Keshi+HYUKOH+Slowdive領銜 Clockenflap 2026陣容被意外曝光？

Clockenflap 2026首輪陣容意外流出？Clockenflap以往一般在8至9月期間，搶先公佈首輪演出陣容，但今年卻遲遲未見蹤影。終於來到10月，今年演出單位之一、女歌手Daniela Andrade搶先在IG「自爆」參戰，更連帶曝光了一張 Clockenflap 2026 首輪音樂陣容海報。這份名單直接將歐美與亞洲的殿堂級猛人及當紅炸子雞一次過集結香港，當中包括當紅的Keshi、英國Shoegaze傳奇樂團Slowdive、韓國知名獨立樂團 HYUKOH、以及美國搖滾樂團 Paramore 主唱 Hayley Williams等，雖然並非官方公佈，但已率先引起一眾樂迷熱議。



Clockenflap 2026 將於 2026 年 12 月 4 日至 6 日舉行。雖然名單並非官方發佈，但名單由演出單位流出後，已旋即引起一眾樂迷在threads上熱議。領銜名單中最令人注目的首推近年風靡全球的越裔美籍唱作人 Keshi。他憑藉憂鬱氣質與慵懶的Lo-Fi R&B 曲風爆紅，極具辨識度的假音與深情歌詞，勢必將現場氣氛推向浪漫極致。

Keshi。

而對於資深獨立樂迷而言，英國Shoegaze元老級神團 Slowdive 可能最令他們期待，屆時將帶來標誌性那如夢似幻、充滿殘響與音牆的結他噪音，在海濱營造出令人沉溺的迷幻空間。

Slowdive。

亞洲勢力方面，韓國獨立樂壇的霸主 HYUKOH 驚喜參戰。由主音吳赫領軍，這隊樂隊憑藉沙啞獨特的嗓音與糅合了搖滾與靈魂樂的曲風，早就打破了語言界限，每次演出都散發著不羈的青春共鳴。

HYUKOH。

而在新生代陣營中，絕不能錯過近期在網上話題度極高的 Malcolm Todd。這位洛杉磯超新星以其充滿律動感的復古流行與臥室獨立音樂風格迅速崛起，絕對是這次名單中最值得發掘的現場寶藏。

另外，Paramore 主唱 Hayley Williams 的強勢加盟，加上美國沙漠搖滾巨頭 Queens of the Stone Age，注定會為現場帶來極具爆發力的搖滾狂潮。名單內還隱藏著多個不可錯過的名字，例如 Sonic Youth 前成員 Kim Gordon、英倫Noise Pop先鋒 The Jesus & Mary Chain，以及將爵士樂玩得出神入化的天才雙人組 DOMi & JD BECK。加上九十年代東岸嘻哈經典 Digable Planets 與英國組合 Sleaford Mods，女歌手 Daniela Andrade、新西蘭的 Fazerdaze 與 SIX60，以及充滿潛力的新星如晚安莉莉 與 Room307 等。

今次這張流出的海報，一如既往標明目前列出的僅為「首輪音樂陣容」（1st Round Music Lineup），換言之未來可能有更多令人期待的演出單位陸續公布。另外至出稿前一刻，Daniela Andrade仍未刪post，或許亦令這張海報增添幾分可信性。

而對於看到Lineup後想買飛的樂迷，Clockenflap 2026門票現已正式發售，各位可前往官方渠道購票搶先預訂這場年度音樂盛宴。各位尚未購票的樂迷，準備好你們的荷包未？