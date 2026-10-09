2026諾貝爾文學獎揭曉！安妮卡森Anne Carson奪魁 7部入門作指南

瑞典學院昨日（10月8日）宣布，將2026年度諾貝爾文學獎頒予加拿大詩人、散文家及翻譯家安妮·卡森（Anne Carson） 。瑞典學院在讚辭中高度評價其文學貢獻，形容她「以大膽而富創造力的畢生傑作，在與古典傳統充滿遊戲精神的對話中，為當代文學開創了全新形式」。



加拿大總理Mark Carney隨即發表祝賀，盛讚這是一個「令加拿大驕傲的時刻」，並表示卡森「以機智、想像力和獨一無二的風格重新構想了經典，將古老的故事帶給新一代讀者，徹底改變了我們對文學的認知」。

76歲的加拿大作家卡森（Anne Carson）奪得2026年諾貝爾文學獎。（維基百科）

卡森的作品難以被單一體裁歸類，她自由穿梭於詩歌、散文、小說、翻譯與視覺藝術之間。瑞典學院指出，她幾乎所有的創作，都圍繞「語文學家對詞源的執著」與「詩人對新意義的渴望」兩者的交匯點。她擅長在文本中引入互相映照的不同聲音，形成一種她稱之為「立體視覺」（stereoscopic vision）的手法，讓古典與現代兩種對立視角同時並存。

《紐約時報》詩歌專欄曾稱她為「最易讀的難懂詩人」(the Easiest Difficult Poet)。她的文字極度博學卻毫不煽情，往往以冷峻、近乎輕快的筆調處理最痛苦的題材，有時甚至透過印刷文本上的刪節與留白，表達無法言喻的悲傷。

2026年諾貝爾文學獎得主揭曉，由卡森（Anne Carson）奪得。（諾貝爾）

對於從未接觸過卡森作品的讀者而言，她的文本或許看似門檻極高，但只要找到正確的切入點，便會被其深邃魅力所折服。以下為讀者精選七部安妮·卡森的入門代表作，一同走進這位文學大師的奇妙世界。

《丈夫之美》The Beauty of the Husband（2001）

這部作品的副標題為「一篇29支探戈形式的虛構散文」，出版後震撼文壇，更為卡森贏得英國詩歌界最高榮譽艾略特獎（T.S. Eliot Prize），使她成為該獎歷史上首位獲獎的女性詩人。作品帶有強烈自傳色彩，以極度坦誠且銳利的筆觸，剖析卡森第一段婚姻的破裂，以及情慾的任性與人心的疏離。

安妮卡森Anne Carson《丈夫之美》The Beauty of the Husband

全書分為29章，卡森將每一章比喻為一支「探戈」，並皆以英國浪漫主義詩人濟慈（John Keats）的詩句開篇。濟慈曾言「美即是真，真即是美」，卡森在此對這句浪漫主義名言進行殘酷而具遊戲性的反問與解構：如果一個丈夫擁有極致的美貌，卻充滿謊言、欺騙與背叛，美與真理之間的等號是否還能成立？全書開篇即見其鋒利：「這種以無毒物種模仿有毒物種的現象，稱為擬態。我的丈夫並非擬態者。」

卡森巧妙借用探戈舞的意象與節奏建構全書。探戈既是極度親密的擁抱，也是充滿攻擊性的角力，恰如一段令人窒息的婚姻關係。這些「探戈」章節在渴望與憤怒之間不斷擺盪，以旋轉、炫技的樂句、情緒的強度與驚人的速度，精準模擬那種充滿激情的舞蹈。卡森把私人的背叛事件，轉化為一場對語言、審美與道德邊界的哲學質詢，向讀者證明：即便是最不堪的痛苦，也可以被昇華為懾人心魄的悲劇。

《紅的自傳》Autobiography of Red（1998）

《紅的自傳》是一部以詩體寫成的小說，也是卡森最廣為人知、最常被譽為巔峰之作的代表作，單在美國便創下近十萬冊的驚人銷量。卡森將公元前6世紀古希臘詩人斯特西克洛斯（Stesichoros）的紙莎草殘篇重新編織，把希臘神話中被英雄赫拉克勒斯（Herakles）殺死的紅翼怪物革律翁（Geryon），大膽重塑為一個活在當代社會的青少年。

