非凡人物| 章國明回望新浪潮精神　陳譚新成首世界盃執法華人裁判

香港從來不乏傑出人才，但真正能突破既有框架、改變行業面貌的人物，總是令人印象深刻。最新兩集《非凡人物》聚焦兩位來自不同領域的先驅人物，一位是香港電影新浪潮的重要代表人物章國明；另一位則是首位登上世界盃決賽周執法舞台的華人裁判陳譚新。

文：香港電台



兩人活躍於截然不同的世界，卻同樣憑藉堅持、專業與創新精神，在各自領域留下不可磨滅的足跡。

章國明：無懼節衣縮食 一部攝影機 展開電影夢

作為新浪潮重要推手之一，章國明見證了香港電影由傳統片廠制度走向現代化和國際化的重要歷程。電影夢想的起點，來自他十四歲時獲得的一部八米厘攝影機。當年菲林價格高昂，拍攝成本遠非一般學生能夠負擔，但他仍然堅持學習及拍攝。

回憶少年時代，章國明笑言，自己為了買菲林，不惜犧牲日常開支。

「為了儲錢，我不吃早餐。」

「我就花六角吃陽春麵，把錢儲起來買菲林。」

這些往事如今聽來輕描淡寫，卻真實反映一代電影人的熱情與投入。正是這份執著，支撐着他們在資源有限的年代不斷創作。

章國明笑談少年時代為拍電影省吃儉用，只為多買一卷菲林。

新浪潮從來不是一種風格

談及香港電影新浪潮，大學講師黃梓勇指出，新浪潮導演風格極為多元，既有徐克的天馬行空，也有許鞍華的細膩寫實。

對於「甚麼才算新浪潮」這個問題，章國明給出一個耐人尋味的答案。

「其實沒有一個種類，沒有一個必然的感覺能稱為新浪潮。」

在他看來，新浪潮從來不是一套固定美學，而是一群年輕創作者在不同背景下共同探索的結果。當年不少導演來自電視台菲林組，透過十六米厘拍攝累積經驗，再把嶄新的拍攝語言帶進電影工業。正因每個人風格不同，新浪潮才展現出旺盛生命力和無限可能。

(左起）主持黃梓勇、米哈、導演章國明及主持馮榕榕暢談香港電影新浪潮，細數當年叱吒影壇的創作力量。

反叛精神造就香港電影黃金年代

節目中，策展人馮榕榕提及新浪潮的歷史定位，而章國明則以「反叛」形容其核心價值。

他進一步解釋：「當反叛的東西，無論是技術、美學等，有了格式規範時，就會太牢固，很難衝破。」在他眼中，新浪潮的重點從來不是建立另一套規則，而是不斷突破規則。

正是這種創新精神，推動香港電影逐漸擺脫舊有片廠模式，讓導演擁有更大的創作自主權，最終造就香港電影最燦爛的黃金年代之一。

(左起) 章國明與主持馮榕榕跨代交流，共同探討新浪潮電影如何以創新精神改寫香港電影歷史。

從菲林到AI 擁抱一顆永不停步的好奇心

即使今天回顧過去，章國明身上依然保留著當年那份探索世界的好奇心。近年他更持續接觸人工智能等新科技，認為創作者最重要的能力，就是保持開放與學習。那股永不停步的求知慾，正是新浪潮精神得以跨越時代、延續至今的重要原因。

對章國明而言，創作從來不是追逐潮流，而是保持熱情，在每個時代尋找新的可能。

(左起) 主持米哈、導演章國明、主持馮榕榕及黃梓勇錄影後合照留念，一同回望香港電影創意奔放的新浪潮年代。

從阿 Sir 到世界盃裁判 陳譚新用公正贏得世界認可

陳譚新笑談成為裁判的原因。

足球判官陳譚新，曾在校任教，亦曾投身警隊，其後披上黑衫成為裁判，並一步步踏上世界盃這個足球界最高殿堂，創下華人球證歷史，成為首位獲國際足協委任於世界盃決賽周執法的華人裁判。

鐵面裁判也有壓力，需要強大心理素質

陳譚新帶着FIFA國際裁判徽章受訪：「這個章是國際足協在世界盃這類場合才會派給你的。」對他而言，裁判制服不僅是一件衣服，更是身分的象徵。談到執法，他強調裁判必須具備強大的心理素質與專業尊嚴。面對萬千球迷的謾罵與球員的挑釁，唯有問心無愧、毫不膽怯才能立足：「你若是太害怕，就不用做了。」儘管場上鐵面無私，陳譚新也坦言承受過巨大的壓力：「我不讓太太去看球賽，亦不帶小朋友去，因為壓力真的很大。」回首裁判生涯，他笑言初期也曾犯錯、誤判，但他始終堅守一個原則：「做球證，千萬不要趕盡殺絕。」因為他明白，有火氣才是好球員。

（左起）主持葉德平、米哈與嘉賓陳譚新暢談足球上鮮為人知的執法故事。

球證的「三個F 」執法哲學：Fair、Firm、Fit

談及球場上的權威與公正，陳譚新提出經典的執法「三個F」原則——Fair（公平）、Firm（果斷）、Fit（體能好，走位準）。他曾執法過無數被稱為「豬頭骨」的艱巨國際賽事，更在1982年世界盃，執擔任了巴西對意大利那場世紀之戰的助理裁判。作為足球迷的主持米哈及葉德平，問他踏上世界盃球賽會否緊張？陳譚新淡然答道：「心安理得..... 當時並不覺得去世界盃很威風，反而現在退休了才覺得。」作為首位在世界盃決賽周執法的華人裁判，他的權威不是來自兇惡，而是來自紀律與問心無愧。

(左起)主持葉德平與米哈對嘉賓陳譚新的世界盃執判經歷十分好奇。

拒絕桌下交易 卸下黑衫仍心繫足球

面對海外球賽的賄賂，陳譚新剛正不阿地拒絕，並即時上報亞洲足協：「我是公務員，我馬上拒絕。」即便面對科技如VAR的引入，他依然堅持主裁判制的獨特價值，認為同一法例、同一法則的判斷尺度，才是真正的公平。從球場上的裁判，身分轉換到足球賽事旁述，再到任教裁判培訓課程，陳譚新多年來為推廣足球和裁判工作不遺餘力，他笑言裁判如球場管理員，並以十六字真言總結他的足球人生：「幾許風雨，自得其樂，問心無愧，笑罵由人。」

（左起）主持米哈、嘉賓陳譚新及主持葉德平於訪問後合照留念。

一位在電影世界開創新路，一位在足球場上維護公平。

章國明與陳譚新的人生看似毫不相干，但他們都以專業精神突破界限，並在各自領域成為開創時代的重要人物。

當節目來到尾聲，兩位嘉賓留下的金句，或許正好代表兩種不同的人生哲學。

「問心無愧，笑罵由人。」── 陳譚新

「我不想睡覺，因為太多東西要學習。」── 章國明

一句關於原則，一句關於求知。

看似不同，卻同樣體現香港人勇於突破、持續學習、永不停步的精神。這或許正是兩位非凡人物留給香港最珍貴的啟示。

《非凡人物》

逢星期六、日 下午1時05分 港台電視31

節目詳情：

https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/theextraordinary

圖片提供：香港電台

