國泰西九爵士節11月登場！許志安攜手雷柏熹重新演繹30載爵士緣分

西九演藝年度旗艦音樂盛事，第八屆「國泰西九爵士音樂節」將於今年 11 月回歸！這次陣仗是歷年最大，首度橫跨兩個週末（11月13至15日、17至22日及24日），連演足足十天。今年陣容非常有看頭，大會一口氣請來過百位國際爵士大師、本地流行歌手及獨立音樂人，準備了近 50 場售票與免費演出。而最新公布的驚喜名單中，更破天荒找來許志安開設首個爵士專場，將大家熟悉的流行經典重新注入 Jazz 元素，絕對會有新鮮感。想在秋風中享受這場音樂派對就絕對不能錯過。



許志安早於1990年代已與爵士樂結緣，與爵士結他大師包以正（Eugene Pao）合作歌曲《別說歸家》（1993），將自由即興的感覺融入流行曲；其後再與殿堂級鋼琴家羅尚正（Ted Lo）合作《愛在一程車的時間》（1993）、《不嗟不怨》（1994）等作品。在這些流行旋律裡，可找到屬於許志安的爵士靈魂。

是次他於國泰西九爵士音樂節帶來專場演出，由抒情慢歌到搖擺變奏，首首經典由音樂總監雷柏熹（Patrick Lui）率領本地頂級樂手重新編排，展現出有別於一般流行曲的音樂層次。期待是次現場演出，帶領樂迷走進音樂與靈魂的深度對話。門票於2026年10月14日（星期三）上午11時起於Cityline及戲曲中心票務處公開發售。

早前官方已公布首輪陣容，包括美國傳奇色士風名家 Kenny G、加拿大格林美爵士天后 Diana Krall、美國爵士女伶 Stacey Kent、格林美獎提名美國結他手 Cory Wong 與香港口琴演奏家 Cy Leo，以及來自韓國、香港及意大利的新世代音樂力量，包括 Song Yi Jeon、戚子謙 、陳凱詠（JACE）、張駿豪（Teriver Cheung）及 Francesca Tandoi。

音樂節亦將首度與著名 蒙特勒（中國）爵士音樂節（Montreux Jazz Festival China） 合作，進一步推動香港與國際爵士樂壇交流。M+草坪則首次化身 音樂療癒空間，透過音樂及冥想等元素，邀請觀眾在維港海風與草地環抱下放慢步伐，展開一段沉浸式的聆聽、探索與療癒之旅。