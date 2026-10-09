梁朝偉現身線上對談！嘉道理農場放映《寂靜的朋友》+森林工作坊

我們有多久沒有停下腳步，好好凝視身邊的一草一木？樹木，是與地球上其他生物處於不同時間尺度的物種。它們有的活過百年，有的屹立千年，比我們想像中更為古老，宛如一位溫柔而安定的「寂靜朋友」。嘉道理農場暨植物園（KFBG）將於2026年10月24日舉辦「從銀幕到森林｜《寂靜的朋友》電影放映及線上分享會」，邀請觀眾在大銀幕前，隨一棵百年銀杏樹走過三段跨越世紀的生命故事。



映後更設有極具份量的線上分享會，邀得香港影帝梁朝偉、匈牙利名導伊迪高安怡迪（Ildikó Enyedi），以及KFBG導師愛樂華博士（Dr. Claire Elouard）親身分享。

梁朝偉首度主演歐洲電影

今年5月在香港上映的《寂靜的朋友》（Silent Friend），是曾以《夢鹿情緣》勇奪柏林影展金熊獎的導演伊迪高安怡迪的最新力作。電影早前入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元，並榮獲國際影評人聯盟獎。作品以德國馬爾堡大學植物園內一棵古老的銀杏樹為核心，細膩地串連起三段橫跨百年的故事。

故事的開端設定在1908年。在那個科學界仍由男性主導的年代，才華橫溢的女學生格蕾特試圖衝破性別枷鎖，透過植物攝影勇敢探尋隱藏在微觀自然中的神聖規律，而這棵銀杏樹便見證了女性與科學的覺醒。時光流轉至1972年，社會風氣迎來巨變，性格內向靦腆的大學生漢內斯為了心儀的女孩，悉心照料一盆天竺葵。在與植物朝夕相處的過程中，他意外感受到生命間的奇妙回應，這份對自然的深刻連結，不僅療癒了他的孤寂，更重塑了他與世界的關係。

梁朝偉主演的電影《寂靜的朋友》曾獲得第82屆威尼斯國際電影節費比西獎。（《寂靜的朋友》劇照）

最後，時間來到我們熟悉的2020年。肺炎疫情讓全球陷入停頓，來自香港的腦神經科學家王教授（梁朝偉飾）滯留於德國校園。在植物學家愛麗絲（蕾雅絲端飾）的啟發下，王教授展開了一場研究人與樹心靈交流的實驗。在銀杏樹影與年輪之間，他洞悉了跨越時光的永恆見證，並在寂靜中啟悟生命的靈性。

對香港觀眾而言，最大的驚喜無疑是梁朝偉的參與。自2023年成為史上首位獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎的華人演員後，他不斷尋求突破，而導演伊迪高安怡迪在創作初期，便認定梁朝偉是飾演王教授的不二人選。

為了完美演繹這位腦神經科學家，梁朝偉投入了長達六個月的縝密準備。他不僅翻閱大量關於植物學、哲學與神經科學的文獻，更親自與神經學家交流，甚至到醫院體驗儀器操作，笑言自己「洗腦」到連跟朋友吃飯都在探討這些學術問題。此外，他還特意為角色苦練英國口音，以配合王教授在劍橋求學的背景設定。

放映後線上分享會：三位嘉賓從銀幕走向森林

這場活動最特別之處，在於放映結束後緊接舉辦的線上分享會。KFBG邀得導演伊迪高安怡迪、梁朝偉，以及法國植物生態學博士愛樂華博士三位重量級嘉賓，從各自的專業角度出發，分享他們在日常生活或工作中如何理解自己的「寂靜朋友」。

愛樂華博士的加入尤其呼應電影主題。這位在非洲塞內加爾度過童年、擁有植物生態學博士學位的學者，曾在馬來西亞及南印度進行多年森林病理學及生態學研究，自2004年起便在印度、法國、台灣及香港教授人們如何與大自然溝通，感受大自然的節奏與律動。當電影裡的虛構科學家試圖與銀杏樹對話，現實中的愛樂華博士，正正在做著相似的事。

梁朝偉在拍攝過程中亦坦言自己變得「更加成熟，也更有智慧」。他回憶每天清晨上山跑步時的頓悟：「突然有一天，我意識到他們也是生命，我感受到了他們的存在。」這份覺醒讓他不再將人類視為生命的頂端，而是認為植物和我們一樣平等。這種思考，正是整場活動想要傳遞的核心訊息。

愛樂華博士秋季系列工作坊

為了深化觀看體驗，KFBG更誠意邀請觀眾親身走進樹的世界。配合電影放映，愛樂華博士將在園內舉辦「連繫大自然律動」秋季系列工作坊，透過「接地」、呼吸與靜心觀察，帶領參加者放慢腳步，感受樹木與大地的細微能量。系列活動包括10月18日在大嶼山梅窩Ark Eden的入門工作坊、10月25日走訪園內古樹名木的「樹木之旅」，以及10月30日結合手雕葉皿的樹木連結工作坊等。

凡購買《寂靜的朋友》電影放映及線上分享會門票，並同時報名任何一場愛樂華博士的工作坊，即可在原有早鳥優惠之上，額外再享港幣100元折扣。想享用早鳥優惠，記得把握最後機會於2026年10月10日前完成報名。

《寂靜的朋友》電影放映及線上分享會 2026 秋季

日期:2026 年 10 月 24 日（星期六）

放映時間：下午 1 時 30 分

地點：九龍圓方商場百老匯 PREMIERE ELEMENTS