安妮卡森Anne Carson《紅的自傳》Autobiography of Red

在卡森筆下，革律翁不再是面目可憎的怪物，而是一個敏感、內向的紅翼男孩。他成長於充滿暴力的家庭，童年更曾遭兄長性侵。為了對抗這個充滿敵意的世界，他選擇以攝影作為防禦機制，試圖定格時間、控制內心的焦慮。他無可救藥地愛上叛逆且充滿破壞慾的現代青年赫拉克勒斯，而對方的始亂終棄，構成他生命中最核心的情感創傷。多年後，兩人在南美洲的布宜諾斯艾利斯重逢，致命的吸引力依舊存在，傷害的能力也未曾減弱，革律翁被迫面對這段具毀滅性的三角關係。

書中更巧妙安插一段對古典詩人斯特西克洛斯的虛構採訪，探討「形容詞」如何解鎖世界，展現她對語言操控的高度自覺。這部作品證明，古代神話在表達現代人的存在焦慮與性別認同時，依然有效。

《愛慾的苦甜》Eros the Bittersweet（1986）

作為卡森出版的首部著作，這本書由她於普林斯頓大學期間的古典學博士論文改編而成。作品問世後不僅震驚當時的古典學界，更為當代非虛構寫作帶來抒情散文的復興。卡森以古希臘女詩人薩福（Sappho）創造的複合形容詞「glukupikron」（苦甜參半）為切入點，深入探討「愛慾」（Eros）的本質。全書開篇極具卡森標誌性的簡潔風格：「是薩福最早把愛慾稱為『苦甜』。任何戀愛過的人都不會反駁這一點。」

安妮卡森Anne Carson《愛慾的苦甜》Eros the Bittersweet

她在書中提出著名的「愛慾即匱乏」（eros as lack）論點，將愛慾解構為一種三角關係：愛者、被愛者，以及兩者之間那道不可逾越的空間或缺乏。卡森犀利指出，愛慾並非關於「擁有」，而是關於「渴望」。當慾望的對象被真正獲得、距離被抹平時，愛慾便隨之消亡。因此，愛情的本質在於維持那種令人痛苦卻又甜蜜的距離。

卡森進一步將這種情感上的幾何學，與古希臘字母系統的發明以及人類閱讀、寫作的行為聯繫起來。她認為，讀者在文本邊緣尋找意義的過程，正如同愛者在不可及的距離中對不在場之物的無盡追尋。這本書不僅是古典學的經典之作，更是理解卡森往後所有關於慾望、時間與失落書寫的必讀理論基礎。

《玻璃、反諷與上帝》Glass, Irony and God（1995）

這部作品標誌著卡森在當代詩壇的強勢崛起，其中最核心的，是長達三十多頁的長詩《玻璃隨筆》（The Glass Essay）。這首詩被無數評論家譽為探索失戀與孤獨的當代神作，也是今次諾貝爾委員會在讚辭中特別點名的重要作品。

安妮卡森Anne Carson《玻璃、反諷與上帝》Glass, Irony and God

《玻璃隨筆》記錄了一位被名為「Law」的男子拋棄的女性，回到加拿大鄉下荒涼沼地探望年邁且孤獨的母親的心路歷程。敘事者在前往母親家的路上帶著勃朗特的書，閱讀成為她理解自身遭遇的唯一方式；而《咆哮山莊》中的荒原景象與勃朗特壓抑的內心世界，則被精細地編織進文本之中。瑞典學院形容，這首長詩圍繞「三個坐在廚房餐桌旁的孤獨女人」構築，既是一篇關於被遺棄的散文，也是一次對勃朗特的深度閱讀。

《安提戈涅克》Antigonick（2012）

《安提戈涅克》是卡森對古希臘悲劇大師索福克勒斯（Sophocles）經典名作《安提戈涅》的重構與翻譯。在這部作品中，卡森不僅挑戰翻譯的極限，更挑戰了實體書的呈現形式。文本以全大寫的粗體手寫字體印製，書頁完全不標註頁碼，並結合藝術家Bianca Stone的半透明手繪插圖，強迫讀者在一次性的連續閱讀中，親身感受時間的壓迫與文本沉重的物理重量。

