10月藝文活動2026｜百老匯原版芝加哥/Trevor Noah來港/人夫集團

【10月藝文活動2026】踏入十月，秋意漸濃，終於可以擺脫炎夏的悶熱，正是把週末行程排得滿滿的好時機。這個月的藝文節目一浪接一浪，陣容相當有份量：無論是想朝聖殿堂級百老匯音樂劇《芝加哥》、欣賞國際喜劇巨星 Trevor Noah 的神級幽默，抑或捧場本地代表「農夫 x 張繼聰」的爆笑演出，今個月豐富的節目都能一次過滿足你。若想放慢腳步，亦可參與工作坊，親手體驗日本國寶級傳統工藝的匠心。



踏入月底，活動安排更是高潮迭起。不僅有一連串萬聖節狂歡派對，還有結合 AI 科技的國際紋身展，以及首屆亞洲級卡牌盛會接連登場。以下為大家精選9個不容錯過的十月好去處，不如看看哪個活動適合你？

1. 百老匯原版音樂劇《芝加哥》30周年紀念版

日期： 2026年10月20日至10月25日

地點： 深圳濱海藝術中心歌劇廳



被譽為「百老匯最性感」的傳奇音樂劇《芝加哥》，終於帶着30周年紀念版的強大陣容登陸深圳。這部由John Kander、Fred Ebb與傳奇編舞Bob Fosse聯手打造的殿堂級作品，橫掃六座東尼獎、兩項奧利花獎及一項格林美獎，是百老匯和倫敦西區歷史上演出時間最長的美國音樂劇，全球總票房超過17億美元。

故事改編自1920年代芝加哥真實發生的謀殺案，講述夜總會舞女羅克西・哈特殺害情人後，如何在狡猾律師比利・弗林的操弄下，把惡行包裝成聳人聽聞的頭條新聞，最終逃過死刑更成為時代紅人。經典開場曲《All That Jazz》已被翻譯成13種語言，全球傳唱逾71萬次。今次深圳站由在倫敦西區及國際巡演身經百戰的實力派擔綱，Sarah Soetaert飾演羅克西、Djalenga Scott飾演維爾瑪，力求百分百還原經典。

2. Trevor Noah《Joy in the Trenches》香港站

日期： 2026年10月26日至10月29日

地點： 旺角麥花臣場館（MacPherson Stadium）



國際喜劇巨星、前《每日秀》（The Daily Show）主持Trevor Noah終於首度襲港！這位艾美獎得主兼六度擔任格林美頒獎禮主持的南非裔笑匠，將為香港觀眾帶來全新巡演《Joy in the Trenches》。

Trevor Noah以犀利的政治幽默與行雲流水的說故事功力聞名全球。他成長於種族隔離時期的南非，混血身份與多語言背景，造就了他獨特的跨文化觀察角度。無論是談種族、身份、政治還是日常生活的荒謬，他都能舉重若輕，將尖銳議題化為令人捧腹又引人深思的段子。接任Jon Stewart主持《每日秀》期間，他更將節目推向新一代觀眾，成為全球矚目的時事諷刺聲音。今次《Joy in the Trenches》正是他近年的全新Netflix喜劇特輯同名巡演，香港站是其亞洲巡演的重要一站，之後他將移師新加坡、吉隆坡等地。

3. PMQ日本傳統工藝工作坊｜加賀友禪 x 尾張佛具

日期： 2026年10月1日至10月19日（加賀友禪：10月1至5日；尾張佛具：10月15至19日）

地點： 中環元創方PMQ 鴨巴甸街35號B座4樓H401室（ARTS & CRAFTS STUDIO）



想不用飛日本，就能近距離感受職人匠心？由ARTS & CRAFTS STUDIO主辦的日本傳統工藝工作坊，特別邀請來自石川縣與愛知縣的頂尖工藝師親臨中環元創方PMQ。

首部曲為「典雅染織」，由加賀友禪作家山田武志親自教授。加賀友禪結合京友禪與加賀傳統，以寫實花草、沉穩的「加賀五彩」及外濃內淡的「先暈」漸層見稱。師承名家金丸修一的山田先生，將現場示範於絲網上細緻描繪及在和服布料上染色的完整過程，參加者更可在其指導下製作專屬的「加賀友禪迷你手繪布框」。

二部曲「木藝雕琢」則由尾張佛具的岩田康行接棒。身為百年老店「岩田三寶製作所」第七代傳人兼國家認定傳統工藝士，岩田先生精通神具與木工雕琢古法。他將帶領參加者使用珍貴的檜木打造「迷你柄杓」及「花香擴香器」，透過觸摸檜木紋理與感受自然香氣，享受療癒時光。

4. 《人夫集團》｜農夫 x 張繼聰 爆笑圍爐大會

日期： 2026年10月9日至11日、13日至18日、20日至24日（晚上8時）；10月10至11日、17至18日、24至25日（下午3時）

地點： 西九文化區戲曲中心大劇院



由古天樂出品、農作天下主辦的大型綜藝舞台show《人夫集團》由以臨場急才見稱的農夫（C君、陸永）首度夥拍型格人夫代表張繼聰爆笑聯手，三位人夫將直擊人夫日常最真實、最荒謬的生活細節。主辦方強調，這場演出「唔係舞台劇、唔係棟篤笑、唔係演唱會」，而是打破一切舞台常規的大型Variety Show。節目以全新視角聚焦人夫的日常與內心世界，用最貼地的姿態、最幽默的演繹及最有共鳴的音樂，為全港人夫打造一場大型集體圍爐大會。

