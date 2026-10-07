香港藝術節2027名單出爐！必睇SJ厲旭RV Wendy交響樂+胡軍馬克白

香港藝術節昨日（10月6日）公佈2027年第55屆藝術節完整節目詳情。新一屆藝術節將於2027年2月至3月期間舉行，由近1,500位優秀國際及本地藝術家，為觀眾帶來約45套精采節目、逾190場演出，以及約300項相關的「加料節目」、外展及教育活動，陣容鼎盛。



節目涵蓋音樂、歌劇、戲曲、舞蹈、戲劇及藝術科技等多個範疇。面對多達45套精采節目，不知從何入手？本文為大家精選8大必睇亮點：

蕭邦金獎得主劉曉禹

每年的開閉幕節目都是藝術節的重中之重。今屆開幕節目邀得第十八屆蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主、加拿大華裔鋼琴家劉曉禹（Bruce Liu）強勢襲港。他將聯同由音樂及藝術總監拉斐爾・帕亞雷領軍的蒙特利爾交響樂團，於2月18日演繹拉赫曼尼諾夫膾炙人口的第二鋼琴協奏曲，為藝術節揭開華麗序幕。

恢宏芭蕾《斯巴達卡斯》

3月19日的閉幕節目同樣震撼，由來自哈薩克斯坦的阿斯塔納國家歌劇院芭蕾舞團帶來恢宏鉅作《斯巴達卡斯》。這部由耶爾・吉爾哥羅維克編創的芭蕾經典，集結剛勁澎湃的男性群舞與動人心魄的愛情故事，並由香港管弦樂團現場伴奏，極具視聽張力。

K-pop 偶像強勢踩入音樂廳

誰說交響樂一定是嚴肅的古典樂？今屆一大破格之作，絕對是「韓經arte愛樂樂團 X SM Classics：K-pop音樂會」。來自首爾的韓經arte愛樂樂團將以大型交響編制，把SM娛樂旗下多首風靡全球的K-pop名曲帶進音樂廳。節目更破天荒邀請了韓國人氣偶像——SUPER JUNIOR的厲旭及Red Velvet的WENDY擔任客席歌手演唱。流行K-pop與古典交響樂的完美碰撞，勢必掀起年輕一代的搶票熱潮！

胡軍、盧芳挑戰莎翁經典《馬克白》

由香港藝術節委約及聯合製作的全新中文版《馬克白》，是今屆「賽馬會藝貫中西系列」的重點節目。製作團隊邀得內地著名實力派演員胡軍與盧芳，分別飾演充滿野心的馬克白與馬克白夫人，並由法國知名導演阿瑟・諾士謝爾（Arthur Nauzyciel）執導。中法頂尖藝術家聯手，以當代視角重新詮釋這部莎士比亞的權力悲劇，火花令人期待。

此外，戲劇板塊還有多部重量級國際作品，包括美國當代劇場先驅羅伯特・威爾遜（Robert Wilson）充滿視覺想像的《烏布王》、羅馬尼亞錫比烏國家劇院帶來的尤金・奧尼爾鉅作《長夜漫漫路迢迢》，以及首度來港、以細膩劇場工藝聞名的格魯吉亞加比奧澤木偶劇場。

巴赫《聖馬太受難曲》首演300周年

適逢巴赫《聖馬太受難曲》首演300周年，巴赫曾任樂長的歷史名團「萊比錫聖多馬合唱團」，將聯同全球歷史最悠久的樂團之一「萊比錫布業大廳樂團」把這部不朽鉅作帶到香港，意義非凡。同場巴洛克音樂權威雷奈・雅各斯亦會帶領演出巴赫另一鉅作《聖約翰受難曲》。

走進王羽佳的虛擬演奏

藝術科技（Art Tech）繼續是近年藝術節的焦點。重點推介《羽火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸音樂會》，節目以頂尖自動演奏鋼琴史坦威Spirio（台灣：史坦威 / 大陸：施坦威 / 英文：Steinway Spirio）為核心，結合國際鋼琴天后王羽佳預先錄製的演奏及其全息影像（Hologram），打造360度虛擬實境的沉浸式音樂體驗。

于魁智與李勝素領銜「京崑盛典」

喜歡傳統戲曲的觀眾，不容錯過由京劇名家于魁智與李勝素領銜的「京崑盛典」。他們將聯同中國戲曲學院，帶來橫跨兩個世紀的京劇與崑曲經典名段。同時，作為藝術節三年粵劇計劃的壓軸篇章，《趙氏孤兒》將以當代視角，重新演繹這部歷久不衰的悲劇經典。

亞歷山大・艾克曼《仲夏夜之夢》

舞蹈方面，德國多蒙特劇院芭蕾舞團將帶來亞歷山大・艾克曼的《仲夏夜之夢》，以瑞典仲夏傳統為概念，呈現極具視覺震撼的當代芭蕾；而「來自他方」舞團的《極地探戈》，則融合原創音樂與影像投射，揭示阿根廷探戈狂野熾熱的一面。

第55屆香港藝術節門票預訂由即日（2026年10月7日）早上10時起正式展開，直至11月20日晚上11時59分結束。觀眾可透過傳真、郵遞或香港藝術節網站訂票；於門票預訂期內購票，更可享高達八五折的早鳥優惠。至於未能把握預訂期的觀眾，門票亦將於2026年12月3日早上10時起公開發售。