花，令劇本得以昇華。焦點所在的吳家良，將他一貫獨特的講台詞節奏和風格，發揮得淋漓盡致，加上有趣的身體語言和「步法」，本劇可算是他的代表作。陳嘉樂飾演的麥難民，想吃薯條卻不能如願的失落表情，令人莞爾。張紫琪飾演莫問的妻子，感情和語氣處理得很好，夫妻隔門相見的一幕，令人留下深刻印象。然而，最搶鏡的是邱廷輝，他一人分飾多角，惟妙惟肖，無論是麥當勞經理、清潔工、警察和神秘人，都有亮麗的表現，他演活了不同角色，是吳家良和莫問的好對手。

《現代豪俠「轉」》的另一主題，或許正是「中年危機」。莫問選擇在50歲「裸辭」，會否因為他「五十知天命」？而且，他在兒子大學畢業後，留下房子和財產才離開，總算是盡了做丈夫和父親的責任。當然，莫問渴望做大俠，在今時今日肯定是不設實際，但如果他的夢想是創業做老闆，又或是自由自在環遊世界，大家會否對他改觀？會否看到親友和自己的影子？

《現代豪俠「轉」》作為一部獻給成年人的當代童話，結局或許可以更浪漫，即使這是一首關於失敗者的英雄史詩，過程可以更瘋狂、招式可以更誇張、劇情可以有更多留白，重點是可以讓觀眾「發一場好夢」。