5. Jordan Leung《Back to Work Tour》香港站

日期： 2026年10月17日至10月18日

地點： 黃埔Tides



另一位本地笑匠Jordan Leung（又名69ranch），同樣選在十月尾為香港觀眾送上笑彈。Jordan Leung是一位以英語演出為主的香港棟篤笑演員，風格極具辨識度。他擅長以乾淨利落、低能量節奏講故事，看似漫不經心，實則每個笑點都精準。

近年他在國際舞台上穩步冒起，巡演足跡遍及美國、加拿大、倫敦、澳洲及日本等地，包括東京Comedy Bar及三藩市Punch Line等知名喜劇場地，實力獲海外觀眾肯定。這次回到主場香港開騷，對本地粉絲而言別具意義。

6. 香港中國國際紋身展2026

日期： 2026年10月16日至10月18日

地點： 上環SoHo House Hong Kong



紋身不只是人體藝術，更是個性、故事與生活態度的延伸。年度紋身文化盛事《香港中國國際紋身展2026》再度回歸，今年由本地紋化科技公司Oh My Ink主辦，將紋身藝術、創新科技、音樂與生活文化共冶一爐。

展覽焦點之一是全球首創的AI試紋身技術，透過電腦視覺與即時圖像渲染，系統能自動識別客人的膚色、肌肉線條與身體輪廓，讓客人在落針前即時預覽設計效果，貫徹品牌「See Before You Ink」的理念。此外，展覽邀請來自日本、韓國、英國、法國、西班牙等地超過60位國際級刺青大師現場獻技。10月18日更設紋身比賽，現場亦有DJ Fergus電音打碟及多組跨界音樂單位演出，杭州人氣刺青師Meow Meow更會帶來「2026 CHIBI」限定聯乘Tee。

7. Card Festa Asia 2026 卡牌展覽（萬聖節主題）

日期： 2026年10月24日至10月25日（中午12時至晚上9時）

地點： 香港亞洲國際博覽館 Hall 10（AsiaWorld-Expo）



香港的「Card友」有福了！首屆亞洲級卡牌盛會《Card Festa Asia 2026》將於10月24至25日強勢登陸亞博，更配合萬聖節主題，為一眾玩家與收藏家帶來精彩體驗。

今次活動集齊來自亞洲各地的Vendors與收藏家，設有買賣交流（Buy, Sell, Trade）專區，無論你想搵平貨、尋罕有神卡，還是想完成一套心儀卡組，都能在現場一次過掃貨兼交換心水。現場三大必玩亮點包括：買賣Exchange區、挑戰NPC贏取豐富獎品，以及萬聖節主題打卡位。玩家只要找出散落場內的NPC並完成任務，即有機會贏走總值約HK$35,000的大獎（包括PSA 10梵高比卡超等重磅珍品）。只要穿着Costume或Cosplay入場，更可獲贈免費卡包一包及額外遊戲機會。

8. 萬聖節莎莎舞派對｜中環藝穗會

日期： 2026年10月29日（晚上9時，為時3小時）

地點： 中環藝穗會地下劇場及陳麗玲畫廊



想過一個與別不同的萬聖節？不如換上最有型的裝扮，來中環藝穗會投入一場充滿拉丁節奏的莎莎舞派對。讓你隨着熱情奔放的音樂搖擺身體、釋放能量，在舞池中認識新朋友。

活動由拉美音樂與莎莎舞導師Franky親自帶領，從基本步教到流暢轉身，即使是零經驗的初學者也能輕鬆上手，一個晚上即可感受拉丁節奏的魅力。最重要的是，參加者無需舞伴，一個人來也能盡興。既然是萬聖節派對，造型當然是重頭戲，當晚更設「萬聖節最佳裝扮大獎」，送出驚喜大禮給打扮最出色的參加者，記得花心思扮靚一番！

9. Spooky Halloween 2026

日期： 2026年10月30日至11月1日

地點： 灣仔海濱活動空間（灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭）



想一家大細齊齊放電？《Spooky Halloween 2026》萬聖節音樂嘉年華今年舞台設計震撼升級，由國際當代藝術家Matt Gondek擔任藝術總監，親自操刀全場視覺設計，打造具標誌性解構風格的限定充氣藝術裝置。

更有巨型IP空降，包括9米高的《進擊的巨人》超大型巨人與4米高的怪獸王者「哥斯拉」破土現身，絕對是全港最強打卡地標。潮流品牌CLOT亦操刀打造沉浸式「百鬼夜行」暗黑鬼屋，融合街頭美學與東方恐怖元素，膽大的朋友一定要挑戰。家庭同樂方面，場內設有巨型萬聖節主題充氣滑梯與南瓜造型彈床，嘉年華區更有豐富主題遊戲攤位、限定特調酒水及街頭美食，是一家大細放電的首選。