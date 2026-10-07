從TikTok神曲到英榜冠軍 beabadoobee宣布2027黃埔TIDES連開兩場

Gen Z 大熱菲律賓裔英國創作歌手 beabadoobee 終於要與香港樂迷見面！《beabadoobee: The Powerlines Tour》香港站將於 2027 年 3 月 26 及 27 日（星期五、六）一連兩晚假黃埔 TIDES 舉行，這亦是她首度登陸香港開騷。



本名 Beatrice Kristi Ilejay Laus 的 beabadoobee，2000 年生於菲律賓，三歲時隨家人移居英國並在西倫敦長大。她於 2017 年憑藉在睡房寫下的首支單曲〈Coffee〉嶄露頭角，其後該曲被加拿大饒舌歌手 Powfu 取樣製成神曲〈Death Bed (Coffee for Your Head)〉，在 TikTok 上呈病毒式爆紅。雖然以「睡房流行（Bedroom Pop）」起家，但 beabadoobee 骨子裡卻藏著 90 年代另類搖滾的老靈魂。她的音樂深受 The Smashing Pumpkins 及 The Cranberries 等樂隊影響，巧妙地將甜美慵懶的嗓音與充滿破音的結他聲線完美結合，塑造出極具反差感的獨特美學。

近年她的音樂事業屢創高峰，2024 年推出的第三張專輯《This Is How Tomorrow Moves》為她拿下首張英國冠軍大碟；而今年 9 月剛推出的第四張錄音室專輯《Pylon》同樣氣勢如虹，再度登頂英國及澳洲榜首。新碟更破天荒邀得 Paramore 主音 Hayley Williams、Turnstile 主音 Brendan Yates 及 Deftones 主音 Chino Moreno 等重量級搖滾樂手合作。這次來港演出的「The Powerlines Tour」正是圍繞這張強勢新作展開。想親身感受這位串流世代搖滾女王的現場魅力，記得準時搶飛！

演出日期： 2027 年 3 月 26、27 日（星期五、六）

演出地點： 黃埔 TIDES

門票票價： HKD 899（全場企位）

藝人官網優先訂票： 2026 年 10 月 12 日（星期一）早上 10 時起

公開發售： 2026 年 10 月 15 日（星期四）早上 11 時起

