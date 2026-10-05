倫敦1:1復刻+微醺大廚獻聲！ David Hockney沉浸式巨幕展深圳開幕

被譽為「最會用色彩治癒人心」、屢創拍賣紀錄的英國國寶級普普藝術大師大衛·霍克尼（David Hockney）今年 6 月與世長辭，享年 88 歲。作為他生前與製作團隊耗時三年親自參與策劃的最後一批重要項目，David Hockney沉浸式數碼藝術展《更大，更近（當然不是更小更遠）》繼早前先後登陸倫敦、首爾及新加坡後現已正式登陸深圳灣萬象城BASE 數字藝術中心。



今次不僅是對大師六十餘年藝術生涯的極致回顧，更是港人週末北上不容錯過的文化盛宴。展覽成功 1:1 復刻了該展覽在倫敦首發場地（Lightroom）的空間設計，將本來位於倫敦的旗艦級體驗，帶給大灣區以至大中華區的藝文迷。

誰是David Hockney？

作為20及21世紀最具影響力的當代藝術家之一，David Hockney今次展覽絕對備受矚目。他是1960年代普普藝術（Pop Art）的領軍人物，創作生涯長達七十年。在漫長的藝術生涯中，他不斷嘗試新的創作媒介，從傳統油畫、水彩、攝影拼貼，到晚年大量使用iPad進行電繪，一直保持著穩定的創作量。

而他早年移居美國洛杉磯，以明亮的色彩描繪加州陽光與游泳池的畫作最為人熟知。其中，他的代表作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）Portrait of an Artist（Pool with Two Figures）》在2018年以約9,000萬美元拍出，曾創下當時在世藝術家作品的最高拍賣紀錄。

16米環繞巨幕打造色彩宇宙

展覽打破了傳統畫廊的觀展邊界，以高達 16 米的 360° 環繞投影巨幕與頂級音響系統，帶領觀眾深入了解 David Hockney 的創作歷程及其眼中的色彩世界。觀眾步入展廳，便會被他極具代表性的高飽和度色彩完全包圍。從洛杉磯明媚耀眼的「泳池藍」、穿越山路的車窗風景，到諾曼第春日復甦的植物嫩綠，霍克尼筆下生機勃勃的四季風景在巨幕上動態流轉。

展覽還特別呈現了他晚年熱衷的 iPad 數碼繪畫過程，讓觀眾以第一視角見證一筆一劃如何在螢幕上生長。

「微醺大廚」黎子安粵語導覽

深圳站除了保留藝術家親自錄製的英文原聲旁白外，今次展覽更請來了有藝術史學歷背景的香港知名餐廳Neighborhood主廚、憑《一飯封神》在內地爆紅的「微醺大廚」黎子安，負責粵語版的聲音演繹，為讓大灣區觀眾產生更深共鳴。熟悉的語言配上霍克尼一生對視覺、透視與新媒介的哲學思考，讓這位英國巨匠的藝術視角更貼地、更親切地傳達給香港觀眾。

除了核心的沉浸式放映區，BASE 數字藝術中心場外亦設置了呼應霍克尼經典畫作的彩色裝置，將藝術體驗延伸至公共空間。這些極具視覺衝擊力的高飽和度佈景，絕對是社交媒體「打卡」的絕佳背景。

地點：深圳灣萬象城 BASE數字藝術中心（D區）

展期：即日起至 2027 年 5 月 30 日

亮點：16米沉浸式巨幕、60年藝術生涯回顧、粵語專屬語音導覽