安妮卡森Anne Carson《安提戈涅克》Antigonick

內容上，卡森創造了一個原作中根本不存在的幽靈角色「尼克」（Nick）。尼克在舞台上始終保持沉默，一直進行「測量」。這個名字巧妙暗示了英語成語「nick of time」（千鈞一髮、關鍵時刻），凸顯在暴政降臨、民主滑向獨裁的瞬間，時間緊迫性所帶來的核心張力。

卡森大幅削弱了古希臘語境中的隱喻，以極度直接、甚至帶有挑釁意味的現代語言呈現衝突。她把古希臘的合唱團比喻為尋找判例的律師，諷刺在絕對的道德危機與國家暴力面前，仍依賴先例與法律條文的荒謬。這部作品不再僅僅是古典文學的重現，而是一種「情感轉移」（transference），把古典時代的抗爭直接拋擲進現代政治與社會之中。

《夜》Nox（2010）

《夜》是卡森為其在丹麥流浪多年後孤獨離世的哥哥麥克（Michael）所創作，也是她迄今最具顛覆性的形式實驗，被視為最私密、最動人的作品之一。麥克生前叛逆、逃家、麻煩纏身，1978年因販毒被捕後棄保潛逃離開加拿大，卡森此後再未見過他。直到2000年，他從丹麥來電，兩人相約在哥本哈根重聚，然而他卻在重逢前猝然離世，客死異鄉。

《Nox》 作者：Anne Carson 出版社：New Directions

為了盛載這份沉重的失落，這本書並非尋常意義上的「書」。它以一個實體的灰色長方體紙盒形式出版，盒內裝有一條手風琴式摺疊的長卷軸，讀者必須親手捧起、展開並與之進行物理互動，整體更像是一個容納記憶碎片的靈柩或骨灰罈。卷軸上拼貼著卡森收集的舊照片、信件碎片、郵票與零碎的個人回憶錄；與之並置的，是她對羅馬詩人卡圖盧斯（Catullus）第101首輓歌逐字逐句的拉丁文詞典釋義，也是她寫給亡兄的詩。

安妮卡森Anne Carson《夜》Nox

這種並置深刻揭示卡森對「翻譯」與「哀悼」的哲學思考。翻譯卡圖盧斯的過程，如同她試圖理解那個如幽靈般疏離的哥哥的過程，兩者都是一場注定失敗的嘗試。她沒有試圖把這些碎片強行縫合出某種治癒的結論，而是讓缺失、背叛與遺憾並排而立。《夜》證明累積再多的檔案材料，也無法換來對逝者更清晰的理解，唯有「不可譯」才是面對死亡最真實的狀態。

《悲傷課》Grief Lessons（2006）

《悲傷課》收錄了卡森翻譯的四部古希臘悲劇作家歐里庇得斯（Euripides）的劇作：《赫拉克勒斯》、《赫庫芭》、《希波呂托斯》與《阿爾克斯提斯》。卡森在該書序言中，以極具穿透力的語言尖銳地向讀者發問：「悲劇為何存在？因為你心中充滿了憤怒。為何你充滿憤怒？因為你心中滿是悲傷。」

安妮卡森Anne Carson《悲傷課》Grief Lessons

在古希臘三大悲劇家中，卡森將歐里庇得斯視為在當代最能引發共鳴的作家，因為他擅長呈現人類對意識形態盲目狂熱所招致的毀滅性後果，而且作品中總有一種「令人不快」的特質：他喜歡刻意保留或破壞觀眾期待的完美元素，拒絕提供廉價的安慰，讓讀者深陷道德與宿命的無解泥沼之中。

透過簡潔、熾熱且毫無防備的現代英語，卡森剝除了古典戲劇沉重的學術包袱，將其還原為人類面對無解苦難時的集體嚎叫。書中深入探討暴力的創傷後遺症、極度悲傷如何孕育出絕對的冷血暴行，以及壓抑的情慾如何反噬理智，呈現出關於現代人如何處理失落、並如何被失落所吞噬的深刻剖析。